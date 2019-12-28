Секрет бессмертия: как изменился «Голубой огонек»

Возникновение любимого миллионами телезрителей формата новогоднего голубого огонька в декабре 1962 года было связано с эпохой оттепели и либерализации политики СССР в сфере культуры, а конкретно — с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского телевидения».

В 1960 году партийное руководство обратило внимание на то, что «в выступлениях по телевидению нет задушевного разговора, непринужденной беседы» и приняло решение — раз диалог не завязывается сам, его необходимо организовать.

В том же году в Москве состоялось открытие молодежного кафе на улице Горького, где проводились диспуты, выступали артисты и поэты. Силами музыкальной редакции центрального телевидения из зала кафе проводились прямые трансляции, которые быстро оформились в отдельную самостоятельную передачу, авторам которой удалось сохранить главное — ту самую атмосферу «непринужденной беседы».

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Название передачи менялось — «Телевизионное кафе», «На огонек», «На голубой огонек» и, наконец, «Голубой огонек» — менялись и даты выхода в эфир. Если сначала передача шла по выходным каждую неделю, то со временем стало ощущаться истощение материала и зрители могли увидеть ее уже только на праздники — 8 марта, 1 мая и Новый год.

Но в первую очередь зрителей привлекала редкая в СССР возможность посмотреть и послушать звезд первой величины тех лет. Среди них отдельное место занимал Юрий Гагарин — главный герой эпохи. Он снялся в нескольких выпусках передачи и даже был соведущим «Голубого огонька», приуроченного к 8 марта, где также появилась и первая женщина, побывавшая в космосе, Валентина Терешкова.

При этом в съемках программы могли участвовать как звезды первой величины, так и обычные советские трудящиеся — юмористическую зарисовку на эту тему можно увидеть в фильме Георгия Данелии «Тридцать три» (тоже, кстати, посвященном «космической» теме).

Не обходили стороной создатели «Голубого огонька» и политику ЦК КПСС в отношении других стран – телеэкран для большинства жителей страны был едва ли не единственным местом, где можно было увидеть гостей-иностранцев из стран социалистического лагеря. А иногда поймать и такой «привет» друзьям СССР из других стран, как выступление Иосифа Кобзона, исполняющего песню «Куба — любовь моя» с приклеенной бородой а-ля Фидель Кастро и автоматом в руках.

Отдельным пунктом было выступление юмористов. Апогеем комедийной программы всегда были номера Аркадия Райкина, популярностью пользовались комические дуэты — Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична (Вадим Тонков и Борис Владимиров), Штепсель и Тарапунька (Ефим Березин и Юрий Тимошенко»), а также Лев Миров и Марк Новицкий, выступавшие под своими именами.

«Огонек» подарил отечественному телевидению и множество других форматов. Именно здесь впервые стали часто выступать фигуристы, заложив основу для сегодняшней востребованности катания на льду. Здесь же началась и традиция «ностальгических» музыкальных номеров — в 1965 году исполнители главных ролей в фильме «Небесный тихоход» в честь двадцатилетия его выхода на экраны спели песню «Первым делом самолеты», которая стала первой «ласточкой» жанра «Старые песни о главном».

С приходом гласности и перестройки «Голубой огонек» стал постепенно исчезать с экранов — сначала пропало название, потом сменилось и место проведения: в 1987 году зрителям показали «Голубой огонек», склеенный из сценок, снятых в разных концах столицы — от ресторана «Арбат» до музея-заповедника «Коломенское». В эфире прозвучали песни группы ABBA, Алла Пугачева и Валерий Леонтьев поздравили поклонников из Индии, а в конце ансамбль из звезд первой величины спел композицию «Замыкая круг».

После этого «Голубой огонек» исчез на целое десятилетие. Первый выпуск возрожденной передачи вышел в 1998 году под названием «Голубой огонек на Шаболовке». Новая передача старательно имитировала черты своей легендарной предшественницы, окончательно став явлением ностальгического порядка.

Наличие на современном телевидении программы, копирующей ушедший стиль в самое рейтинговое и дорогое праздничное время, стало причиной для частых возмущений, шуток и споров из-за ежегодно возрастающей курьезности всего формата — даже неиспользуемая Шуховская башня в заставке нового «огонька» начала выглядеть как своего рода ирония.

Парадоксальным образом ироническое, а позднее и пост-ироническое отношение к формату «Голубого огонька» помогло ему выжить, трансформироваться и продолжить свою жизнь. Так, в конце 2018 года команда передачи «Вечерний Ургант» организовала съемки шоу с провокационным названием «Голубой Ургант» с участием звезд молодого поколения.

И хотя движущим мотивом многих из участников было желание распрощаться с ветхим наследием былых лет, их пародии на «несмешные» новогодние шутки оказались такими же «несмешными», как оригиналы, а музыкальные номера, хотя и разительно отличались по жанру и звучанию от привычных «огоньков», все же продолжили традиции как шестидесятых, так и нового времени. Финальной деталью стало появление в «Голубом Урганте» Филиппа Киркорова, чья «самопародия» в конце передачи окончательно убедила сомневающихся в том, что несмотря на смены названий, каналов и мест проведения, «огонек» переживет и сегодняшних своих зрителей.