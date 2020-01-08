Премьеры недели: от «Дела Ричарда Джуэлла» до «Изгоняющего дьявола»

«Дело Ричарда Джуэлла» («Richard Jewell»); Клинт Иствуд

Картина пятикратного лауреата «Оскара» Клинта Иствуда основана на реальной истории, произошедшей во время Олимпиады 1996 года, которая проходила в американской Атланте. Охранник Ричард Джуэлл, которого в фильме сыграл Пол Уолтер Хаузер, заметил рюкзак с бомбой и сумел эвакуировать людей, предотвратив множественные жертвы. Однако впоследствии именно он стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. Одним из преимуществ ленты стоит считать мощный актерский состав — среди прочих в нем отметились Сэм Роквелл, Кэти Бейтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Ян Гомес.

«Камуфляж и шпионаж» («Spies in Disguise»); Ник Бруно и Трой Квон

В мультипликационной шпионской комедии «Камуфляж и шпионаж» самый лучший в мире секретный агент, доверившись коллеге-ученому, неожиданно превращается в... голубя: именно в таком образе ему предстоит остановить опаснейшего злодея. По хорошему анимационную картину лучше бы смотреть в оригинальной озвучке — все-таки персонажи мультика говорят голосами Уилла Смита, Рэйчел Броснахэн, Тома Холланда и Карен Гиллан.

«Изгоняющий дьявола: Абаддон» («The Assent»); Пирри Реджинальд Тео

Очередной ужастик, эксплуатирующий до сих пор популярную в кино тему нечисти, экзорцизма и вот этого всего, а также не имеющий никакого отношения к знаменитому (почти) одноименному фильму Уильяма Фридкина 1973 года, обращается к истории семьи некого Джоэла, который недавно потерял жену и рискует потерять еще и маленького сына: с мальчиком, мягко говоря, не все хорошо. Позднее — так скажет специально вызванный священник — окажется, что его род захвачен древним демоном разрушения Абаддоном, и эту проблему нужно как-то решать.

«Девушка в лабиринте» («L'uomo del labirinto»); Донато Карризи

«Девушка в лабиринте» — экранизация одноименного романа Донато Карризи, снятая им же. Ранее (в 2017-м) по той же схеме автор, заручившись поддержкой Тони Сервилло и Жана Рено, перенес на экране другое собственное произведение — «Девушку в тумане». Актерский состав не менее мощный и на сей раз: в каст, к примеру, вошли Дастин Хоффман, Валентина Белле и все тот же Сервилло. Сюжет детективного триллера крутится вокруг девушки по имени Саманта, которая приходит в себя со сломанной ногой в комнате без окон и узнает, что было похищена 15 лет назад (при этом каким-то образом сумела бежать). Разгадать тайну пострадавшей берутся частный сыщик и криминальный психолог.

«Горячие мамочки» («MILF»); Аксель Лафон

Бельгийско-французская комедия, оригинальное название которой говорит о себе куда лучше всяческих долгих описаний, расскажет о трех зрелых подругах, отправляющихся отдыхать на Лазурный берег. Там они найдут приключения, молодых парней и, конечно же, любовь.