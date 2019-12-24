«Квитанция не дошла»: у Бузовой нашли долги по ЖКХ

Певица Ольга Бузова задолжала за коммунальные услуги в квартире в петербургской квартире 10 662 рубля, в связи с этим приставы возбудили против нее исполнительное производство, сообщает Telegram-канал Mash. Управляющая компания «Космосервис Центр» обратилась в суд, чтобы взыскать с артистки задолженность, и выиграла дело еще в августе уходящего года. В настоящее время в базе Федеральной службы судебных приставов содержится информация о долге Бузовой. Примечательно, что там речь идет о задолженности «по кредитным платежам (кроме ипотеки)».

Обнародованная информация стала причиной новых конфликтов между поклонниками и хейтерами звезды в социальных сетях. Защитники певицы предположили, что судебное преследование по столь незначительной причине является намеренной кампанией по очернению репутации артистки.

Реклама

«У нас полстраны имеет долги больше ста тысяч, а к Бузовой за десятку прицепились», «А что, без шума нельзя заблокировать на ее счету эту сумму? Явно ради хайпа все делается. Долг у знаменитости в 10 деревянных тысяч — смешно», «Проблема выеденного яйца не стоит», — комментировали поклонники Ольги.

Однако, по мнению других участников дискуссии, артистка обязана следить за своим имуществом и исправно оплачивать все счета.

«Значит, старики должны половину своей мизерной пенсии за ЖКХ отдавать, а этим «поющим трусам» можно о таких мелочах даже не думать?», «Стыдно иметь долги, тратя такие бабки на шмотки и путешествия», — возмущались хейтеры.

Вероятно, во избежание «очередного наплыва морализаторов», певица закрыла свою страницу для неподписанных на нее пользователей.

Позже новость прокомментировала Ирина Бузова. В беседе с изданием «Подъем» мать певицы заявила, что одна из коммунальных квитанций просто потерялась.

«Оля не живет в этой квартире, она не мотается в Питер и не собирает эти квитанции, это делаю я, — заверила женщина. — И очевидно, какая-то квитанция не дошла, так бывает: или забыли, или потеряли. Ну 10 тысяч — смешно даже! «Космосервис», я лично с ними разговаривала, никаких судебных претензий не имеет. В суд они не обращались. 10 тысяч Оля не заплатила, ну елы-палы».

В начале декабря Бузова выступала на церемонии вручения премии «Золотой хит 2019», ее номер следовал сразу после народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Звезда, говоря о своих эмоциях по этому поводу, допустила ошибку в произношении фамилии певца.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — привел слова артистки сайт kp.ru, отметив, что исправляться или извиняться за это певица не стала.

Позже ситуацию прокомментировал сам Лещенко. Исполнитель заверил, что не обижается на молодую коллегу, поскольку никто не застрахован от подобного конфуза.

«Ну оговорился человек. Я сам оговариваюсь иногда — вчера свою бэк-вокалистку назвал другим именем. Бывает, — сказал певец в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», подчеркнув, что у них с Бузовой очень хорошие отношения. — Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же не умышленно было. Она, все-таки, продвинутый человек».

Отмечалось также, что исполнительница приехала на место проведения мероприятия в красном платье в пол, а для выступления она переоблачилась в свой классический сценический костюм — откровенное боди.

«У нас уже стало хорошей традицией раз в год встречаться с телеканалом Music Box, где я дарю зрителям свое творчество, — сказала певица в видеообращении к своим подписчикам в Instagram. — Для артиста самое главное, когда его песни любят, слушают и приходят на концерты. Кстати, уже 4 декабря выйдет моя новая песня «Не виновата».

Артистка исполнила на мероприятии один из своих новых хитов под названием «Вот она я» и отправилась домой сразу с двумя наградами в номинациях «Лучшая певица» и «Девушка в стиле Cosmo».

«Ничего себе! Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!» — обрадовалась звезда.