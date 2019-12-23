«Папино старье»: как «Звездные войны» от Disney проиграли Marvel

Завершающая часть космической саги Джорджа Лукаса «Звездные войны: Скайуокер. Восход» смогла заработать в домашнем прокате $175,5 млн за прокатный уикенд, однако этот результат, который служил бы явным показателем успеха для многих других проектов, все равно заставил представителей киноиндустрии говорить о кризисе франшизы после приобретения прав на нее руководством студии Walt Disney.

Основной причиной скепсиса по отношению к столь высокой сумме послужило сравнение цифр со сборами двух предыдущих частей. Аналогичный показатель вышедшего на экраны в 2015 году фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» составлял $248 млн, а второй эпизод «Звездные войны: Последние джедаи», который вызвал крайне смешанные отзывы зрителей и критиков, за премьерные выходные принес своим создателям $220 млн.

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«Учитывая невероятно высокую планку, которую установили «Пробуждение силы» и «Последние джедаи», сборы фильма «Скайуокер. Восход» в премьерный уикенд, сколь ожидаемым бы он ни был, могут быть в равной степени результатом смешанных рецензий и того факта, что это завершающая часть проекта», — заявили в аналитическом центре Comscore.

Эксперты также обратили внимание на то, что новая часть «Звездных войн» вышла после громкого провала спин-оффа киносаги «Хан Соло. Звездные войны: Истории», которому удалось собрать в международном прокате лишь $392,9 млн, в то время как первая часть трилогии смогла преодолеть отметку в $2 млрд, а «Последние джедаи» и другой полнометражный спин-офф франшизы «Изгой-один. Звездные войны: Истории» собрали более $1 млрд каждый.

Финансовые опасения заставили руководство Disney на ходу менять команду, которая была ответственна за последнюю часть «Звездных войн», а также переписывать сценарий, чтобы не вызвать гнева фанатов, чье «сарафанное радио» могло сыграть против нового фильма.

Несмотря на то что в 2015 году компания объявила, что остановила свой выбор режиссера на постановщике Колине Треворроу, который снимал «Мир юрского периода», Disney пришлось пойти на уступки поклонникам франшизы, которые подали петицию к самому создателю вселенной «Звездных войн» Джорджу Лукасу с требованием заменить Треворроу.

«У нас нет претензий к Колину Треворроу, но он не тот человек, который должен поставить Эпизод IX. Джордж Лукас в качестве режиссера Эпизода IX смог бы не только достойно завершить трилогию, но и попрощаться, как «Отец Звездных войн» со всей вселенной далекой-далекой галактики. Мы хотели бы снова видеть его работающим над франшизой. Огромное спасибо», — говорилось в обращении.

В результате в 2017 году стало известно, что Треворроу было решено заменить на Дж. Дж. Абрамса, режиссера «Пробуждения силы», которое показало лучший результат по сборам. Такой ход также вызвал скепсис со стороны зрителей, которые сочли, что Абрамс чересчур последовательно повторил в своем фильме многие сюжетные ходы оригинальной трилогии.

Был также переработан и сценарий — изначально планировалось, что «Скайуокер. Восход» станет продолжением восьмой части «Звездных войн». Однако из-за мощной воны фанатской критики в адрес работы режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона было решено оборвать намеченные им сюжетные линии и вернуть в повествование одного из главных злодеев первых эпизодов — сенатора Палпатина. Однако эти предосторожности не смогли убедить критиков и зрителей — он получил 57% на агрегаторе Rotten Tomatoes с примечанием: «Скайуокер. Восход» страдает от раздражающей нехватки воображения, но завершает любимую сагу с преданностью по отношению к поклонникам».

Неоднозначную ситуацию в мире «Звездных войн» можно объяснить стремлением Disney вывести франшизу на ту же орбиту, что и супергеройские фильмы вселенной Marvel — об этом говорит как график выхода фильмов, заточенный на постоянный подогрев зрительского интереса за счет спин-оффов и различных ответвлений, так и сверхдинамичный ритм фильмов, отличающийся как от технически устаревшей оригинальной трилогии, так и от политизированной трилогии приквелов.

В своих действиях студия Disney руководствовалась желанием добиться максимального покрытия целевой аудитории, заинтересовав как старых поклонников саги, так и новое поколение, воспитанное уже на франшизе «Мстители». Однако осторожность вместе с компромиссным подходом к выстраиванию сюжета сыграли здесь скорее против планов компании.

Об этом говорит не только невыразительная реакция на новую трилогию со стороны молодых зрителей в социальных сетях, но также и состояние, в котором находится тематический парк развлечений, посвященный вселенной «Звездных войн», чье открытие было приурочено к возрождению самой популярной космической саги — несмотря на хороший уровень посещаемости, большую часть его гостей составляют более взрослые поклонники франшизы.

«Мои дети не хотят смотреть со мной старые «Звездные войны» или «Мандалорца». Я был единственный, кто пошел в тематический парк «Звездных войн» (мы посетили парк Universal, посвященный Гарри Поттеру, который был отличным). «Звездные войны» моих детей — это Marvel. «Звездные войны» моих детей — это Гарри Поттер. «Звездные войны» для них это немного как Джеймс Бонд: папино старье», — написал в своей колонке для C-net Скотт Штейн.