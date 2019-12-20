«Sapiens», «Текст» и Акунин: какие аудиокниги слушают в России

Сервис аудиокниг Storytel представил список самых прослушиваемых аудиокниг в России за 2019 год. Первое место в топ-10 уже второй год подряд заняла «Sapiens: Краткая история человечества» профессора исторического факультета Еврейского университета Юваля Ноя Харари.

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Примечательно, что книга вышла еще в 2011 году в Израиле (на английский язык она была переведена в 2014-м), но настоящим хитом она стала последние несколько лет. Три года назад «Sapiens: Краткая история человечества» была объявлена национальным бестселлером в Израиле. Критики уже сравнили ее с «Краткой историей времени» Стивена Хокинга, ее цитировали Барак Обама и Билл Гейтс. Последний включил произведение в рекомендованный летний список чтения на 2017 год и написал восторженную рецензию в The New York Times.

В своей работе футурист рассказывает о том, какие вызовы стоят перед людьми в XXI веке. В частности, он предполагает, что развитие биотехнологий и искусственного интеллекта может существенно увеличить разрыв между бедными и богатыми.

Харари дважды становился лауреатом премии Polonsky Prize за оригинальность мышления и творческий подход в гуманитарных исследованиях. Его курс лекций «Краткая история человечества» на образовательной платформе Coursera прослушали более ста тысяч человек. Помимо «Sapiens: Краткая история человечества», в топ вошла еще одна книга историка — «Homo Deus. Краткая история будущего».

Следом в рейтинге самых популярных аудиокниг разместились Марк Мэнсон с «Тонким искусством пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» и мировой бестселлер о материальной грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Последняя книга, согласно автору, поможет освоить основы финансового управления.

«Люди значительно больше начали интересоваться книгами по психологии. В этом году их скачивали больше в 3 раза, чем в 2018 году. Это книги, как легче относиться к жизни, двигаться вперед и зарабатывать деньги. Также люди начали больше слушать художественную литературу», — подчеркнул генеральный директор Storytel Борис Макаренков.

Народный артист России мастер озвучивания Александр Клюквин рассказал «Газете.Ru», что в современном ритме жизни не у всех есть возможность выбирать, какую именно книгу стоит прочитать.

«Есть же определенное количество книг, которые человек может прочитать за свою жизнь. Скажем, 200-300. В среднем-то ведь не больше. А книг-то, которые надо прочитать, гораздо больше. Вот их можно прослушать, пока ты едешь за рулем, или пока ты летишь в самолете или где-нибудь еще. Это хороший выход, это правильно», — сказал он.

В категории художественной литературы, согласно пресс-релизу, среди самых прослушиваемых книг оказались первая и вторая части «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, культовый роман-антиутопия «Атлант расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд и новая книга Элизабет Гилберт «Город женщин».

Особой популярностью пользовался раздел экранизированных книг. В этом году бесспорными лидерами стали «Текст» Дмитрия Глуховского, по которому был снят одноименный фильм режиссера Клипа Шипенко, «Щегол» Донны Тартт, который вышел на экраны этим летом, и обе части легендарного произведения короля ужасов Стивена Кинга «Оно».

Третий год подряд не потеряла своей популярности книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 30-х годов XX века. В начале следующего года запланирована премьера сериала по произведению татарской писательницы.

Александр Клюквин подчеркнул, что в последнее время на рынке аудиокниг большим спросом стала пользоваться качественная литература.

«Я надеюсь, что народ умнеет, потому что раньше слушали всякую [фигню], а теперь люди начали постепенно понимать, что есть разные книги. И они записаны. И можно их слушать. И можно, слушая книги, становиться более умным человеком, в конце концов. Это же тоже важно», — заявил Клюквин.

Категорию «триллеры» возглавила «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта. В топ-5 самых скачиваемых аудиокниг в области классической литературы вошли «1984» Джорджа Оруэлла, два произведения Льва Толстого — «Война и мир» и «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Не меньше слушают книгу «Волк с Уолл-стрит» Джордана Белфорта — по ней голливудский режиссер Мартин Скорсезе снял картину с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В топ также вошли мемуары «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. В одноименном фильме снялись Джулия Робертс и Хавьер Бардем.

Наиболее востребованными у пользователей детективами стали аудиокниги Бориса Акунина «Алмазная колесница», «Не прощаюсь», «Смерть Ахиллеса» и «Планета Вода». На пятой строчке оказался всемирно известный шведский детектив «1793. История одного убийства» Никласа Натт-о-Дага.