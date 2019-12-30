«Где проповедь?» Водонаева ответила Охлобыстину про аборты

Актер Иван Охлобыстин назвал телеведущую Алену Водонаеву «еще одной проституткой» из-за ее поста об абортах. По его словам, на телевидение необходимо не пускать «дам с пониженной социальной ответственностью».

«Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью», — написал артист во «Вконтакте».

Охлобыстин также осудил Водонаеву за конструкцию «этому государству» в отношении России. «Ишь ты. «Этому» государству! Хай катятся в «то» государство и хоть на собаках женятся», — посетовал он.

Реклама

В ответ на это блогерша опубликовала пост в Instagram, где удивилась реакции Охлобыстина. Водонаева обвинила его в поведении «типичного быдла», который не способен аргументировать свою точку зрения.

«Иван у нас многодетный отец и активный противник абортов. Вот только он [плохо] защищает свою позицию и, судя по словарному запасу и аргументам, защитит ее навряд ли. Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Где хотя бы проповедь?» — задалась вопросом знаменитость.

Водонаева также выразила надежду, что дочери Охлобыстина не будут вслед за отцом называть незнакомых женщин проститутками.

«Хотя кто знает... От осинки апельсинки не рождаются. Надо предохраняться, а некоторым с особой внимательностью! — посоветовала она. — А для тупых и безответственных всегда должна быть открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога. Мы же не хотим, чтобы наши женщины умирали в подпольных кабинетах мясных лавок? Мы же не хотим скатиться в средневековье?»

Вскоре после публикации Водонаевой Охлобыстин написал ответный пост, в котором извинился перед проститутками. «У вас по нужде, а у них от жира», — отреагировал актер.

Критику Охлобыстина вызвал пост Водонаевой, опубликованный еще 25 декабря. В нем бывшая участница телепроекта «Дом-2» выступила против запрета абортов и посоветовала своим поклонникам не заводить ребенка «из одного только желания».

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем, — пришла к выводу светская львица. — К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить?».

Из-за своих слов Водонаева также подверглась критике со стороны депутата Виталия Милонова. Он обвинил ее в том, что ведущая заменила подлинные ценности мнимыми.

«Понятно, что у нее у самой детей нет, и она променяла обычные ценности на деньги, на карьеру вешалки, на которой висят платья, и которая сама ходит по подиуму», — приводит слова Милонова «Пятый канал».

В свою очередь актриса Эвелина Бледанс призвала женщин рожать. По ее мнению, если сделать единожды аборт, то можно навсегда лишиться возможности иметь детей.

«Можете представить, сколько неизвестных актрис, которые делали кучу абортов и сейчас сидят в каком-то Мухосранске, нищие и без детей? А родили бы детей, может, иначе бы на них посмотрела вообще Вселенная», — цитирует Бледанс «Царьград».

Ранее актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами». В своем заявлении журналист также отметил, что «как биолог по образованию» может утверждать, что «примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями».

«Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты — ну, то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», — подчеркнул Познер.

По словам Певцова, слово «мракобесие» значит враждебное отношение к науке и прогрессу, просвещению. «То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс», — заявил актер.