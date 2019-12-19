«Пусть эта крыса сгниет»: в США вынесли приговор рэперу 6ix9ine

В США вынесли приговор американскому рэперу Даниэлю Эрнандесу, более известному как 6ix9ine или Tekashi69. 23-летний уроженец Бруклина был приговорен судом к двум годам лишения свободы как член преступной группировки Nine Trey Gangsta Bloods — а также за рэкет, незаконный оборот наркотиков и причастность к покушениям на убийство. Учитывая тот факт, что в ходе следствия Эрнандес провел за решеткой около 13 месяцев, на свободу он выйдет уже в конце следующего года. Также музыканту предписаны пять лет условного срока, 300 часов общественных работ и денежный штраф в размере $35 тыс.

Изначально артисту грозило до 47 лет лишения свободы, однако срок оказался существенно меньшим из-за сделки рэпера со следствием — он дал показания против других участников преступной группировки.

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Оглашая приговор, окружной судья Нью-Йорка заявил, что Эрнандес заслуживает ощутимой поблажки за сделку со следователями, но 13 месяцев тюрьмы все равно считает недостаточным наказанием за содеянное. Также он подробно перечислил список насильственных эпизодов, непосредственным образом связанных с 6ix9ine. В частности, он напомнил об инциденте, произошедшем в одном из нью-йоркских отелей, когда на 24-летнего рэпера Chief Keef, противника Эрнандеса, было совершено покушение. Музыкант в том происшествии не пострадал — пуля пролетела мимо, и он скрылся в своем номере. Позднее Chief Keef объяснял случившееся так называемым «бифом» (на хип-хоп-сленге — вражда; «Газета.Ru») между ним и 6ix9ine.

Согласно судье, приговоренный к сроку артист использовал Nine Trey Gangsta Bloods как средство, с помощью которого он мог поквитаться с соперниками. Также он назвал отношения Эрнандеса с бандой взаимовыгодными. Кроме того, представитель Фемиды подчеркнул, что не верит словам адвоката музыканта, который ранее говорил, что его клиент вступил в группировку с целью выбраться из нищеты.

«Этот выбор не был вынужденным. Когда вы вступили в банду, вы уже были известны на всю Америку. И у вас было многообещающее будущее, у вас тогда все было хорошо», — сказал он.

В заключение судья признал, что 6ix9ine сделал немало для ликвидации Nine Trey Gangsta Bloods, а также выразил мнение, что в будущем рэпер больше никогда не захочет прибегнуть к насилию. «Мистер Эрнандес, худшее позади. Вы выучили сложный урок», — добавил он.

Впервые за решеткой 6ix9ine (его самый популярный клип на YouTube насчитывает без малого 1 млрд просмотров) оказался еще до наступления совершеннолетия — он отбывал срок за распространение героина и избиение. Впоследствии — в 2015-м — рэпер вновь едва не угодил в тюрьму: на сей раз за совращение несовершеннолетней. Тогда дело ограничилось условным лишением свободы. Наконец, в 2018-м артист был в очередной раз арестован, однако речь уже шла о серьезном сроке — ему были предъявлены обвинения по ряду тяжких статей, в результате чего 6ix9ine имел все шансы провести в тюрьме ближайшие несколько десятков лет.

Попутно оказалось, что незадолго до этого 6ix9ine рассорился с представителями банды, и ситуация приобрела опасный для самого артиста поворот — его грозились убить. Тот, в свою очередь, согласился на сделку со следствием, в результате чего некоторые члены группировки получили внушительные сроки.

При этом сам 6ix9ine, пропагандировавший в своем творчестве насилие и жестокость (и вообще пытавшийся максимально походить на гангста-рэпера, хоть и с крашенными волосами), был публично раскритикован некоторыми звездами американского хип-хопа. В частности, против решения музыканта сотрудничать со следователями выступил легенда жанра Snoop Dogg.

«Пусть крыса сгниет. Кодекс гангстеров», — именно так рэпер прокомментировал новость о том, что у 6ix9ine появился новый адвокат.

К подобной риторике прибегал и хип-хоп-исполнитель YG — в своем треке «Stop Snitchin», на обложке которого красовалась крыса, он пообещал нокаутировать «предателя», как только его увидит.