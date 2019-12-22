«Это я говорю?» Дубовицкая о женитьбе Петросяна

Автор и бессменная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая пояснила свои слова о браках с большой разницей в возрасте, озвученные ей в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что в своем высказывании не подразумевала женитьбу Евгения Петросяна, слухи о которой недавно появились в СМИ.

«В этом ответе нет ничего про Петросяна. Я лишь сказала, что не приветствую браки с большой разницей в возрасте. Все. Точка. Про Петросяна я ничего не могу сказать, потому что о его ситуации я ничего не знаю. Мне вообще нечего про это говорить. Он не снимается в моей программе лет 15», — заявила Дубовицкая.

В заключение она удивилась мнению, что она якобы упоминала имя артиста в эфире программы. «Это я говорю? Я в кадре?» — возмутилась Дубовицкая.

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Выпуск «Секрета на миллион» с телеведущей вышел 21 декабря. В ходе передачи Кудрявцева озвучила вопрос от «Максима Г. из деревни Грязь»: «Как вы относитесь к бракам с большой разницей в возрасте?». На экране высветилась фотография Галкина, при этом неизвестно, действительно ли его адресовал пародист.

Говоря о своем отношении к «неравным» бракам, Дубовицкая уточнила: «Это вы про Петросяна?». В ответ на это Кудрявцева засмеялась и сказала, что «не знает». Однако вскоре предупредила гостью, что хочет узнать ее отношение к таким бракам в целом, а не конкретно к событиям в личной жизни юмориста.

«Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», — заявила Дубовицкая под аплодисменты зала.

Телеведущая добавила, что к Галкину относится «очень хорошо», отметив, что он не раз был у нее в «Аншлаге». «У них [с Аллой Пугачевой] все очень хорошо получилось, это редко бывает. Дай бог, чтобы так было у каждого», — высказалась она.

Через несколько минут Кудрявцева задала вопрос от Елены С. (Елены Степаненко — «Газета.Ru»). В нем бывшая жена Петросяна якобы спросила коллегу о том, что делать, если «муж ушел к молодой».

«Понимаете, Елене С. я ничего посоветовать не могу. Я думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете», — продолжила Дубовицкая, пожелав Степаненко «все самого лучшего».

Ранее СМИ писали, что помощница Петросяна Татьяна Брухунова вышла за него замуж. Сам юморист назвал подобные публикации «клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью». В то же время он не подтвердил и не опроверг сообщения о браке.

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», — сообщил Петросян в Instagram.

Известия о женитьбе народного артиста РСФСР прокомментировала и Брухунова. На своей странице в Instagram она подчеркнула, что является самостоятельным человеком, а «не довеском» к Петросяну.

«Спасибо всем, кто за эти часы травли в СМИ нашел минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой. Я вижу, что благоразумных, мыслящих, добросердечных людей гораздо больше, чем неадекватных фанатиков, — написала она. — Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей».

В то же время бывшая жена Петросяна Степаненко отметила в беседе с изданием Super, что о бракосочетании она ничего не слышала. «Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — сказала она.

В 2018 году Петросян развелся со своей предыдущей, четвертой женой — артисткой Еленой Степаненко. Тогда же СМИ приписали ему роман с помощницей. Однако на настоящий момент никто из них слухи о браке официально не подтверждал и не комментировал.