Декабристы и холопы: предновогодние кинопремьеры

Главной премьерой последнего уикенда этого года станет новый фильм от продюсера Константина Эрнста и режиссера фильмов «Адмиралъ» и «Викинг», историческая драма «Союз Спасения», посвященная восстанию декабристов в 1825 году. В картине будет показана судьба победителей в войне с Наполеоном, которые оказались готовы принести в жертву свой статус, благосостояние и семью ради мечты о свободе и равенстве в России. Помимо петербургских беспорядков, создатели фильма покажут восстание Черниговского полка на Украине на фоне споров дворян о наиболее предпочтительном дальнейшем пути развития государства. Бюджет картины оценивался в 2016 году в 700 млн рублей.

Второй полуисторической премьерой грядущих выходных станет новый фильм «Холоп» от режиссера недавних хитов российского проката «Салют-7» и «Текст» Клима Шипенко с Иваном Охлобыстином. Выдержанный в духе последних киноработ Охлобыстина проект расскажет историю представителя «золотой молодежи», которого в наказание за беспутное поведение отправляют в «прошлое». Сын олигарха попадает в искусственно воссозданный конец XIX века, где команда актеров и психологов сделает все, что изменить его личность.

Маленьких зрителей и их родителей уже в эти выходные будет ждать полнометражный мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». На этот раз, чтобы скрасить серую и морозную весну, которая пришла в тридевятое царство его жители — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка и Кот-ученый — решили принять участие во всесказочном конкурсе песни, который проводится в царстве трисемнадцатом.

В рамках программы повторного кинопроката киношедевров XX века на этой неделе можно будет увидеть на широком экране один из хрестоматийных научно-фантастических фильмов советского режиссера Андрея Тарковского «Солярис». Экранизация романа Станислава Лема, которому не понравился фильм из-за противоречившего его идее призыва вернуться с небес на землю, стала одним из ключевых фильмов своего десятилетия. Ее сюжет о космической станции, столкнувшейся с неизвестным существом, способным исполнять затаенные желания, позднее еще не раз отзовется в мировом кинематографе.

Расположившийся чуть ближе к нам во времени анимационный фильм живого японского классика Хаяо Миядзаки «Ходячий Замок» 2004 года станет последней «премьерой» предпраздничных выходных. В параллельном мире Европы конца позапрошлого века наука и магия сосуществуют и меняют жизнь шляпницы Софи, которая однажды попадает в шагающий дом, где ее ожидает встреча с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером, которому она решает помочь избавить от наложенных злых чар.