«Дракула», «Половое воспитание», «Сабрина» и еще 7 сериалов января

2

«Дракула» («Dracula») — мини-сериал

С 1 января на BBC One / с 4 января на Netflix

Очередная экранизация романа Брэма Стокера — на этот раз в исполнении авторов «Шерлока» Марка Гэтисса и Стивена Моффата. Оригинал решили не осовременивать: граф-вампир будет развлекаться в классическом викторианском Лондоне. Всего будет три эпизода, которые выйдут в течение первых дней 2020 года, затем все шоу появится на Netflix.