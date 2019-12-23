При чем тут Трамп: «Википедия» закрыла страницу «Один дома 2»

«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома 2» из-за Трампа

Руководство «Википедии» ограничило возможность редактирования англоязычной страницы фильма «Один дома 2». Произошло это после того, как в описании ленты появился факт, что президент США Дональд Трамп стал первым членом каста картины, которому был объявлен импичмент.

Англоязычная страница фильма «Один дома 2» была заблокирована для редактирования руководством «Википедии» из-за изменений, которые были внесены в ее содержание за последние дни. Согласно Mediaite, касались они действующего президента США Дональда Трампа, исполнившего в ленте небольшое камео.

На днях один из пользователей соцсетей заметил, что страница подверглась любопытным правкам — в описание картины был добавлен тот факт, что

«18 декабря Трамп стал первым актером из «Один дома 2», которому был объявлен импичмент».

В итоге модераторы «Википедии» приняли решение (вероятно, временно) ограничить возможность свободного редактирования англоязычной страницы популярного рождественского фильма: в настоящий момент изменять ее могут только зарекомендовавшие себя пользователи ресурса. В то же время примечательного факта об импичменте на странице сейчас нет.

«В тех случаях, когда обычная защита оказывается неэффективной, администраторы могут использовать расширенную подтвержденную защиту для борьбы с нарушениями (например, вандализмом, оскорблениями, «войнами редактирования»)», — пояснили в самой «Википедии».

По сюжету «Один дома 2» Кевин Маккаллистер, герой Маколея Калкина, который в первом фильме дал отважный отпор домушникам в исполнении Джо Пеши и Дэниеля Стерна, отправляется с семьей на Рождество в Майами — и на сей раз его даже не забывают одного дома. Правда, вскоре Кевин все-таки теряется — в аэропорту он по ошибке садится не на тот самолет и в итоге оказывается в Нью-Йорке в полном одиночестве (из бонусов — с собой у него кредитки его отца и немало налички).

Впоследствии мальчик снимает себе шикарный номер в отеле «Плаза», где встречает Трампа (тогдашнего владельца гостиницы), который объясняет Кевину, как пройти к лобби.

Впрочем, временное пребывание ребенка в большом городе таким уж беззаботным не выйдет: по ходу фильма он вновь повстречается с теми самыми домушниками, жаждущими отомстить Маккаллистеру, и его жизнь окажется под угрозой (но завершится все, естественно, хорошо).

В ходе минувшей недели американская палата представителей высказалась за импичмент Трампа. Голосование проходило по двум пунктам обвинения: злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию. Теперь обвинения должны рассмотреть в верхней палате конгресса США, где (в отличие от нижней палаты) преобладают республиканцы, настроенные в большинстве своем против импичмента (подробнее обо всем этом — здесь).

Франшиза «Один дома» на данный момент насчитывает пять фильмов — «Один дома» (1990), «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), «Один дома 3» (1997), «Один дома 4» (2002) и «Один дома 5: Праздничное ограбление» (2012).

Ее успех, впрочем, связан именно с первыми двумя лентами, в которых Кевина Маккаллистера сыграл Калкин, тогда как позднее главная роль в картинах доставалась соответственно Алексу Линцу, Майку Вейнбергу и Кристиану Мартину. Показательны здесь оценки каждой из лент на сайте IMDb — 7,6, 6,7, 4,4, 2,6 и 3,5 соответственно.

При этом в настоящее время студия Disney, чьей дочерней компанией сравнительно недавно стала 20th Century Fox, владелец знаменитой франшизы, занимается созданием шестого фильма серии. Известно, что главные роли в проекте исполнят звезда антивоенной сатиры «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, известная по сериалу «Офис» Элли Кемпер, а также Роб Делани («Дэдпул 2», «Катастрофа», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, номинант на «Оскар» за сценарий к черной комедии «Борат».

В ребуте, который выйдет (точная дата премьеры пока что не называется) на недавно запущенном стриминговом сервисе Disney+, Йейтс сыграет не самого Кевина Маккаллистера, а на данный момент безымянного героя, который окажется в схожей ситуации: ему, вероятно, тоже придется в одиночку дать отпор грабителям.