«Оскорблял грубой бранью»: Рома Жуков устроил дебош

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности инцидента, произошедшего в аэропорту Якутии. По ее словам, к административной ответственности сотрудниками полиции были привлечены мужчина и женщина, которые вели себя некорректно. При этом мужчина, согласно Волк, также позволил себе оскорбить правоохранителей. В то же время источник в правоохранительных органах подчеркнул, что нарушителем оказался певец Рома Жуков.

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«Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России к административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри. Граждане были доставлены в линейный пункт полиции, где при оформлении административного протокола мужчина в присутствии свидетелей стал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции, на замечания не реагировал», — цитирует Волк ТАСС.

Кроме того, она добавила, что в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В настоящий момент по итогам инцидента проводится проверка — ее результаты будут направлены в следственные органы.

Случившееся также прокомментировал адвокат Александр Усачев, представляющий интересы 52-летнего артиста. Он, в частности, признался, что не может понять причины задержания Жукова, не став отрицать, что певец мог выпить несколько бокалов вина, передает РЕН ТВ.

«Он у нас поехал на корпоратив в Якутске, все провели, сегодня они должны были улететь, у него дальше гастрольный тур. Приехали в аэропорт, вроде бы все хорошо, у них бизнес-класс. Он у одного из сотрудников полиции спросил, где, как, куда пройти, видимо, не так спросил, что-то им не понравилось.

Ему сказали: пройдемте, вы пьяны, вам нужно сдать анализы. Он полетел со своей новой девушкой, к ней вопросы появились», — поведал Усачев, добавив, что артист согласился пройти медосвидетельствование.

Говоря об инциденте, он назвал Жукова «достаточно мирным человеком».

«Якобы составили протокол за оскорбление сотрудников полиции. <...> Его задержали на три или четыре часа, гастрольный график сорван, он взял такси и где-то по тайге вынужден ехать в другой город, чтобы улететь. Ну даже если он находился в состоянии какого-то опьянения, это не говорит о том, что ему нельзя лететь. Он не падал, ничего, никакой порядок общественный не нарушал, возможно, где-то что-то выпил, вина два бокала», — заключил адвокат.

Согласно Starhit, компанию Жукову в поездке составила 27-летняя модель Ольга Илларионова. «Я бы посмотрела на ваше спокойствие, если бы вас сняли с рейса», — прокомментировала она ситуацию.

Роман Жуков, родившийся в апреле 1967 года в Орле, добился первой популярности в качестве участника группы «Мираж», позднее он также представлял коллектив «Маршал». Пик известности артиста пришелся на конец 80-х — начало 90-х. На его счету такие хиты, как «Первый снег», «Ночная даль» и «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики».

Добавим, что в минувшем марте схожий скандал произошел в Узбекистане — и в его центре оказались народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков. Как тогда отмечал портал Ura.Ru со ссылкой на издание VladTime, популярные певцы, находясь в аэропорту Ташкента, кривлялись на камеру и требовали подарить им «узбекистанский» лимузин.

Согласно источнику, исполнители прибыли в столицу Узбекистана, чтобы выступить на открытии местного ледового дворца. Однако вскоре после выхода из самолета артисты якобы стали вести себя «вызывающе» — в частности, имитировали акцент местных жителей. Позднее за случившееся их раскритиковали некоторые поклонники в социальных сетях.