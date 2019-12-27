«Не друзья, а маразматики»: Петросян обрушился на «Пусть говорят»

Народный артист РСФСР Евгений Петросян сделал в Instagram большую публикацию посвященную ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Телеведущий признался, что посмотрел выпуск, в котором главной темой для обсуждения была его личная жизнь, поэтому он не смог сдержаться и решил лично опровергнуть слова присутствующих в студии экспертов. По словам юмориста, на программе присутствовало несколько категорий людей — первые были представлены как его старые друзья.

«Они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а маразматики (судя по тому, что они говорили), — сыронизировал Петросян. — Один из них утверждал, что я якобы ему что-то говорил, хотя я ничего подобного ни одному из них не рассказывал — никогда! В частности, будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей не планирует».

Ко второй категории артист отнес случайных людей: «Экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Видимо, это стиль передачи».

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«Апогеем» программы Евгений Ваганович назвал официантку, которая подслушивала и передавала третьим лицам разговоры посетителей ресторана. В один ряд с официанткой телеведущий поставил актрису Елену Проклову. Он подчеркнул, что от актрисы ушел муж, в связи с чем «она не может быть объективной».

«Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной! — продолжил юморист. — Парикмахер моей дочери. Как посторонний человек вообще может комментировать эту ситуацию? Я не могу себе представить, чтобы, придя в салон красоты, адекватный человек начал исповедоваться».

Следующим наблюдением Петросяна было то, что некоторых экспертов в студии, которые, как ему показалось, пытались сказать «что-то дельное», обрывали уже на втором предложении.

Что касается ведущего Дмитрия Борисова, юморист заявил, что тот в его глазах выглядел «просто фриком», поскольку «взял на себя ответственность 15 раз во время передачи» с уверенностью говорить о том, что совсем недавно закончилась опись имущества бывших супругов, оцениваемая в 1,5 млрд рублей.

«Во-первых, приставы работали весной 2019 года, а не только что, и работали они не полгода, как утверждает ведущий, а три дня. Во-вторых, приставы должны описывать, но вовсе не оценивать имущество, — написал артист. — Это не их компетенция. Судебная экспертиза только начинается. И, как можно заранее десятки раз в течение передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!»

Петросян убежден в том, что подобные передачи на федеральном канале выглядят «ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь человека».

«Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать?! Стыдитесь, господа, — написал он. — Ну, а с теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых им людей (членов моей семьи и близких), нужно разговаривать в суде. Статью гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации» никто не отменял».

В конце своего обращения артист выразил уверенность в том, что эта «жуткая вакханалия» продолжится после Нового года или даже раньше. В связи с этим он настоятельно попросил «адекватных телезрителей не смотреть этот базар».

«Все это ложь и клевета. Придет время и я сам все расскажу!» — заключил Петросян.

Отметим, что 74-летний юморист очень активно использует свой блог в Instargam для трансляции своего мнения или высказывания претензий. Так, ранее он пожаловался на преследования журналистов после посещения спектакля «Сказка про последнего ангела» Андрея Могучего в Театре Наций. По его словам, представители прессы «в наглой форме» пристали к нему с бестактными вопросами о личной жизни.

«Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы», — посетовал Петросян. Артист также отметил, что пристыдил журналистов за съемку, на которую он не давал согласия.