Подарки на Новый год: Вовк, Николаев и Жилин — народные артисты

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, звания «Народный артист Российской Федерации» были присвоены теле- и радиоведущей Ангелине Вовк, пианисту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву.

77-летняя Вовк, выпускница актерского факультета ГИТИСа, снялась в нескольких фильмах, включая ленту «Прощай» Григория Поженяна. Широкую известность ей принесла работа на телевидении — среди прочего она вела передачи «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Голубой огонек» и «Песня года».

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Жилин, которому в минувшем октябре исполнилось 53 года, прославился как руководитель музыкальных коллективов, объединенных общим названием — «Фонограф». Так, именно оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Жилина на протяжении многих сезонов отвечает за музыкальное сопровождение в шоу «Голос».

Что касается 59-летнего Игоря Николаева, то на его счету более 20 музыкальных альбомов, а также множество известных и поныне хитов — «Выпьем за Любовь», «Пять причин», «Малиновое вино» и других. В разные годы он сотрудничал с такими звездами эстрады, как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Наташа Королева, Жасмин, Диана Гурцкая, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Лайма Вайкуле, Лев Лещенко, Александр Серов, Лолита Милявская, Александр Буйнов, Людмила Зыкина, Владимир Кузьмин, Лариса Долина, Людмила Гурченко и Кристина Орбакайте.

Добавим, что минувшей осенью Ангелина Вовк, оказалась в центре скандала, связанного с возвращением певицы Софии Ротару к концертной деятельности на территории России. Комментируя решение артистки вновь выступать в стране, телеведущая обвинила Ротару в отсутствии совести.

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — сказала она в интервью «Царьграду».

Она также призналась, что не пойдет на концерт Ротару, хотя в советское время «ее очень любила».

«Понимаете, должна быть и совесть. Она должна подсказывать. <...> У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем», — заключила телеведущая.

Тогда, впрочем, с мнением Вовк не согласились многие представители российского шоу-бизнеса. В частности, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на высказывания теперь уже народной артистки страны, призвал дать Ротару «спокойно доживать свои годы».

«Я сочувствую Вовк, что она не ведет «Песню года». Считаю это неправильным. Но при чем здесь Ротару? Она артистка. За что ее так щемят? Нельзя одного запрещать, другим — размещать. София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке» — возмутился Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Пригожин посетовал о процветающей ныне тенденции «[травить] крайнего»: «Хватит унижать женщину. Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку».

Вступился за народную артистку СССР и певец Лев Лещенко, который выразил уверенность, что Вовк не стоило позволять себе подобные слова в адрес Ротару.

«Нет, об этом нужно просто забыть. Я вообще считаю, что коллеги не должны говорить такое друг про друга. Ангелине Вовк не стоило этого делать», — сказал артист.