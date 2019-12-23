«Многие артисты принимали»: директор о скандале с Бочкаревой

Концертный директор Сергей Лавров прокомментировал скандал с актрисой Натальей Бочкаревой, которая в сентябре, согласно СМИ, была задержана сотрудниками ДПС с наркотиками. По его словам, в российском шоу-бизнесе есть немало звезд, которые «принимали или принимают».

«Когда я это увидел, конечно, скажем так, сам «офонарел». Что я могу сказать — в тихом омуте черти водятся, наверное. Бочкарева, кстати, в мой период сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум — бокал красного вина, — заявил он. — У нас многие артисты в шоу-бизнесе, к сожалению, принимали или принимают, балуются всеми этими делами».

Он, в частности, вспомнил о работе с группой «Тату», указав, что солистка коллектива Юлия Волкова тогда якобы «без этой гадости вечер не проводила».

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«Я помню еще по тем временам, когда возил группу «Тату», у меня Юля Волкова без этой гадости вечер не проводила. Был у нее директор на тот момент, который меня заставлял, просил что-то подыскать, найти. И я был вынужден был искать», — сказал Лавров в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Накануне, 22 декабря, в СМИ появилась информация, что 39-летняя Бочкарева предстанет перед представителями Фемиды по делу о хранении кокаина — Симоновский суд Москвы передал по подсудности в один из столичных судов уголовное дело актрисы.

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). В настоящее время дело передано по подсудности», — сказали ТАСС в суде.

Кроме того, в середине октября артистка была лишена водительских прав на один год и восемь месяцев, также ей назначили административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Данное решение было принято судом из-за отказа звезды сериала «Счастливы вместе» пройти медицинскую проверку после слухов о задержании с наркотиками. Официальный представитель Бочкаревой, в свою очередь, отказался комментировать постановление суда. Сама актриса на судебном заседании не присутствовала.

Напомним, что в прошедшем сентябре Бочкареву остановили сотрудники ДПС — и, как тогда сообщал телеканал РЕН ТВ, у артистки были обнаружены запрещенные вещества. Немногим позднее в сети было опубликовано видео задержания, на котором женщина, и внешне, и голосом сильно похожая на Наталью, подтверждает наличие у нее наркотиков.

При этом сама Бочкарева, комментируя касающиеся ее сообщения, называла их «фейком»: «Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова».

Артистка тогда выражала мнение, что данные слухи были распространены «из мести», чтобы заставить ее оправдываться. «Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Со времен «Счастливы вместе» что только про меня не писали и не говорили. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», — заключила она.

Бочкареву — вскоре после появления сообщений об инциденте в сети — осудила телеведущая Дана Борисова, которая призналась, что не понимает, почему Наталья отрицает свою причастность.

«Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации. Меня по алкоголю останавливали и забирали права, причем дважды. Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала. Я была в такой же ситуации и все отрицала», — сказала Борисова.

Наталья Бочкарева прославилась на всю страну благодаря роли Даши Букиной в популярном ситкоме «Счастливы вместе», в котором она снималась с 2006 по 2013 год. Также на ее счету участие в таких проектах, как «Есенин», «Телохранитель», «Ночная смена», «Адвокат 2» и «Елки Последние».