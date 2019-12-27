«Нас не догонят»: «Голос» определился с финалистами

В пятницу, 27 декабря, восьмой сезон музыкального шоу «Голос» вступил в полуфинальную стадию. В преддверии этапа в командах каждого из наставников оставалось по два участника — и в финал из них могли пройти только по одному конкурсанту. Согласно регламенту, в финальную стадию шоу могли попасть только по одному исполнителю.

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Открыл выпуск подопечный Константина Меладзе Нуржигит Субанкулов. Он исполнил композицию Rag'n'Bone Man «Human». Его соперник Аскер Бербеков, в свою очередь, представил публике песню «My Baby You».

После выступлений участников Полина Гагарина заявила, что в ходе перформансов подопечных Меладзе она услышала «два восхитительных голоса». При этом Валерий Сюткин сказал, что вручил бы продюсеру «орден за деликатность», а также вновь похвалил Субанкулова как своего бывшего подопечного. В то же время Сергей Шнуров отметил, что у Бербекова в этот раз не сдали нервы. Сам Меладзе отметил, что певцу от раза к разу даются все более серьезные задачи. Поддержать полуфиналистов пришла певица Пелагея, наставница шоу «Голос. Дети», которая исполнила песню Александра Шаганова на музыку Игоря Матвиенко «Конь». Наконец, после суммирования голосов Меладзе и телезрителей в финал прошел именно Аскер. Выбивший из шоу Субанкулов — помимо двух своих наставников — также поблагодарил Шнурова за то, что тот болел за него.

Следом на сцену вышла команда самого лидера «Ленинграда». Первой из его подопечных перед «судом» зрителей предстала 18-летняя Рагда Ханиева, которая исполнила песню «Нас не догонят» группы «Тату» в ближневосточной аранжировке, напоминающей новогодние номера коллектива «Обморок И'Мама». Следом за ней в эфире появился Антон Токарев с композицией своего наставника «Мне бы в небо» в сопровождении симфонического оркестра, смешанной с песней «Весна» Андрея Лысикова, выступающего под псевдонимом «Dolphin» — с импровизированным хип-хоп отрывком.

После представленных номеров Гагарина поздравила участников с яркими выступлениями, отдельно обратив внимание на талант Ханиевой и аранжировку ее песни. Сюткин же вновь отметил «нежный» фирменный гротескный почерк Шнурова, который он «узнал бы даже по тембру». А Меладзе отметил «двоякое впечатление» от подопечных лидера «Ленинграда» — если каждый номер Токарева был для него «в десятку», то к Ханиевой Шнуров, по его мнению, «ключа не нашел». Сам наставник признал, что у каждого есть право на свое видение, поблагодарил собственных учеников и — после их совместного исполнения хита группы Litttle Big «Skibidi» и песни Ирины Билык «Снег» — поровну разделил голоса между своими подопечными. Под давлением ведущего Дмитрия Нагиева — и по итогам голосования зрителей — в финал отправился Токарев.

После команды Шнурова к зрителям вышел коллектив Гагариной. Ее 17-летняя подопечная Алана Чочиева в костюме, отсылающем к фильму «Джокер» Тодда Флиппса, исполнила песню «Арлекино» из репертуара Аллы Пугачевой. Спасенный из команды Шнурова Ив Набиев, по ходу конкурса перешедший к Гагариной, выступил с песней Валентины Толкуновой «Поговори со мною мама».

В итоге Полина приняла решение в пользу Чочиевой — ей отдали 40% голосов, Набиеву — 60%. А уже после зрительского голосования в финал конкурса официально прошел Ив.

Наконец, последний финалист восьмого сезона «Голоса» определился по итогам противостояния подопечных Валерия Сюткина — Элимдара Сейдосманова и Арсена Мукенди.

По итогам выступлений полуфиналистов Меладзе отметил, что Мукенди сделал все, что мог, однако назвал его номер «тривиальным». Говоря об Сейдосмановен, он опять-таки отметил, что Сюткин не нашел к своему участнику правильного подхода. Гагарина же назвала главным то, что подопечные Сюткина подарили праздник. В финал по итогам подсчета голосов прошел Мукенди.