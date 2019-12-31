«Тихое место», королева соула и другие трейлеры недели

Финалистка третьего сезона музыкальной программы American Idol 2004 года Дженнифер Хадсон предстала в образе «королевы соула» Ареты Франклин в трейлере к биографическому фильму «Уважение». Помимо нее в съемках картины о восхождении одной из знаковых певиц своего времени участвовали Форест Уитакер, Марлон Уэйанс и Одра Макдональд, а сама Арета Франклин консультировала создателей фильма до своей смерти в августе 2018 года.

Режиссер Джон Красински представил трейлер к продолжению своего нашумевшего хоррора «Тихое Место 2», главную роль в котором сыграла Эмили Блант, а качестве продюсера выступил Майкл Бэй. После неожиданного успеха первой части фильма, собравшей в международном прокате больше $340 млн, в сиквеле его главные герои — семья Эббот — продолжат свою борьбу за существование. На этот раз им придется отправиться во внешний мир, чтобы обнаружить, что охотящиеся на звук существа — это совсем не единственные враги, которые могут им повстречаться за безопасной зоной песчаной тропы.

Новозеландский продюсер Ант Тимпсон выпустил трейлер к своему дебютному комедийному хоррору «Иди к папочке», где главную роль исполнил Элайджа Вуд. По сюжету фильма, тридцатилетний Норва Гринвуд получает письмо от своего отца, которого никогда не знал. Он приезжает в деревенский дом, где первая радость от встречи постепенно сменяется едкими остротами и оскорблениями, пока не ситуация не выходит за пределы контроля.

Трейлер к экранизации недавнего романа «Женщина в окне» может похвастать завидным звездным составом — Эми Адамс, Гэри Олдмен, Энтони Маки и Джулианна Мур. Новый фильм от режиссера «Анны Карениной» и «Темных времен» Джо Райта расскажет о детском психологе, которая страдает агорафобией. Начав однажды следить за новыми соседями, она оказывается свидетельницей таинственного исчезновения, которое изменит ее жизнь.

Звезда телесериалов «Сайнфелд» и «Вице-президент» Джулия Луи-Дрейфус и комедийный актер Уилл Феррелл появились вместе в трейлере черной комедии «Под откос». Съемки фильма о незадавшейся семейной поездке на курорт в Альпах проходили в Австрии. По сюжету, во время обеда ресторан с главными героями накрывает лавина. Это событие становится поворотным в жизни семьи, так как показывает настоящие отношения между супругами и детьми.

Режиссер Элиза Хиттман опубликовала трейлер к своему новому фильму «Никогда, редко, иногда, всегда» о нежелательной беременности девушки из американской глубинки. Не найдя достойных вариантов в своем родном городе, она вместе с двоюродной сестрой находит деньги, чтобы отправиться в клинику в Нью-Йорке.