Бондарчук и гномы: новогодние премьеры в России

Специально на Новый год режиссер Федор Бондарчук представил свой новый научно-фантастический фильм «Вторжение» — продолжение хита 2017 года «Притяжение». В этой части главные роли вновь исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Александр Петров. Сиквел фильма о высадке инопланетян в Чертаново расскажет продолжение истории дочки генерала Лебедева, которая стала подопытным кроликом военных, и инопланетянина Харитона, который нашел способ быть вместе со своей любимой.

Несмотря на участие Тейлор Свифт и не нуждающийся в представлениях первоисточник, киноверсия мюзикла «Кошки» успела собрать множество негативных отзывов еще до своего выхода на экраны. Отдельной критики заслужили костюмы и спецэффекты. Теперь у российского зрителя будет возможность лично увидеть результат переноса на большой экран истории о кошках из разных уголков Земли, которые собираются вместе, чтобы рассказать, чем каждая из них отличается от других.

Южнокорейский мультфильм «Красные туфельки и семь гномов» от режиссера Хон Сон Хо заново расскажет зрителям старинную сказку о заколдованных принцах и силе поцелуя прекрасной дамы, о настоящей дружбе и любви.

Семейная комедия Артема Аксененко «Наши дети» покажет столкновение двух девочек — благополучной Сони с богатым папой-владельцем конфетной империи и Кати, которая вместе с братом Колей растет в детском доме. Они обе зачитываются сказками мамы Сони, известной детской писательницы, которым не хватает финала. Ради него Соня готова поменяться с Катей местами.

В фильме Симоны Костовой «Тридцать» о дне рождения, который отмечает компания молодых берлинских друзей, ночные похождения по барам и клубам квартала Нойкельн постепенно сменяются разговорами о жизни и оборачиваются личными трагедиями.

Французский режиссер Седрик Клапиш представил свою версию новогодней сказки в фильме «Он и Она», главные роли в котором исполнили Франсуа Севиль и Ана Жирардо. В отличие от многих других романтических фильмов, сюжет которых начинается со встречи главных героев, в «Он и Она» автор вместе со зрителями блуждает по Парижу, наблюдая за хитросплетениями судьбы и ожидая, когда ее новый виток приведет к счастливому концу.

В центре сюжета новой итальянской комедии от Джанкарло Фонтана и Джузеппе Стази «Спрячь бабушку в холодильнике» — молодая художница Клаудия, которая содержит на бабушкину пенсию свою мастерскую. Однако после смерти родственницы ей приходится скрыть этот факт от властей, чтобы иметь возможность дальше получать материальную помощь. Раскрыть дело берется один из лучших полицейских города, которого интересует не только мертвая родственница Клаудии.

Валери Донзелли поставила фильм «Нотр-Дам», в котором также снялась в главной роли. Лента рассказывает о француженке Мод, которой двое детей, истерики бывшего мужа и наглость начальника не мешают строить карьеру архитектора. Получив однажды сообщение о случайном выигрыше в конкурсе на реставрацию площади Нотр-Дама, Мод решает воспользоваться возникшей ошибкой и отправляется в романтическое приключение в Париж.

Режиссер Мэтт Тирнаур в документальном фильме «Студия 54» показал историю возникновения, расцвета и упадка ночного клуба, просуществовавшего с 1977 года по 1986 год. Знаковые для своей эпохи герои на фоне архивных кадров из «Студии 54» рассказали о событиях, очевидцами которых им довелось побывать, и поделились историями об одном из самых грязных и веселых заведений Нью-Йорка.