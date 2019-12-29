В ожидании курантов: что американцы смотрят перед Новым годом

Лидером последнего киноуикенда 2019 года ожидаемо стал блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход», финальная часть культовой франшизы. В свои вторые выходные в США фильм заработал $72 млн, показав, впрочем, достаточно стремительное падение — аж на 59%. В общей сложности на мировом счету ленты на данный момент $0,725 млрд — то есть очередным проектом Disney, собравшим в сумме не менее миллиарда в этом году, она точно не станет.

На второй строчке расположился приключенческий боевик «Джуманджи: Новый уровень». Третий уикенд принес картине, в которой среди прочих снялись Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Марин Хинкль, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни Де Вито и Кевин Харт, $35,3 млн (удивительно, но это на 33% больше, чем на прошлой неделе). Всего же по миру к настоящему времени проект выручил $460,3 млн. Первая часть приключенческого фильма («Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом не считаем), вышедшая в 2017-м, в свою очередь, собрала $962,1 млн.

Замкнул тройку сильнейших новичок недели — историческая драма «Маленькие женщины». Картина, основой для которой послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах, в свои первые выходные заработала чуть более $16,5 млн. Примечательно, что большую часть аудитории фильма, главные роли в котором исполнили Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан, составили женщины (аж 70%).

Позицией ниже расположился сиквел мультфильма «Холодное сердце» — $16,5 млн (+27% в сравнении с той неделей при том, что число мест у анимационной картины даже чуть-чуть снизилось) в ходе шестых выходных. Имея аж $1,213 млрд в общемировой кассе, проект на данный момент занимает почетное третье место в списке самых кассовых мультиков в истории.

Пятым стал еще один дебютант недели — мультфильм «Камуфляж и шпионаж», который стартовал с $13,2 млн. В оригинале герои анимационной ленты говорят голосами таких звезд, как Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан и Рашида Джонс.

Вторую пятерку открыл детективно-комедийный триллер «Достать ножи», роли в котором исполнили Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие: пятый уикенд и $9,7 млн.

Седьмым финишировал криминальный триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли, который наконец-то добрался до широкого релиза в США, получив +2343 места. Заработал фильм, рассказывающий о владельце ювелирного магазина, который пытается погасить карточные долги, за 27-29 декабря $9,6 млн. В то же время за первые пять дней полноценного пребывания в американском прокате лента выручила $18,9 млн — а это лучший старт подобного толка для студии A24.

Наконец, замкнули топ-10 бокс-офиса США в последние киновыходные года экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки», обладающая мощным актерском составом (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч), но по большей степени отпугнувшая зрителей странной графикой,

«Скандал» Джея Роуча, основанный на реальной истории об уходе Роджера Эйлса с поста главы Fox News после обвинений в сексуальных домогательствах, и...

фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». Заработали они соответственно $4,8 млн (учитывая, что для ленты это был всего второй уикенд, а ее бюджет составил без малого $100 млн, данная сумма — полный провал), $4,7 млн и $3 млн (оба — третьи выходные).