«Люди Икс», «Доктор Дулиттл» и другие трейлеры недели

Кинокомпания 20th Century Fox Russia опубликовала второй трейлер к спин-оффу франшизы о команде супергероев «Люди Икс» от режиссера Джоша Буна — «Новые мутанты». Главные роли в нем исполнили Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага и Блю Хант. Помимо новых лиц в касте, создатели пообещали удивить и жанром фильма — «Новые мутанты» позиционируются как научно-фантастический хоррор, а постановщик обещает представить «более темную, сюрреалистическую и импрессионистскую серию о Людях Икс, которую мы когда-либо видели». В центре ее сюжета — группа из пяти молодых мутантов, которых удерживают на специальной базе, где каждый из них должен будет преодолеть свое прошлое и научиться управляться с собственными силами.

Во втором трейлере к фильму «Удивительные приключения Доктора Дулиттла», действие которого вернули во времена книжного оригинала (начало 20 века), зрителям наконец показали подробности грядущей картины, где Роберт Дауни-младший сменил уже ставшего привычным в образе говорящего с животными доктора Эдди Мерфи. Помимо целой стаи подручных, голоса которым подарили Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Марийон Котийяр и многие другие, в видеоролике также можно увидеть, как бывший Железный человек бросает вызов тиграм, драконам и даже самому Антонио Бандерасу.

Трейлер нового фильма «Джон Генри» с бывшим футболистом Терри Крюсом и рэпером Лудакрисом в главных ролях может запутать неподготовленного зрителя резкой сменой жанров — начавшись как хоррор, он оборачивается криминальной городской историей, которая в конце внезапно приобретает оттенки супергеройского фильма. О тематике комиксов заставляет думать и название фильма: Джон Генри — один из ключевых героев американского фольклора, темнокожий путеец, который смог показать себя эффективнее, чем паровой молот при забивании рельсовых костылей, однако умер от истощения сил.

Создатель франшизы о главе темнокожего американского семейства бабушке Мэдее Тайлер Перри представил трейлер своего первого фильма для стримингового сервиса Netflix. В триллере «Падение Грейс» он расскажет историю законопослушной и спокойной взрослой женщины, чье признание в убийстве молодого мужа вызывает серьезные вопросы у ее скептически настроенного молодого адвоката.

Фильм «Освобождение», чей трейлер опубликовал режиссер Чан Сяоян, расскажет о событиях Тяньцзиньской операции Народно-освободительной армии Китая – одного из трех крупнейших событий китайской гражданской войны, которое прошло в январе 1949 года. Ход битвы, в которой были убиты более 130 тысяч человек, будет показан с позиции группы солдат, которым досталось смертельно опасное задание.

Звезда «Темных начал» Дафни Кин появилась вместе с Энди Гарсиа в трейлере к новому фильму одного из режиссеров сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Офис» Чарльза МакДугалла «Ана». Это история о неожиданной встрече девочки-подростка и столкнувшегося с серьезными финансовыми проблемами продавца автомобилей. Привыкнув друг к другу, главные герои решаются отправиться в поездку, которая должна помочь спасти нового друга Аны от банкротства.