«Звездные войны» и Рублевка: что смотрят россияне

По итогам прошедшего уикенда лидером российского проката предсказуемо стал фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» от студии Disney. После противоречивых отзывов критиков и поклонников на предыдущую часть франшизы, которую снял Райан Джонсон, продюсеры приняли решение вернуть в режиссерское кресло автора первого эпизода «трилогии сиквелов» Дж. Дж. Абрамса, чтобы избавиться от лишних сюжетных линий и закольцевать сагу с более чем сорокалетней историей. За дебютный уикенд новая глава о противостоянии джедаев и ситхов смогла принести своим создателям в России 326 млн рублей.

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Подробнее о фильме читайте в нашей рецензии.

Только успех мегаблокбастера со звездами международного уровня смог заставить спуститься на второе место продолжение полнометражной версии сериала «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Александрой Бортич в главных ролях. История о сотрудниках отдела полиции Барвихи, которым приходится делать все возможное, чтобы успеть поймать ограбивших ювелирный преступников до наступления Нового года смогла за вторую неделю собрать в прокате 166 млн рублей.

Следом расположилась очередная часть франшизы о волшебной игре, перемещающей своих незадачливых владельцев в опасный мир саванны, «Джуманджи: Новый уровень». Приуроченный к рождеству фильм о столкновении современного человека с дикой природой, где главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, не смог оправдать ожиданий аналитиков рынка и заработал на второй неделе проката 122 млн рублей.

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney «Холодное сердце 2» продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката. На этой неделе мультфильм о путешествии главных геров за пределы своего родного королевства и поисках ответа на вопросы о происхождении их страны и волшебного дара Эльзы показал результат на уровне 59 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров вышедший на прошлой неделе мультфильм «Фиксики против Кработов». Полнометражная версия популярного мультсериала, героям которой придется столкнуться с врагом, собирающим информацию о маленьких механиках с помощью таинственных роботов, чтобы отомстить за прежние обиды, пополнила кассу на 53 млн рублей.

На шестом месте, с большим отрывом, оказался предпраздничный фильм режиссера Пола Фига «Рождество на двоих», снятый по сценарию Эммы Томпсон. Романтическая комедия о счастливой встрече девушки, которая работает эльфом в рождественском магазине, с очаровательным незнакомцем, где главные роли сыграли Эмилия Кларк, Генри Голдинг и сама Эмма Томпсон, смогла принести своим создателям 14 млн рублей.

На седьмое место по сборам спустился новый фильм от режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона — ироничная комедия «Достать ножи» с Дэниелом Крэйгом, Крисом Эвансом, Джейми Ли Кертис, Майклом Шенноном, Доном Джонсоном и Тони Коллетт. Современная версия классического аристократического детектива об убийстве в старинном доме, где все становятся подозреваемыми, собрала на четвертой неделе проката еще 13 млн рублей.

Еще одна премьера этой недели — рождественский слэшер «Черное рождество» от Софии Такад. Очередной ремейк классического праздничного хоррора, предыдущая попытка переснять который предпринималась в 2006 году, смогла заработать 10 млн рублей.

На девятую строчку таблицы лидеров на шестой неделе проката спустился биографический фильм «Ford против Ferrari». История противостояния двух легендарных гоночных команд, главные роли в которой исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл принесла своим авторам еще 5 млн рублей.

А на последнем месте предновогодней десятки лидеров отечественного кинопроката оказался российский военный фильм «Ржев», который в третий уикенд собрал 4,7 млн рублей.