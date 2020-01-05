«Крым — не препятствие»: Зеленский пустил Dr. Alban в Киев

Популярный шведский музыкант Dr. Alban приехал на Украину, обойдя запрет на посещение страны из-за выступления на территории Крыма. Артист опубликовал в Instagram пост с видеороликом, на котором он под одобрительные возгласы окружающих жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также на видео попал украинский комик Степан Казанин, который обратился к шведу со словами «We love USA very much» (англ. — «Мы очень любим США»).

«Встреча с президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это может не понравиться. В любом случае я был рад встрече с президентом», — сообщил Dr. Alban.

Он приехал в Киев для участия в новогоднем выпуске юмористического шоу «Вечерний квартал». Согласно анонсу, опубликованному на странице студии «Квартал 95» в Facebook, «без хита Dr. Alban «It's My Life» не обходится ни одна вечеринка». Шоу вышло в эфир украинского телевидения вечером 31 декабря.

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Пользователи Instagram очень болезненно отреагировали на приезд музыканта в Киев. В комментариях к посту в аккаунте Dr. Alban посыпались сотни сообщений на разных языках с осуждением решения артиста и президента.

«Вам был запрещен въезд, и это было правильно. Зеленский — клоун без моральной, национальной чести и достоинства», «Крым — это не спорная территория. Позор вам и Зеленскому!», «Вы преступили закон, посетив Украину», «О! А Албан выступал в Крыму. Видимо это уже не препятствие», — написали комментаторы.

На новость уже успели отреагировать в оппозиционном блоке бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сопредседатель партии Ирина Геращенко заявила, что СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому был направлен ряд запросов по этому поводу.

«Касательно Доктора Албана, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что тот в обход запрета помог ему въехать на Украину. Невозможно даже представить себе, что любая страна с такой легкостью прощает неуважение к территориальной целостности и суверенитету», — написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что украинская сторона ввела запрет на показ части российского медиаконтента на территории страны и создала «черный список», в который вошли около 100 российских артистов. Из-за выступлений в Крыму они получили запрет на пересечение российско-украинской границы. В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и многие другие. Летом 2019 года в этот список попал телеведущий Андрей Малахов — официальной причиной этому стало «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России» — Телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить».

В телемосте, который прошел 12 июля, приняли участие известные деятели культуры, спорта и науки, а также рядовые россияне и украинцы. Российские зрители и участники проекта общались в студии телеканала, а украинцы связывались с ними по видеосвязи. В телемосте приняли участие актеры Владимир Меньшов, Валентина Талызина, Владимир Конкин и Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов, Лев Лещенко и многие другие знаменитости.

16 марта 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума — за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей региона. Однако многие европейские государства и США не признали выбор крымчан легитимным. В настоящее время Киев не контролирует Крым, а между Украиной и полуостровом действует контрольно-пропускной режим.