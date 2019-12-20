«Зацепились за Россию»: ведущий «60 минут» о советском Супермене

Ведущий «60 минут» Евгений Попов заявил, что создание анимационной версии «Красного сына» о советской версии Кларка Кента в первую очередь связано не с политикой, но маркетингом.

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«Возможно, это «клюква». Но это маркетинг чистой воды, не думаю, что какая-то политическая подоплека есть. Это не новый герой — он уже [раньше] использовался. Российские и советские герои в голливудских фильмах всегда были смешными и нелепыми. И лишь иногда были добрячками — вроде Арнольда Шварценеггера в «Красной жаре». Но это было в 90-е, когда они — Голливуд и западные политики — нас чуть-чуть любили, — сказан он. — [Эта тема] всегда интересна. Особенно сейчас, когда Россия в топах новостей, все российское обсуждается, ко всему российскому определенное отношение. Поэтому, конечно, голливудские режиссеры могли зацепиться за это. Ничего удивительного здесь нет абсолютно».

По словам журналиста, Голливуд просто не мог проигнорировать Россию.

«Российская тема вызывает определенные реакции в американском обществе. Все знают, кто такой Путин, все знают, что русские во что-то там вмешивались — или не вмешивались.

Но, по крайней мере, оказывают огромное влияние на мир, Трампа, жизнь простых американцев, как многим кажется, мешают американцам жить. А Голливуд, естественно, цепляется за известные и популярные темы, пытаясь на этом заработать. Только и всего, — пояснил Попов. — Понятно, что есть также идеологические и политические задачи. Но здесь, мне кажется, Голливуд выполняет прежде всего свои финансовые задачи».

В то же время он признался, что не может ответить на вопрос о том, в каком свете в «Красном сыне» будет показан СССР, так как мультфильм еще не вышел:

«Этого я не знаю, нужно смотреть. Но СССР там, [в США], не любят, конечно. У них до сих пор фантомные боли существуют — с тех пор, как они рыли бомбоубежища, опасаясь ядерных бомбардировок. Естественно, там старшее поколение напугано до безобразия. Не думаю, что там кто-то испытывает к СССР теплые чувства. Кроме, может быть, потомков чикагских коммунистов».

В заключение телеведущий выразил мнение, что отвечать Западу на выход «Красного сына» — например, созданием мультфильма, где знаменитый отечественный герой будет помещен в американские реалии (и в котором они, возможно, будут высмеиваться) — не стоит, тем более что до сих пор нельзя с точностью сказать, какой именно выйдет анимационная картина о советском Супермене.

«Отвечать, наверное, не надо. Нам нужно сосредоточиться на своих героях. Посмотрите, сколько просмотров на YouTube у мультиков про Змея Горыныча, Трех богатырей, у других сказок. Это же просто нереально. Мы только-только стали выходить на коммерческую окупаемость в мультипликационном кинематографе наших собственных, родных героев. <...> Здесь нужно подумать, зачем отвечать — и на что. Мы еще не видели фильма. Видели только трейлер. Давайте посмотрим и подумаем, отвечать или нет», — предложил Попов.

На этой неделе вышел первый трейлер мультфильма «Супермен: Красный сын» — предстоящей анимационной картины DC по мотивам одноименного комикса, где капсула с младенцем с планеты Криптон приземляется не в США, а на территории СССР в середине 50-х годов (и супергерой, исходя из простой логики, становится здесь советским гражданином). В ролике также показали некоторых других персонажей мультипликационного проекта, премьера которого состоится в 2020 году: в частности, Иосифа Сталина и Бэтмена, ходящего в шапке-ушанке.

На российском телевидении появление в сети трейлера «Красного сына» и грядущий выход мультфильма встретили достаточно своеобразно. Так, в эфире телеканала «Россия 24» выразили мнение, что «все происходящее [в новом «Супермене»] щедро сдобрено «развесистой клюквой».

«В общем, такая себе альтернативная реальность», — заявил ведущий новостного выпуска, после чего, передавая слово своей коллеге, спросил у нее: «Ну, что — снова будет русофобская истерика?» Та, в свою очередь, заверила, что «она, более того, уже началась».

Теме «Красного сына» была посвящена и часть эфирного времени общественно-политической программы «60 минут», выходящей на «России 1». В рамках шоу один из приглашенных экспертов предположил, что экранизация одноименного комикса, выпущенного в 2003 году, связана с политическим аспектом. Якобы по той причине, что США и НАТО рассматривают «ситуацию по поводу России как состояние «холодной войны».