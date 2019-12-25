От Алибасова до «Слуги народа»: 10 главных скандалов года

Драка Максима Виторгана и Константина Богомолова

В начале этого года одной из самых обсуждаемых тем стала драка между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом — ныне настоящим и бывшим мужьями телеведущей Ксении Собчак. Судя по кадрам опубликованного в сети видео, Виторган ударом повалил Богомолова на землю, а затем поднял его на ноги и нанес удар по лицу.

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На следующий день после инцидента в СМИ начали распространяться материалы с внутренних камер видеонаблюдения. На ролике четко видно, как Богомолов возвращается в кафе с разбитым носом, но Виторган остается снаружи. Внезапно в кафе забегает Собчак и быстрым шагом направляется в сторону режиссера. Вероятно, до этого она встретилась со своим мужем на улице.

Через несколько месяцев после случившегося Виторган и Собчак публично заявили о разводе, опубликовав на своих страницах в инстаграме одинаковые посты. Постепенно они начали выходить в свет с новыми возлюбленными, а 13 сентября Собчак и Богомолов сыграли свадьбу, приехав к загсу на катафалке. Новой девушкой Виторгана стала грузинская актриса Нино Нинидзе.

Инсценировка звездой «Империи» собственного избиения

Звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт в конце января заявил о нападении двух неизвестных мужчин, после которого врачи обнаружили на его теле множество ушибов. По словам актера, преступники во время избиения выкрикивали гомофобные и расистские лозунги. Их действия он связал с тем, что не скрывает свою гомосексуальность. Смоллетт, неоднократно выступавший с критикой в адрес президента США Дональда Трампа также предположил, что нападавшие были сторонниками главы государства.

В ходе расследования полиция предъявила обвинения самому Смоллетту — по версии следствия он сам организовал нападение и подал ложное заявление в связи с недовольством своей зарплатой. Дело усугубило то, что актер отправил письмо с расистскими оскорблениями на свое имя на студию 20th Century Fox.

Разгоревшийся вокруг Смоллетта скандал привел к тому, что продюсеры отказались от его дальнейшего участия в съемках сериала, однако в марте прокуратура приняла решение о закрытии дела Смоллетта, не представив подробного объяснения такого шага. Действия прокуратуры возмутили самого Трампа, который в своем твиттере потребовал от ФБР внимательно изучить ситуацию со Смоллеттом, а главного прокурора Чикаго вызвали в суд, чтобы проверить «как она справилась» с делом актера.

Подкуп Александром Друзем главреда «Кто хочет стать миллионером?»

В середине февраля главный редактор телевикторины Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил о попытке подкупа со стороны одного из игроков «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Тот просил Бера помочь в выигрыше 3 млн рублей, что подтверждала опубликованная аудиозапись.

Друзь подтвердил подлинность записи, но уточнил, что предложение поступило со стороны Бера, а сам участник ЧГК лишь хотел подыграть. Оба они были отстранены от участия в телепередачах, а правление МАК ЧГК ликвидировало комиссию по этике, которой руководил Друзь. Однако в конце сентября Друзь вновь появился в передаче — пока лишь в качестве зрителя.

Обвинения Майкла Джексона в педофилии

Спустя почти десять лет после смерти Майкла Джексона его снова обвинили в педофилии. На этот раз о предполагаемых похождениях короля поп-музыки сняли документальный фильм «Покидая Неверленд», который вышел в марте на телеканале НВО. Основой для четырехчасовой ленты послужили показания 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии над ними, когда они были детьми.

Родственники музыканта назвали посмертные обвинения в педофилии «публичным линчеванием» и направили телеканалу сначала письмо с претензиями, а затем иск на на $100 млн. Робсона и Сейфчака семья Джексона посчитала «лжесвидетелями», потому что при жизни артиста они отказались от обвинений в домогательствах. Под влиянием скандала Disney удалил серию «Симпсонов» с его голосом, французский бренд Louis Vuitton приостановил продажу одежды с артистом, в детском музее Индианаполиса в США убрали три предмета из его коллекции, а сына фигуриста Евгения Плющенко Александра попросили не выступать под композицию «Billie Jean».

Травля дочери Алсу из-за накрутки голосов на детском «Голосе»

В финале шоу «Голос. Дети» руководство Первого канала заметило некие «аномалии» в процессе голосования за дочь Алсу, после чего была начата проверка звонков и сообщений зрителей. В результате специалисты компании Group-I выяснили, что в «накрутке» приняли участие 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу Абрамовой. Также исследование показало, что для совершения более 30 тысяч IVR-звонков на номер финалистки использовались боты.

Для урегулирования ситуации Первый канал принял решение «переиграть» финал и заново выявить победителя шестого сезона проекта. Триумфаторами в итоге старли не только лидеры Ержан Максим и Валерий Кузаков, но и другие участники состоявшегося 26 апреля финала — Рената Таирова, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян, Анастасия Сисаурова и сама Абрамова. Ставшая объектом травли в сети из-за нечестной победы дочь Алсу решила не участвовать в спецвыпуске.

Скандалы вокруг Тимати и лейбла Black Star

Сразу два ключевых артиста покинули лейбл Black Star, который принадлежит Тимуру Юсупову, выступающему под псевдонимом Тимати, в первой половине этого года — Егор Крид и L'One. Крида не устроили новые условия договора, к тому же он решил, что «перерос» этап, когда ему были нужны продюсеры. Уход Левана Горозия (L'One) стал наиболее громким. Он обвинил бывших партнеров в попытке «забрать» его песни и имя, а также возможность выступать из-за информации, которой он обладает. В ответ на это Тимати заявил, что Горозия может в любом интервью рассказывать «все, что ему угодно».

Другим скандалом, связанным с основателем Black Star, стал выход его совместного клипа с рэпером Гуфом «Москва», воспевающим текущее состояние столицы. Слушатели назвали видео фальшивым и сочли его агитацией, так как оно было опубликовано за день до выборов в Мосгордуму. Строчки из песни разошлись на мемы («Тот самый город, что не проводит гей-парады», «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь», «Хлопну бургер за здоровье Собянина»), а сам клип получил 1,4 млн дизлайков на YouTube, после чего был удален авторами. Позднее Тимати признал, что «вышел перебор», а Гуф принес извинения и сказал, что «ни копейки не получил с этого».

Отравление Бари Алибасова

В начале июня в прессе появились слухи о госпитализации продюсера Бари Алибасова в НИИ имени Склифосовского в связи с отравлением жидкостью для прочистки труб. Эту информацию подтвердили пиар-директор и сын артиста, заявившие, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Через пару дней после госпитализации появились сообщения о том, что Алибасов впал в кому, из которой вскоре благополучно вышел. В 20-х числах июня продюсер уже вовсю общался с журналистами и помещал крупные ток-шоу, где демонстрировал нарушение психического здоровья.

Однако врачи и журналисты заподозрили его в инсценировке госпитализации, поскольку обычно восстановление после такого серьезного отравления происходит намного дольше. Также скептики усомнились в правдивости истории с пропажей любимого кота Алибасова и его чудесном возвращении.

Конфликт Тейлор Свифт с лейблом из-за прав на песни

Американская певица Тейлор Свифт после 13-летнего сотрудничества ушла со своего лейбла Big Machine из-за условий по доле от продаж музыки в Spotify, после чего его приобрел продюсер Скутер Браун, вместе с правами на ее первые альбомы. В своих социальных сетях Свифт рассказала, что Браун на протяжении долгого времени издевался над ней, а в ходе переговоров о приобретении прав на свою музыку ей предлагали «отработать» права на старые альбомы выпуском новых.

Под угрозой оказалось даже выступление артистки на American Music Awards, где она получила свою двадцать девятую по счету награду, превзойдя результат «короля поп-музыки» Майкла Джексона. Однако за неделю до церемонии вручения руководство Big Machine выступило с официальным заявлением, в котором сообщило о согласии на исполнение хитов Свифт на церемонии вручения премии.

Арест рэпера A$AP Rocky в Швеции

Концерт американского рэпера A$AP Rocky в России был сорван из-за его ареста в Швеции, где артиста заподозрили в участии в драке в Стокгольме. Несмотря на наличие в сети видеоролика, на котором тот хватает и толкает мужчину, сам рэпер отрицал свою вину. Он опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором избитый преследовал его и не реагировал на просьбы телохранителя отойти в сторону. После этого один из других преследователей ударил телохранителя наушниками, в результате чего началась драка.

Помимо концерта в России, выступления A$AP Rocky отменили в Норвегии, Польше и Ирландии. Светская львица Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в происходящее, после чего в дело оказался вовлечен госсекретарь США Майк Помпео. Когда рэпера оставили под стражей, Трамп обвинил власти Швеции в том, что они «подвели афроамериканское сообщество в США», а одна из поклонниц A$AP Rocky облила здание шведского посольства жидкостью, которая позднее оказалась лимонадом, и обещала его поджечь.

Суд назначил рэперу и его друзьям условные сроки, сняв с них необходимость оставаться на территории страны. Позднее стало известно, что концерт A$AP Rocky в России был перенесен, а сам он в ноябре объявил о выпуске новой униформы для заключенных в шведских тюрьмах.

Снятие украинского сериала «Слуга народа» из эфира ТНТ

Трансляция сериала «Слуга народа» 2015 года, главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, началась на ТНТ 11 декабря 2019 года. За пару дней до этого прошла встреча Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, однако о выходе шоу на отечественном телевидении стало известно только накануне показа. При этом вечером 11 декабря из сериала были оперативно вырезаны шутка про Путина и отсылка к украинской кричалке, которые успели увидеть жители восточных регионов России.

Однако после третьего эпизода сериал исчез из эфирной сетки телеканала, а его место заняли повторы известных сериалов и программ.

На ТНТ эту ситуацию назвали «маркетинговым ходом» для привлечения внимания к платной онлайн-платформе, на которой опубликованы все серии «Слуги народа», передает РИА «Новости». В России сериал можно также посмотреть на сервисе «Кинопоиск HD», по подписке на стриминговом сервисе Okko, а также в кинотеатре «Яндекса» и на официальном YouTube-канале «Слуга народа». Что примечательно, просмотр шоу на двух последних сервисах является бесплатным, поэтому смысл «маркетингового хода» от ТНТ не совсем понятен.

Несколькими днями позже, 13 декабря, ТНТ вновь оказался в центре внимания. На стриминговом канале Premier пропала пятая серия проекта Павла Костомарова «Эпидемия», в которой есть сцены противостояния мирных жителей, сопротивляющихся расстрелу, и силовиков. Компания вновь прибегнула к излюбленному приему с «маркетинговым ходом», объяснив пропажу решением концептуально разделить «Эпидемию» на две части, а серии с пятой по восьмую пообещали показать в феврале. Но уже 20 февраля на сервисе появились сразу пятый и шестой эпизоды, а сериал пообещали выложить полностью до конца года.