«Не смог раскрыть себя»: Михаил Боярский отмечает 70-летие

Народный артист РСФСР Михаил Боярский родился в Ленинграде, в семье актеров театра им. Комиссаржевской 26 декабря 1949 года, в 1972 году его приняли в труппу театра им. Ленсовета, где его первой работой стала роль студента в постановке по «Преступлению и наказанию».

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К этому времени у него за спиной уже были две небольшие работы в кино — в короткометражке «Спички детям не игрушка», а также в советско-венгерском фильме «Держись за облака». В 1973 году Боярский пришел на прослушивание на главную роль в «Романсе о влюбленных» Андрея Кончаловского, однако его место занял Евгений Киндинов.

Первым фильмом, который принес ему популярность, стала «Соломенная шляпка», где Боярский сыграл итальянского тенора Нинарди. Широкая же известность пришла к нему после съемок в фильме «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, сказке «Мама» и музыкальной комедии «Собака на сене».

Но ни одна из ролей не могла сравниться по той степени народной любви и узнаваемости, которую принес образ мушкетера д'Артаньяна из советской экранизации романа Дюма.

Говоря с «Газетой.Ru» об участии Боярского в создании фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», исполнитель роли Рошфора актер Борис Клюев назвал харизму своего коллеги одной из главных составляющих успеха картины.

«Без Михаила Боярского это все было бы чуть-чуть по-другому, его молодость, его азарт, его горящие глаза — это все было не только на пользу, это было важно для атмосферы картины. А это самое сложное. И, конечно, первым номером в этом квартете был Михаил. Безусловно. Я считаю, что это лучшая его роль и время это подтверждает. Не одно десятилетие, не одно поколение выросло на этой картине и, в частности, на его игре и на его пении», — сказал Клюев.

При этом, он отметил, что успех роли Д'Артаньяна мог стать помехой для полноценного раскрытия Боярского как актера.

«Он не смог, к сожалению, раскрыть себя в полной мере, потому что все остальное было немножко ниже по уровню. Его величество время все расставляет на свои места. Я думаю, что если вы спросите у любого взрослого или мальчика на улице кто такой Михаил Боярский, они вам ответят — конечно, «Три мушкетера». Никто не вспомнит остальные фильмы. Это показатель того, что сорок лет все помнят и любят Михаила по этой работе», — подчеркнул Клюев.

Актер также прокомментировал и знаменитую историю о том, как Боярский потерял половину зуба во время съемок одной из сцен с фехтованием, назвав этот случай «рабочим моментом»: «Он молодец. Слава богу, не было ничего сложного — он не сломал нигде ногу, руку. А мелкие вещи — проходят».

«Дорогой Мишенька! Я хотел бы пожелать тебе здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Это самое главное в жизни — будет здоровье, будут роли, будут интересные проекты. Может быть, судьба еще сведет и мы встретимся на съемочной площадке. Во всяком случае, ты замечательный артист, прекрасный товарищ. Я желаю тебе всего самого доброго и всего самого хорошего», — заключил Клюев.

После «мушкетеров» Боярский стал часто сниматься в костюмированных драмах на исторические темы — «Гардемарины, вперед!», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская» и других.

Артист покинул театр им. Ленсовета в 1986 году, чтобы через два года основать свой собственный театр «Бенефис», где Боярский занял пост художественного руководителя. Театр просуществовал почти 20 лет и закрылся только в 2007 году.

После смерти Юрия Никулина в 1997 году, Боярский был одним из постоянных ведущих юмористической передачи «Белый попугай», выходившей до 2001 года.

В новом веке актер продолжил активно сотрудничать с телевидением. На Первом канале выходили несколько программ с его участием — «Две звезды», «Точь-в-точь», «Минута славы» и «Мое советское». Боярский также был одним из педагогов по вокалу на проекте «Фабрика звезд» в 2007 году, а в 2019 году его пригласили в качестве наставника на музыкальный проект Первого канала «Голос. 60+».