Премьеры недели: от «Дела Ричарда Джуэлла» до «Изгоняющего дьявола»

Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»

close
Кадр из фильма «Дело Ричарда Джуэлла» (2019) Кадр из фильма «Дело Ричарда Джуэлла» (2019)
Кадр из фильма «Дело Ричарда Джуэлла» (2019)

Кадр из фильма «Дело Ричарда Джуэлла» (2019)

75 Year Plan Productions
Новый фильм Клинта Иствуда, мультик, в котором шпион превращается в голубя, а также очередной «Изгоняющий дьявола»: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели.

«Дело Ричарда Джуэлла» («Richard Jewell»); Клинт Иствуд

Картина пятикратного лауреата «Оскара» Клинта Иствуда основана на реальной истории, произошедшей во время Олимпиады 1996 года, которая проходила в американской Атланте. Охранник Ричард Джуэлл, которого в фильме сыграл Пол Уолтер Хаузер, заметил рюкзак с бомбой и сумел эвакуировать людей, предотвратив множественные жертвы. Однако впоследствии именно он стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. Одним из преимуществ ленты стоит считать мощный актерский состав — среди прочих в нем отметились Сэм Роквелл, Кэти Бейтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Ян Гомес.

«Камуфляж и шпионаж» («Spies in Disguise»); Ник Бруно и Трой Квон

В мультипликационной шпионской комедии «Камуфляж и шпионаж» самый лучший в мире секретный агент, доверившись коллеге-ученому, неожиданно превращается в... голубя: именно в таком образе ему предстоит остановить опаснейшего злодея. По хорошему анимационную картину лучше бы смотреть в оригинальной озвучке — все-таки персонажи мультика говорят голосами Уилла Смита, Рэйчел Броснахэн, Тома Холланда и Карен Гиллан.

«Изгоняющий дьявола: Абаддон» («The Assent»); Пирри Реджинальд Тео

Очередной ужастик, эксплуатирующий до сих пор популярную в кино тему нечисти, экзорцизма и вот этого всего, а также не имеющий никакого отношения к знаменитому (почти) одноименному фильму Уильяма Фридкина 1973 года, обращается к истории семьи некого Джоэла, который недавно потерял жену и рискует потерять еще и маленького сына: с мальчиком, мягко говоря, не все хорошо. Позднее — так скажет специально вызванный священник — окажется, что его род захвачен древним демоном разрушения Абаддоном, и эту проблему нужно как-то решать.

«Девушка в лабиринте» («L'uomo del labirinto»); Донато Карризи

«Девушка в лабиринте» — экранизация одноименного романа Донато Карризи, снятая им же. Ранее (в 2017-м) по той же схеме автор, заручившись поддержкой Тони Сервилло и Жана Рено, перенес на экране другое собственное произведение — «Девушку в тумане». Актерский состав не менее мощный и на сей раз: в каст, к примеру, вошли Дастин Хоффман, Валентина Белле и все тот же Сервилло. Сюжет детективного триллера крутится вокруг девушки по имени Саманта, которая приходит в себя со сломанной ногой в комнате без окон и узнает, что было похищена 15 лет назад (при этом каким-то образом сумела бежать). Разгадать тайну пострадавшей берутся частный сыщик и криминальный психолог.

«Горячие мамочки» («MILF»); Аксель Лафон

Бельгийско-французская комедия, оригинальное название которой говорит о себе куда лучше всяческих долгих описаний, расскажет о трех зрелых подругах, отправляющихся отдыхать на Лазурный берег. Там они найдут приключения, молодых парней и, конечно же, любовь.