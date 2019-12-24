«Любая операция имеет риски»: Малышева о проблемах Кудрявцевой

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева отреагировала на откровенный пост своей коллеги Леры Кудрявцевой, в котором она рассказала о тяжелых последствиях установки имплантов в груди. По словам Малышевой, данная операция, если она проводится профессионалами, является «довольно безопасной».

«Операция по установке грудных имплантов, если она сделана профессионалами, относится к числу довольно безопасных операций. Хотя следует помнить, что любая операция, даже самая простая, имеет какие-то риски. Тем не менее в череде самых разных пластических операций это относится к числу несложных, быстро выполнимых и наименее опасных», — заявила Малышева «Газете.Ru».

Также она дала ряд советов женщинам, которые хотят увеличить себе грудь.

Реклама

«Если говорить о том, что должна иметь в виду женщина, которая готовится к этой операции, она должна иметь в виду следующее: первое — ни в коем случае нельзя вводить в грудь жидкие среды, это могут быть только имплантаты, покрытые оболочкой. Второе — имплантат должен иметь все сертификаты и разрешения, которые требует закон Российской Федерации. Это, прежде всего, разрешение Росздравнадзора и других контролирующих организаций. В-третьих, любая женщина должна сохранить все документы на этот имплант, потому что в случае, если что-то произойдет с имплантами, она может апеллировать к компании-производителю, предъявить им большой финансовый иск — и на 1000% выиграть дело», — заключила телеведущая.

Ранее 48-летняя Кудрявцева опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о возникших у нее вследствие операции на груди проблемах со здоровьем.

«Наркоз еще не отошел , возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит — все не зря, — написала телеведущая под фотографией из больничной палаты. — 15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь. На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия. А доктор говорил: «Можно танком давить». Тогда не было никакой информации, и мы еще были подопытные кролики. Каждый год прохожу «чек-ап» (полный медицинский осмотр — «Газета.Ru»). Отправили на УЗИ, потом — на МРТ с контрастом. Вердикт: левый имплант порван, протекает лет 5-6 — куда только можно было затечь».

В итоге, согласно самой Кудрявцевой, ее в срочном порядке отправили на операционный стол: «В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень. Девочки, этот пост для вас, у меня есть много информации . Вам решать, но вдруг кто-то услышит <...> Меня, я очень надеюсь, вы примите и такую», — добавила телеведущая.

Отметим, что в российском шоу-бизнесе не так уж и много звезд, которые ранее прибегали к операции по увеличению груди и не скрывали этого от общественности. Одной из них является телеведущая Дана Борисова, которая в свое время признавалась, что не жалеет о решении сделать пластику.

«Нет, я не жалею. Скрывать факт операции я не вижу смысла. Хотя, конечно, я не сделала себя грудь огромных размеров. Но после того, как я поправила форму груди, у меня вышла обалденная обложка в мужском журнале, которой я очень дорожу. И горжусь, что, наконец, в 37 лет я смогла себе позволить такую достойную фотосессию. Понимаю, что я попала на обложку мужского глянца благодаря своим новым формам», — говорила она kp.ru.

Другой звездой, увеличивавшей себе грудь, была певица Юлия Началова, скончавшаяся в марте этого года на 39-м году жизни. Согласно СМИ, спустя некоторое время после пластики артистка провела обратную операцию по удалению силикона. Данное решение было якобы обусловлено инфекцией, которая возникла вследствие того, что импланты не прижились. В результате у Началовой произошел сепсис, спровоцировавший подагру, которая позднее стала одной из предпосылок ее кончины.