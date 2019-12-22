В далекой галактике: американцы улетели в космос

Лидером американского бокс-офиса от 20-22 декабря ожидаемо стал блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход», долгожданная финальная часть легендарной франшизы. В свои стартовые киновыходные фильм (подробнее о нем читайте в нашей рецензии) собрал в США $175,5 млн, что стало третьим по мощности открытием декабря в истории.

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Вместе с тем сверхудачным дебют картины назвать сложно — те же аналитики ожидали от нее результата в примерно $200 млн. Что касается международной арены, то она принесла фантастическому боевику $198 млн. Наибольший вклад в кассу новых «Звездных войн» здесь внесли британцы ($26,8 млн), тогда как в России интерес ко франшизе, кажется, немного снизился — всего $5,8 млн (это меньше, чем, например, в Германии, Франции, Японии, Австралии, Китае, Испании, Мексике, Бразилии и Италии).

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда — фильм «Джуманджи: Новый уровень». В ходе вторых для себя выходных лента с внушительным актерским составом (Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Марин Хинкль, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни Де Вито и Кевин Харт) выручила в Штатах $26,1 млн

Третьим стал вышедший 22 ноября сиквел мультфильма «Холодное сердце», которому аналитики предрекали вылет из топ-3. Один из шести проектов Disney, заработавших в этом году более $1 млрд по миру, за 20-22 декабря получил 12,3 млн — и это на пятой неделе! На данный момент анимационная картина выручила в общей сложности $1,104 млрд, что позволяет ей занимать почетную четвертую строчку в рейтинге самых успешных мультиков всех времен.

Прямо следом расположилась еще одна премьера выходных — экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки», которая одновременно и привлекала зрителей сильным кастом (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч), и отпугивала их немного «криповой» графикой. Старт ленты в США получился, мягко говоря, ужасным — имея 3380 мест, «Кошки» заработали всего лишь $6,5 млн. Для уточнения — это открытие в числе худших 20 (!) в истории для картин, имевших не менее 3000 мест. На международной арене фильм выручил $11 млн — во многом благодаря британцам, которые пополнили кассу проекта аж на 4 млн.

Замкнул топ-5 еще один фильм с россыпью звезд в касте — детективно-комедийный триллер «Достать ножи», роли в котором исполнили Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие. В течение своего четвертого уикенда лента заработала $6,1 млн.

Шестым стал «Скандал» Джея Роуча, основанный на реальной истории об уходе Роджера Эйлса (Джон Литгоу) с поста главы Fox News после обвинений в сексуальных домогательствах. Дебютные выходные принесли картине $5,1 млн (при этом мест она имела почти на 2000 меньше, чем те же «Кошки»). Примечательно, что сразу 87% аудитории фильма составили люди, которым уже исполнилось 25 лет.

Седьмую строчку занял фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла», еще одна основанная на реальной истории драма, — второй уикенд и $2,6 млн.

На восьмой позиции расположился фильм Мелины Матсукас «Квин и Слим», который в ходе четвертых для себя выходных заработал $1,85 млн.

Наконец, замкнули первую десятку хоррор «Черное Рождество», ремейк одноименной ленты 45-летней давности о нападении маньяка на девушек из женского общежития в разгар праздника, и...

гоночная драма »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном, обладателями «Оскара», в главных ролях. Выручили они по $1,8 млн. Правда, тут нельзя забывать, что «Ford против Ferrari» появился в американском прокате на четыре недели раньше.