«Дракула», «Половое воспитание», «Сабрина» и еще 7 сериалов января

С 1 января на BBC One / со 2 января на «КиноПоиске HD»
Доктор Кто продолжает бороздить пространство и время в обличье актрисы Джоди Уиттакер. Трейлеры нового сезона выглядят угрожающе эпично, но главное — в сериале появится Стивен Фрай.
С 1 января на BBC One / с 4 января на Netflix
Очередная экранизация романа Брэма Стокера — на этот раз в исполнении авторов «Шерлока» Марка Гэтисса и Стивена Моффата. Оригинал решили не осовременивать: граф-вампир будет развлекаться в классическом викторианском Лондоне. Всего будет три эпизода, которые выйдут в течение первых дней 2020 года, затем все шоу появится на Netflix.
С 10 января на Sky Atlantic / с 11 января в «Амедиатеке»
Продолжение одного из самых заметных сериалов последних лет, снятого важным итальянским режиссером Паоло Соррентино. Новоизбранного понтифика сыграл Джон Малкович — посмотрим, что на это ответит Джуд Лоу.
С 10 января на Netflix
Плод сотрудничества самого известного в мире дрэг-квин РуПола, ведущего шоу «Королевские гонки РуПола», и режиссера Майкла Патрика Кинга, работавшего в том числе над «Сексом в большом городе». Альтернативная версия РуПола (куда менее успешная) и 11-летний сирота путешествуют по Америке, а по дороге сеют любовь и толерантность.
С 12 января на HBO / с 13 января в «Амедиатеке»
Еще одна экранизация Стивена Кинга — в данном случае относящаяся к вселенной «Мистера Мерседеса». Угрюмый детективный триллер про убийство 11-летнего мальчика, которым занимается детектив Ральф Андерсон. В ролях — Бен Мендельсон, Джейсон Бейтман и Синтия Эриво. Сценарием занимался лично Кинг (не то чтобы хороший знак, но посмотрим) вместе с Ричардом Прайсом, до этого писавшим «Прослушку» и «Двойку».
С 17 января на Netflix
Продолжение одного из лучших сериалов 2019 года: британские подростки продолжают осознавать свою сексуальность, влюбляться и дружить. В этот раз необходимость в нормальных уроках по половому воспитанию подчеркнет эпидемия хламидиоза, которая охватит мурдэйловскую школу.
С 19 января на HBO / с 20 января в «Амедиатеке»
В далеком будущем Хью Лори летает по космосу на туристическом лайнере, который, разумеется, в определенный момент ломается. Режиссером и сценаристом сериала стал автор «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи.
С 23 января на CBS All Access
Очередной сериал про капитана Жан-Люка Пикара — одного из центральных героев «Звездного пути». Действие развернется спустя 20 лет после событий «Возмездия», Пикара снова играет Патрик Стюарт.
С 24 января на Netflix
После трагичного финала второго сезона Сабрина и ее друзья намерены вызволить своего товарища Николаса из ада, где тот выступает живой тюрьмой для самого Люцифера. Параллельно с этим юной ведьме предстоит защитить титул королевы преисподней, каковой ее нарек Сатана перед своим отправлением в места не столь отдаленные, а также столкнуться с язычниками, которые собираются воскресить древнее зло.
С 28 января TBS / с 29 января на «КиноПоиске HD»
«Чудотворцы» ударились в формат антологии: вместо небесной канцелярии из первого сезона — безумное Средневековье, а Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми поменялись местами в иерархии: первый играет правителя-самодура, второй — крестьянина с хроническим невезением.