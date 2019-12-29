Началова, Децл, Данелия, Захаров: кого забрал 2019-й

Крис Кельми (21 апреля 1955 — 1 января 2019)

Уже вскоре после наступления нового — 2019 — года в СМИ поступили печальные известия о смерти Криса Кельми: отечественный музыкант, создатель групп «Високосное лето» и «Рок-ателье», а также автор хитов «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву», скончался в возрасте 63 лет в своем доме в Подмосковье. Согласно прессе, состояние здоровья артиста серьезно ухудшилось еще в конце 2018-го — и незадолго до ухода из жизни он успел составить завещание. В качестве причин смерти Кельми, которого обвиняли в злоупотреблении алкоголем, назывались проблемы с сердцем и цирроз печени.

close Крис Кельми (21 апреля 1955 – 1 января 2019) Советский и российский певец, музыкант и... Крис Кельми (21 апреля 1955 – 1 января 2019) Советский и российский певец, музыкант и композитор. Основатель музыкальных групп «Високосное лето» и «Рок-ателье», участник группы «Автограф». Автор музыки к более чем 200 песням, наиболее известные песни — «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» Сергей Карпов/ТАСС

Мишель Легран (24 февраля 1932 — 26 января 2019)

Великий французский композитор Мишель Легран ушел из жизни в возрасте 86 лет — он скончался от сепсиса в больнице, куда его госпитализировали в связи с заболеванием легких. Наибольшую известность уроженцу Парижа принесла музыка, написанная для фильма «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли, а также сотрудничество с режиссерами французской «новой волны» («Женщина есть женщина» Жан-Люка Годара, «Клео от 5 до 7» Аньес Варда). На счету Леграна, к слову, сразу три «Оскара» (и множество номинаций) — за саундтреки к картинам «Афера Томаса Крауна», «Лето 42-го» и «Йентл».

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Кирилл «Децл» Толмацкий (22 июля 1983 — 3 февраля 2019)

Уход Децла, одного из самых известных рэперов российской «старой школы», стал для многих шоком: артисту, во-первых, было всего 35 лет, во-вторых, в воображении ряда слушателей он оставался тем уверенным в себе подростком, который читал про вечеринку и продвигал среди сверстников хип-хоп-культуру. Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля этого года — музыкант скончался после выступления в Ижевске от острой сердечной недостаточности. Смерть рэпера, как бы это грустно ни звучало, наконец-то обратила заслуженное внимание аудитории на его музыку — не ту, которая принесла ему широкую известность и от которой сам артист столь отчаянно бежал, но ту, ради которой он отказался от славы и денег и которая, в первую очередь, нравилась ему самому.

close Децл, Кирилл Толмацкий (22 июля 1983 – 3 февраля 2019) Всероссийскую популярность Децлу... Децл, Кирилл Толмацкий (22 июля 1983 – 3 февраля 2019) Всероссийскую популярность Децлу принес клип на песню «Вечеринка», попавший в жесткую ротацию открывшегося тогда в России телеканала MTV, став одной из его визитных карточек, наравне с другими хитами с дебютного альбома — заглавной песней «Кто? Ты», а также композициями «Слезы» и «Кровь моя кровь» Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Этуш (6 мая 1922 — 9 марта 2019)

Владимир Этуш, легенда Театра имени Вахтангова и художественный руководитель Театрального института Щукина, не дожил всего три с небольшим года до своего 100-летнего юбилея. За свою продолжительную жизнь актер сумел построить выдающуюся карьеру не только на сцене, но и в кино — в историю отечественного кинематографа он вошел как звезда комедий Леонида Гайдая (товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», инженер Брунс в «Двенадцати стульях»), Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию»).

Юлия Началова (31 января 1981 — 16 марта 2019)

Смерть певицы Юлии Началовой стала одно из самых обсуждаемых тем года в российских СМИ. Артистка, о которой коллеги говорили как о замечательном человеке, умерла на 39-м году жизни: согласно пиар-директору звезды, ее «погубил сепсис, вызванный ранкой на ноге». Широчайший резонанс трагедия, вероятно, получила еще и по той причине, что с момента первых сообщений о госпитализации Юлии (которые тогда многим показались фейком) и до ее кончины прошло всего несколько дней.

Юлия Началова (31 января 1981 – 16 марта 2019) Российская певица, актриса и телеведущая. Песня «Герой не моего романа», вышедшая в 1997 году, стала визитной карточкой певицы @julianachalova/Instagram.com

Алексей Булдаков (26 марта 1951 — 3 апреля 2019)

Не стало в 2019 году и Алексея Булдакова, запомнившегося зрителям, в частности, по яркой роли в фильме «Особенности национальной охоты», где он сыграл генерала Иволгина. Народный артист России скончался в Монголии, где находился на гастролях (по другой версии — как турист), причиной стал отрыв тромба.

Георгий Данелия (25 августа 1930 — 4 апреля 2019)

Тревожные слухи о состоянии здоровья Георгия Данелии начали поступать в СМИ еще в феврале этого года — тогда, в частности, стало известно, что автор фильмов «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза!» был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии по причине воспаления легких и переведен в реанимацию, позднее его на некоторое время ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 апреля — за несколько дней до смерти великого режиссера — его супруга говорила, что кинематографисту стало намного лучше и его отключили от аппарата ИВЛ. 4 апреля у него остановилось сердце.

close Георгий Данелия (25 августа 1930 – 4 апреля 2019) Советский и российский кинорежиссер... Георгий Данелия (25 августа 1930 – 4 апреля 2019) Советский и российский кинорежиссер, сценарист и мемуарист. Народный артист СССР. Известность Данелия получил после выхода комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его работ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Совсем пропащий!», «Мимино» и «Кин-дза-дза» Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Рутгер Хауэр (23 января 1944 — 19 июля 2019)

О смерти голландца Рутгера Хауэра, построившего ярчайшую карьеру в Голливуде, стало известно лишь спустя пять дней после случившегося — печальное известие принес представитель артиста, подчеркнувший, что актер умер после непродолжительной болезни в возрасте 75 лет. На счету Хауэра роли в целом ряде знаменитых фильмов, включая ленты «Зов предков», «Леди-ястреб», «Попутчик», «Турецкие наслаждения», «Достучаться до небес», «Бэтмен: Начало», «Город грехов», «Слепая ярость», «Признания опасного человека», «Брат­ья Систерс», «Валериан и город тысячи планет», «После полуночи» и «Побег из Собибора», принесший ему «Золотой глобус». Кроме того, голландец сыграл в легендарном «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта. В данной картине именно его персонаж произнес культовую для всего мирового кинематографа фразу: «Все эти мгновения затеряются во времени — как слезы в дожде. Пришло время умирать». Данный монолог, к слову, придумал сам актер.

Марк Захаров (13 октября 1933 — 28 сентября 2019)

Народный артист СССР Марк Захаров скончался в конце сентября после продолжительной болезни — причиной называлась пневмония. Он работал главным режиссером театра «Ленком» с 1973 года, поставив в общей сложности около 50 спектаклей, а также сняв несколько фильмов, которые вошли в «золотой фонд» отечественного кино — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона». В ноябре «Ленкому» официально присвоили имя народного артиста, отдавшего театру большую часть своей жизни.

close Марк Захаров (13 октября 1933 – 28 сентября 2019) Советский и российский режиссер театра и... Марк Захаров (13 октября 1933 – 28 сентября 2019) Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, педагог. Художественный руководитель театра Ленком в Москве. Он снял такие фильмы как «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и другие. В 2013 году режиссер стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Галина Волчек (19 декабря 1933 — 26 декабря 2019)

Наконец, всего за несколько дней до окончания 2019-го не стало легенды «Современника» Галины Волчек. Согласно предварительной информации, причиной смерти народной артистки СССР, на протяжении долгих лет руководившей культовым московским театром, были отеки головного мозга и легких. Волчек, которую в прощальном письме актеры театра назвали «мамой», признавшись, что с ее уходом «осиротели», была главным режиссером «Современника» с 1972 года, а в 1989-м вступила в должность его художественного руководителя, проработав в этом статусе вплоть до самой смерти.