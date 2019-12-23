При чем тут Трамп: «Википедия» закрыла страницу «Один дома 2»

Англоязычная страница фильма «Один дома 2» была заблокирована для редактирования руководством «Википедии» из-за изменений, которые были внесены в ее содержание за последние дни. Согласно Mediaite, касались они действующего президента США Дональда Трампа, исполнившего в ленте небольшое камео.

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На днях один из пользователей соцсетей заметил, что страница подверглась любопытным правкам — в описание картины был добавлен тот факт, что

«18 декабря Трамп стал первым актером из «Один дома 2», которому был объявлен импичмент».

В итоге модераторы «Википедии» приняли решение (вероятно, временно) ограничить возможность свободного редактирования англоязычной страницы популярного рождественского фильма: в настоящий момент изменять ее могут только зарекомендовавшие себя пользователи ресурса. В то же время примечательного факта об импичменте на странице сейчас нет.

«В тех случаях, когда обычная защита оказывается неэффективной, администраторы могут использовать расширенную подтвержденную защиту для борьбы с нарушениями (например, вандализмом, оскорблениями, «войнами редактирования»)», — пояснили в самой «Википедии».

По сюжету «Один дома 2» Кевин Маккаллистер, герой Маколея Калкина, который в первом фильме дал отважный отпор домушникам в исполнении Джо Пеши и Дэниеля Стерна, отправляется с семьей на Рождество в Майами — и на сей раз его даже не забывают одного дома. Правда, вскоре Кевин все-таки теряется — в аэропорту он по ошибке садится не на тот самолет и в итоге оказывается в Нью-Йорке в полном одиночестве (из бонусов — с собой у него кредитки его отца и немало налички).

Впоследствии мальчик снимает себе шикарный номер в отеле «Плаза», где встречает Трампа (тогдашнего владельца гостиницы), который объясняет Кевину, как пройти к лобби.

Впрочем, временное пребывание ребенка в большом городе таким уж беззаботным не выйдет: по ходу фильма он вновь повстречается с теми самыми домушниками, жаждущими отомстить Маккаллистеру, и его жизнь окажется под угрозой (но завершится все, естественно, хорошо).

В ходе минувшей недели американская палата представителей высказалась за импичмент Трампа. Голосование проходило по двум пунктам обвинения: злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию. Теперь обвинения должны рассмотреть в верхней палате конгресса США, где (в отличие от нижней палаты) преобладают республиканцы, настроенные в большинстве своем против импичмента (подробнее обо всем этом — здесь).

Франшиза «Один дома» на данный момент насчитывает пять фильмов — «Один дома» (1990), «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), «Один дома 3» (1997), «Один дома 4» (2002) и «Один дома 5: Праздничное ограбление» (2012).

Ее успех, впрочем, связан именно с первыми двумя лентами, в которых Кевина Маккаллистера сыграл Калкин, тогда как позднее главная роль в картинах доставалась соответственно Алексу Линцу, Майку Вейнбергу и Кристиану Мартину. Показательны здесь оценки каждой из лент на сайте IMDb — 7,6, 6,7, 4,4, 2,6 и 3,5 соответственно.

При этом в настоящее время студия Disney, чьей дочерней компанией сравнительно недавно стала 20th Century Fox, владелец знаменитой франшизы, занимается созданием шестого фильма серии. Известно, что главные роли в проекте исполнят звезда антивоенной сатиры «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, известная по сериалу «Офис» Элли Кемпер, а также Роб Делани («Дэдпул 2», «Катастрофа», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, номинант на «Оскар» за сценарий к черной комедии «Борат».

В ребуте, который выйдет (точная дата премьеры пока что не называется) на недавно запущенном стриминговом сервисе Disney+, Йейтс сыграет не самого Кевина Маккаллистера, а на данный момент безымянного героя, который окажется в схожей ситуации: ему, вероятно, тоже придется в одиночку дать отпор грабителям.