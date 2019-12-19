«Платить нельзя было»: квартиру Киркорова выставили на торги

Квартиру народного артиста России Филиппа Киркорова не будут выставлять на торги, утверждает его адвокат Александр Добровинский.

«Вы [журналисты] это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Добровинский.

Представитель интересов Киркорова обвинил в ложных сведениях журналистов, но подчеркнул, что не намерен искать источник их распространения.

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«Это «юридическая девственность». Мы не собираемся с этим разбираться, — добавил Добровинский. — Зачем разбираться с человеческой глупостью? Пусть живут с этим».

5 декабря Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank о взыскании задолженностей с Киркорова. Согласно решению инстанции, опубликованному в картотеке, артист обязан выплатить долг 779 тыс. евро, а также 60 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Кроме того, по решению суда, истцы смогут получить деньги через квартиру Филиппа Киркорова стоимостью 193 млн рублей, так как именно она была залогом по кредитному договору.

«Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита <> — квартиру по адресу: ***, принадлежащую Киркорову Ф. Б., путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость 193 257 846 руб.», — говорится в тексте заключения.

По словам Добровинского, Киркоров не мог выплатить долг по техническим причинам. В частности, из-за того, что после закрытия банка артист не знал, кому переводить средства.

«Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию», — заключил Добровинский.

В сентябре латвийский банк подал иск к Киркорову, а также к ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Иск о «взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» подан в Таганский суд Москвы 9 сентября этого года, следует из картотеки дел московских судов.

«В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Ранее Mash сообщил, что речь идет о просрочке по ипотечному кредиту. Тогда адвокат певца Александр Добровинский сказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что будет разбираться. «Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году», — указал Добровинский.

Банк ABLV примечателен тем, что большой объем его операций проводился с клиентами из СНГ. Он был третьим по величине латвийским банком. 13 февраля 2018 года Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало доклад, в котором обвинило кредитную организацию в отмывании денег, в том числе из России. Кроме того, ему вменили сотрудничество с компаниями, подпадающими под санкции против КНДР. В свою очередь, представители банка назвали вопиющей клеветой обвинения со стороны Минфина США и намеревались добиться опровержения. Однако этого не произошло: 24 февраля 2018 года ABLV был ликвидирован в соответствии законом Латвии из-за значительного ухудшения ликвидности.

В августе в СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов. Согласно Ura.ru, за певцом числились 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости и движение по обочине. Как утверждал сайт kp.ru, артиста внесли в базу налоговой за неуплату трех штрафов на две тыс. рублей.

Однако в середине месяца директор Киркорова заявил, что все штрафы оплачены. «Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов», — заявил генеральный директор исполнителя Геннадий Рыбак.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числилось 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до трех тыс. рублей. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года. При этом исполнительные производства судебный пристав начал в августе.