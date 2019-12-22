«Сыпь на голову!» Шнуров высмеял участника «Голоса» за семечки

Шнуров обсыпал семечками оскорбившего Гагарину участника «Голоса»

Наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров объяснил, почему его подопечный Арсений Курчанин, разозливший Полину Гагарину тем, что во время выступления положил семечки ей на стол, выбыл из шоу. В шуточном ролике в Instagram музыкант рассказал, что советовал вокалисту «сыпать их ей на голову».

Бывший участник восьмого сезона музыкального проекта «Голос» Арсений Курчанин опубликовал в Instagram шуточное видео со своим наставником Сергеем Шнуровым. В нем лидер группы «Ленинград» делится впечатлениями от выступления 17-летнего вокалиста и рассказывает, почему он, на его взгляд, не прошел в следующий этап шоу — четвертьфинал.

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову!» — произносит Шнуров, после чего высыпает семечки на Курчанина.

В комментарии далеко не все подписчики оценили шутку. «У Шнурова юмор как у пятилетки», — написала одна из пользовательниц соцсети. А кто-то обвинил музыканта в погоне за пиаром.

В девятом эпизоде шоу наставница проекта Полина Гагарина возмутилась поведением конкурсанта во время выступления. Курчанин в образе гопника исполнил композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх!», назвав в ходе выступления певицу «малой», а также высыпав ей на стол гору семечек.

После такой выходки Гагарина выразила сомнение, что постановкой номера занимался сам Курчанин. «Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение», — заявила артистка.

Она добавила, что прощает участника шоу, так как знает, что за этим всем стоял Шнуров.

Курчанин выступал в тройке с Рагдой Ханиевой и Ириной Чуваковой. В итоге наставник остановил свой выбор на Ханиевой, в результате чего Курчанин и Чувакова покинули проект.

Шнуров — как один из сенсеев «Голоса» — известен яркими номерами своих вокалистов, а также язвительными и колкими замечаниями в адрес коллег. В десятом выпуске Гагарина снова указала ему на «повышенное внимание» к себе со стороны его подопечных. Тогда бывший участник проекта Ильдар Абдуллин в ходе номера спустился со сцены и поцеловал руку певицы.

В том же эпизоде от 13 декабря Шнуров раскритиковал Гагарину за выбор репертуара ее конкурсантов. В частности, он возмутился тем, что она дала своей юной подопечной Чочиевой столь серьезную, по его мнению, песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

«Почему выбор такой песни? Объясни мне», — кричал сенсей. В ответ на замечание Шнурова Чочиева ответила, что композиция «о любви». Однако ответ девушки музыканта не устроил.

«Вы же даже не понимаете, о чем она. А какой любви? Я просто не переношу ложь», — обратился он к вокалистке, которая, впрочем, все-таки осталась в борьбе за главный приз шоу.

Под горячую руку попал и другой участник команды Гагариной — канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж, выступивший с поп-синглом «Without You» Дэвида Гетты. Ему Шнуров «не поверил».

Ранее часть зрителей «Голоса» возмутились поведением 32-летнего участника проекта Даниила Королева, который после своего выступления пожал руку всем наставникам программы, кроме Валерия Сюткина. Сам Сюткин в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не помнит этой ситуации и посоветовал недоброжелателям оставлять в голове больше места для положительных эмоций.

«Я не помню такого. Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением — или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю. Вы мне говорите — я не помню, чтобы там было какое-то неуважение со стороны конкурсантов. Я думаю, им не до этого, абсолютно», — пояснил композитор.

После своего выступления Королев решил присоединиться к команде Константина Меладзе. Знаменитый продюсер пошел к певцу, чтобы пожать ему руку, после чего тот направился в сторону Гагариной и вставшего немного в стороне Сюткина, однако пожал руку только Гагариной и сразу после этого — стоявшему по другую сторону от нее Сергею Шнурову, миновав дебютировавшего в этом сезоне члена команды жюри.

«Я думаю, что это журналистские приемы — я не помню ничего, честно говоря. И, во всяком случае, уж точно не в обиде, никаких претензий к парню к этому. У нас было 150 человек. Конкретно этот эпизод у меня никак не отразился. У меня все хорошо по отношению ко всем участникам «Голоса», — заключил Сюткин.