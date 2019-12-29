«Теперь праздника нет»: в Латвии скучают по «Новой волне»

Бывший глава Министерства иностранных дел Латвии Янис Юрканс выразил сожаление в связи с уходом музыкального фестиваля «Новая волна» из Юрмалы. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».

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»[Из-за сложных отношений Латвии с Россией] страдает и культурный обмен.

Раньше в Юрмале был праздник «Новая волна», город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома. Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто,

— сказал Юрканс, являвшийся главой латвийского МИДа в 1990-1992 гг. — Туристов, конечно, до сих пор много приезжает, есть культурный обмен, но все это могло быть на более высоком уровне».

Он также заявил, что «дискриминация русских людей мешает нормальному развитию Латвии»: «Сегодня в нашей стране около 250 тысяч неграждан — людей без политических прав и права голоса. А еще русские люди сегодня должны отправлять детей только в латышские школы — это неправильно, по-моему. <...> Если государство относится к тебе как мачеха, то и я стараюсь не платить налоги и не горжусь тем, что живу здесь.

Когда я работал в МИДе после распада Союза, я получал письма из США и Европы о том, что нельзя проводить русофобскую политику, нужна демократия участия, которая предполагает равные возможности всех членов сообщества. Но тогда эти рекомендации проигнорировали».

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводился в Юрмале с 2002 по 2014 год, после чего перебрался в Сочи. При этом в минувшем августе — накануне открытия фестиваля — основатель мероприятия Игорь Крутой заявил, что в Латвию конкурс не вернется.

«Музыка должна быть вне политики», — цитирует его RG.

А уже в этом декабре стало известно, что следующая «Новая волна» пройдет в Сочи. В то же время, по словам Крутого, вопрос о том, чтобы ежегодно проводить конкурс в этом городе, пока что обсуждается.

Примечательно, что о возвращении музыкального фестиваля в Юрмалу говорили ранее в Латвии. Так, к примеру, прошедшим летом депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова выразила мнение, что проведение конкурса, участие в котором в свое время принимали Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Нюша и другие звездные артисты, было бы в интересах города как туристического центра.

«Насколько я понимаю, сейчас из-за сложных латвийско-российских отношений такой возможности нет. Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет», — цитирует Кривцову РИА «Новости».

Высказывалась за возвращение «Новой волны» и певица Лайма Вайкуле. Незадолго до этого у нее, к слову, возник конфликт с Крутым — согласно прессе, он разгорелся после того, как Лайма организовала в Юрмале свой музыкальный фестиваль «Рандеву», а Крутой параллельно с этим якобы пытался вернуть в латвийский город «Новую волну».

«У Игоря — конкурс, а у меня — фестиваль. Мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне». В Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики...» — говорила Вайкуле.

Все та же Вайкуле в 2014-м — когда конкурс переехал из Юрмалы из-за санкций в отношении Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Валерии и других российских артистов — обращалась к местным чиновникам с просьбой пересмотреть запрет.

«Это была моя личная инициатива, — подчеркивала исполнительница в интервью YouTube-каналу «А поговорить». — Что же артист такое может вытворить? Я бы вообще оставила артистов в покое. Для чего их тянуть в политику?»