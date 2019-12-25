«Эмоциональное выгорание»: Екатерина Климова рассказала о разводе

Российская актриса Екатерина Климова впервые заговорила о разводе со своим третьим мужем Гелой Месхи. О решении супругов разойтись стало известно еще в июне этого года. Рассуждая на эту тему, артистка призналась, что ей удалось вынести для себя положительные выводы даже из такого печального и травмирующего события как развод.

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«Именно благодаря тому, что в личной жизни сейчас пустота, я смогла осуществить давнюю мечту моей мамы — поехать вместе на Святую землю, ходить с ней за ручку, разговаривать ночами, секретничать... В общем, снова вернуться в детство, когда не было еще ни мужей, ни детей, ни десятков ролей. Мы с мамой очень давно не проводили столько времени вместе, а может, даже никогда. Поездка значима еще и тем, что мы оказались здесь в день рождения отца, которого не стало девять лет назад», — приводит издание «7дней.ru» отрывок интервью Климовой в «Караване историй».

По мнению актрисы, из-за перфекционизма людям ее профессии очень непросто быть успешными в личной жизни.

«Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось, — посетовала она. — В актерской профессии свои отягчающие обстоятельства — постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание — все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик».

Другой важный нюанс, по мнению Климовой, заключается в том, что актрисе хватает внутреннего ресурса лишь на работу, где она всегда «подтянута, в тонусе, в хорошем настроении», тогда как домой она «приползает» уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое.

«Остается бедному мужчине печальное зрелище... Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. — продолжила звезда. — А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом».

Несмотря на расставание, супругам удалось сохранить дружеские отношения ради четырехлетней дочери Беллы.

В начале декабря 41-летняя Климова и 33-летний Месхи вместе посетили танцевальный конкурс, в котором принимала участие их наследница. Звездные родители истово болели за дочь, поддерживая аплодисментами. В итоге девочка была награждена медалью. Позже в Instagram актера появился снимок с трогательной подписью: «Любовь». Брак супругов продлился четыре года. После развода девочка осталась жить с матерью, однако актер может проводить с дочкой неограниченное количество времени. Согласно сведениям СМИ, Месхи также с удовольствием общается и с детьми Климовой от предыдущих отношений — Лизой, Матвеем и Корнеем.

Напомним, что первым супругом актрисы был ювелир Илья Хорошилов. Их семья распалась после того, как во время съемок актриса влюбилась в коллегу Игоря Петренко, брак с которым продлился десять лет, за это время супруги дважды стали родителями.

«Катя стала мамой двух моих сыновей. Возможно, если бы у нас не было детей, мы бы расстались раньше. Бог его знает. Ради них мы каждый раз брали себя в руки и шли дальше. Другое дело, что в нас что-то трескалось и однажды просто сломалось», — цитирует актера «СтарХит».

По слухам, третий брак актрисы распался из-за другой женщины, которую встретил Месхи. Однако по словам самого актера, из-за напряженного рабочего графика и редких встреч их отношения стали омрачаться мелкими ссорами и недопониманием, что его совершенно не устраивало.

«Главное — оставаться добрым и любящим человеком. А остальное все будет, и деньги будут», — отмечал ранее актер.