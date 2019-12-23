«Умеют предавать»: Новикова ответила на призыв закрыть «Аншлаг»

Народная артистка России и постоянная участница программы «Аншлаг» Клара Новикова рассказала «Газете.Ru» о своем отношении к словам бывшей участницы команды КВН «Пятигорск» Елены Борщевой, которая призвала закрыть передачу и заменить другого ее участника, народного артиста России Владимира Винокура, на робота.

«Почему я должна серьезно к ней относиться? Она же только артистка. И даже не артистка. Тоже, знаете… Я не буду комментировать, это уровень, про который я не знаю. Я не знаю, для чего ей надо закрывать «Аншлаг». От нее, что ли, зависит это? Кому она посоветовала закрыть «Аншлаг»? Пускай говорит, что я — должна всех комментировать?» — сказала Новикова.

Она также подчеркнула, что программа «Аншлаг» открыла много имен и артистов, и добавила, что ее не интересует позиция Борщевой.

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«Как я могу комментировать программу, в которой я снимаюсь столько лет, и уже было бы просто неприлично не сниматься. Я бы сочла это предательством каким-то. Может быть, она умеет легко это делать — предавать», — отметила она.

Новикова добавила, что не знает, чем сейчас занимается Борщева.

«Она для меня тоже никто. Есть такая. Ну, я не могу сказать, что никто. Но я вижу ее комментарии — я тоже их не читаю. Читаю других. Она с кем-то там дружит, поддерживает отношения, может быть. Она понимает, что так сказать — это попасть в струю. Вот и все. Ну, вот она так попала. Ей казалось, что она этим кого-то ранила или что? Володя Винокур, отдавший столько лет эстраде, любимый, заполняющий огромные залы. Как это она вправе комментировать. Робот… Почему он робот? А она нет?» — возмутилась артистка.

Юмористка призналась, что могла бы прислушаться к подобному заявлению, если бы его сделал кто-то, чье мнение ей интересно.

Другой постоянный артист «Аншлага» Ефим Шифрин заявил «Газете.Ru», что его «совсем не занимает» заявление Борщевой.

Ранее Борщева выразила уверенность в том, что «Аншлаг» стоит закрыть, в эфире программы «Секрет на миллион», в которой также снималась и постоянная ведущая передачи Регина Дубовицкая.

«Мне не нравится, что в «Аншлаге» шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь, шепелявят. Я вообще считаю, что эту программу давно надо было уже закрыть», — сказала она.

Борщева также подчеркнула, что смотрела эту программу в детстве только потому, что у нее «просто не было выбора», так как в квартире был один телевизор и ее бабушка всегда смотрела «Аншлаг».

«Мне даже нечего отвечать. У нас такой рейтинг, что закрывать ее никто не будет», — заявила в ответ на эти слова сама Дубовицкая.

Борщева также выступила с предложением «осовременить» передачу, приведя в качестве примера шоу формата «Comedy Club», где на сцене может появиться робот.

«Да на хрена мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?» — ответила ей ведущая.

Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева предположила, что поколение ее мамы будет смотреть «Аншлаг», в то время как поколение ее сына предпочтет формат Comedy.

«Поколение твоего сына, когда ему стукнет 25, переходит ко мне», — сказала ей Дубовицкая.

После ее слов 38-летняя Борщева призналась, что ее «не тянет» на «Аншлаг», несмотря на возраст.

Сам Владимир Винокур встал на сторону Дубовицкой, обратив внимание на высокий рейтинг программы и огромное количество зрителей, которые продолжают ее смотреть.

«Вот вы говорите «Елена», и я понимаю, кто это, и не считаю, что она вправе о чем-то говорить категорично. Нет статуса. Она не заработала права на то, чтобы осуждать что-то или закрывать», — пояснил он в комментарии для NationNews.

Артист подчеркнул, что не выступает против молодых коллег, «не осуждает и не обсуждает их».

«Очень много талантливых ребят за последнее время появилось. Но так категорично выйти и сказать, что «Аншлаг» нужно закрывать, может только человек состоявшийся, который имеет биографию за спиной и любовь народа», — заявил юморист.

Он также выразил сомнение в том, что Борщева может похвалиться «немыслимым количеством зрителей» или рангом «суперзвезды».