«Сыпь на голову!» Шнуров высмеял участника «Голоса» за семечки

Бывший участник восьмого сезона музыкального проекта «Голос» Арсений Курчанин опубликовал в Instagram шуточное видео со своим наставником Сергеем Шнуровым. В нем лидер группы «Ленинград» делится впечатлениями от выступления 17-летнего вокалиста и рассказывает, почему он, на его взгляд, не прошел в следующий этап шоу — четвертьфинал.

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову!» — произносит Шнуров, после чего высыпает семечки на Курчанина.

В комментарии далеко не все подписчики оценили шутку. «У Шнурова юмор как у пятилетки», — написала одна из пользовательниц соцсети. А кто-то обвинил музыканта в погоне за пиаром.

Реклама

В девятом эпизоде шоу наставница проекта Полина Гагарина возмутилась поведением конкурсанта во время выступления. Курчанин в образе гопника исполнил композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх!», назвав в ходе выступления певицу «малой», а также высыпав ей на стол гору семечек.

После такой выходки Гагарина выразила сомнение, что постановкой номера занимался сам Курчанин. «Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение», — заявила артистка.

Она добавила, что прощает участника шоу, так как знает, что за этим всем стоял Шнуров.

Курчанин выступал в тройке с Рагдой Ханиевой и Ириной Чуваковой. В итоге наставник остановил свой выбор на Ханиевой, в результате чего Курчанин и Чувакова покинули проект.

Шнуров — как один из сенсеев «Голоса» — известен яркими номерами своих вокалистов, а также язвительными и колкими замечаниями в адрес коллег. В десятом выпуске Гагарина снова указала ему на «повышенное внимание» к себе со стороны его подопечных. Тогда бывший участник проекта Ильдар Абдуллин в ходе номера спустился со сцены и поцеловал руку певицы.

В том же эпизоде от 13 декабря Шнуров раскритиковал Гагарину за выбор репертуара ее конкурсантов. В частности, он возмутился тем, что она дала своей юной подопечной Чочиевой столь серьезную, по его мнению, песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

«Почему выбор такой песни? Объясни мне», — кричал сенсей. В ответ на замечание Шнурова Чочиева ответила, что композиция «о любви». Однако ответ девушки музыканта не устроил.

«Вы же даже не понимаете, о чем она. А какой любви? Я просто не переношу ложь», — обратился он к вокалистке, которая, впрочем, все-таки осталась в борьбе за главный приз шоу.

Под горячую руку попал и другой участник команды Гагариной — канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж, выступивший с поп-синглом «Without You» Дэвида Гетты. Ему Шнуров «не поверил».

Ранее часть зрителей «Голоса» возмутились поведением 32-летнего участника проекта Даниила Королева, который после своего выступления пожал руку всем наставникам программы, кроме Валерия Сюткина. Сам Сюткин в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не помнит этой ситуации и посоветовал недоброжелателям оставлять в голове больше места для положительных эмоций.

«Я не помню такого. Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением — или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю. Вы мне говорите — я не помню, чтобы там было какое-то неуважение со стороны конкурсантов. Я думаю, им не до этого, абсолютно», — пояснил композитор.

После своего выступления Королев решил присоединиться к команде Константина Меладзе. Знаменитый продюсер пошел к певцу, чтобы пожать ему руку, после чего тот направился в сторону Гагариной и вставшего немного в стороне Сюткина, однако пожал руку только Гагариной и сразу после этого — стоявшему по другую сторону от нее Сергею Шнурову, миновав дебютировавшего в этом сезоне члена команды жюри.

«Я думаю, что это журналистские приемы — я не помню ничего, честно говоря. И, во всяком случае, уж точно не в обиде, никаких претензий к парню к этому. У нас было 150 человек. Конкретно этот эпизод у меня никак не отразился. У меня все хорошо по отношению ко всем участникам «Голоса», — заключил Сюткин.