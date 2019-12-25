Андервуд вернулся: Кевин Спейси призвал «убивать» добротой

Двукратный лауреат «Оскара» Кевин Спейси опубликовал на Youtube новый ролик под названием «Убейте их добротой» (KTWK — Kill them with kindness). В минутном видео актер предстал в образе своего героя из сериала «Карточный домик» — президента США Фрэнка Андервуда. Он сидит перед камином в красном рождественском свитере.

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В начале записи Спейси обратился к зрителям и сказал, что не мог не поздравить их с наступающим праздником. «Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества?» — произнес 60-летний актер. Затем он отметил, что уходящий год выдался для него хорошим, и он «поправил свое здоровье». В 2017 году издание Daily Mail сообщало, что на фоне обвинений в домогательствах артист проходил лечение от «сексуальной зависимости» в клинике «Мидоуз».

«В свете этого в моей жизни произошли некоторые изменения, и я бы хотел, чтобы вы присоединились ко мне. В 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в этом мире стало больше добра, — сказал Спейси. — О, да, я знаю, о чем вы думаете: он серьезно? Да, я предельно серьезен».

Ближе к концу актер дал совет поклонникам. «В следующий раз, когда кто-то сделает то, что вам не нравится, вы можете пойти в атаку. Но вы также можете повременить с этим и сделать нечто неожиданное, — заметил Спейси и после длительной паузы продолжил. — Вы можете убить их добротой». После этого он помешал угли в камине, и в видео заиграла зловещая музыка.

На момент написания заметки ролик посмотрели 880 тыс. человек. Что имел в виду Спейси, до конца неясно. В прошлом году он уже записывал обращение от лица Андервуда.

«Я знаю, чего ты хочешь. Конечно, нас пытались разлучить, однако у нас есть нечто слишком сильное и властное. Мы — ты и я — делились всем друг с другом, я рассказал тебе о своих самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься», — говорил Спейси.

В конце видео актер сыграл сцену из шестого сезона сериала, в которой Клэр Андервуд стоит у могилы мужа с его перстнем. В ролике Спейси надел кольцо на свой палец.

«Я знаю, чего ты хочешь — чтобы я вернулся. С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду. Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение», — предостерег актер.

Известно, что Спейси все еще находится под следствием в Лондоне. При этом в Лос-Анджелесе прокуратура официально прекратила дело о домогательствах из-за смерти одной из предполагаемых жертв — массажиста, значащегося в иске как »Джон Доу». Мужчина утверждал, что в октябре 2016 года в ходе сеанса массажа в Малибу актер пытался поцеловать его и заставлял трогать гениталии. Он подал иск к знаменитости в сентябре 2018 года.

В 2016 году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру в ходе пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына. Женщина заявила, что актер напоил парня алкоголем, после чего полез к нему с действиями сексуального характера.

В общей сложности Спейси обвинили в домогательствах более 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда. Несмотря на это, его карьера была фактически разрушена. Осенью 2017 года на фоне обвинений актера в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним, Netflix объявил о том, что шестой сезон сериала, запланированный на 2018-й, станет последним. Хотя представители стримингового сервиса подчеркивали, что решение о закрытии шоу было принято до того, как в отношении артиста начались судебные разбирательства. По сюжету его персонаж умер. Кроме того, в 2017 году Спейси лишили телевизионной премии «Международная Эмми», уточнив, что решение было принято в связи с «недавними событиями».