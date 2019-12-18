Сериальное безумие: как актеры стали зарабатывать по $1 млн за эпизод

Cтремительный рост стриминговых сервисов и огромные денежные вливания в их развитие привели к тому, что большим актерам стали платить какие-то абсолютно сумасшедшие суммы за главные роли в сериалах: в частности, прямо сейчас в Голливуде, согласно СМИ, есть как минимум шесть артистов, которые получают не меньше $1 млн за каждый из эпизодов своих шоу (о них чуть ниже). При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время средний сериальный чек топовых актеров может только вырасти: например, условные Леонардо Ди Каприо, Том Круз или Брэд Питт уже в следующем году (если, конечно, они начнут сниматься в многосерийных проектах) могут рассчитывать на минимум $2 млн за эпизод. До недавнего момента лидерами условного списка самых высокооплачиваемых артистов из сериалов считались звезды «Игры престолов»: за последние два сезона Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Николай Костер-Вальдау зарабатывали не меньше $500 тыс за каждую серию (хотя в СМИ звучали более внушительные суммы — по 1 миллиону с лишним за эпизод, что выглядит куда реалистичнее). Однако сейчас, когда число стриминговых гигантов фактически удвоилось, каждый из них в попытке привлечь к своим проектам максимальное внимание готов платить первым лицам Голливуда значительно больше.

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Харрисон Форд

77-летний Форд, который может похвастаться мощнейшей фильмографией («Звездные войны», «Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию»), до сих пор востребован в профессии. Так, в настоящее время в разработке находится «The Staircase» («Лестница»), первый сериал в карьере актера, где он исполнит главную роль, — причем за каждый эпизод он будет получать по $1,2 млн. Документальное шоу, которое производит Annapurna Pictures («Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Братья Систерс», «Афера по-американски»), рассказывает о писателе Майкле Петерсоне, обвиненном в убийстве своей жены. Литератор заверял, что она умерла, упав с лестницы в их доме, однако у полиции была иная версия — по мнению правоохранителей, мужчина избил ее до смерти и обставил свое злодеяние как несчастный случай, к которому он не имел отношения. Точная дата выхода проекта на данный момент остается неизвестной.

Харрисон Форд Jordan Strauss/AP

Керри Вашингтон

«И повсюду тлеют пожары» от Hulu — сериал, основанный на одноименном бестселлере Селесты Инг. Он рассказывает о взаимоотношениях — на первый взгляд — двух совершенно разных по духу женщин: миссис Ричардсон, образцовой матери и жены, идеальной жительницы спокойного и респектабельного городка Шейкер-Хайтс, а также свободолюбивой художницы Мии Уоррен, не собирающейся следовать местному укладу жизни. Главные роли в шоу исполнят Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, получающая по $1,1 млн за каждую серию проекта.

Керри Вашингтон Mario Anzuoni/Reuters

Риз Уизерспун

Столько же эпизоды сериала приносят и Уизерспун, которая стала 37-й в недавнем рейтинге наиболее влиятельных людей развлекательной индустрии, составленном изданием The Hollywood Reporter (выше нее там расположились исключительно либо топовые режиссеры, сценаристы и продюсеры, либо руководители Disney и других медиагигантов). Ранее обладательница «Оскара» за роль в «Переступить черту» получала по $1 млн за каждую серию «Утреннего шоу» (как и ее партнерша Дженнифер Энистон), проекта стримингового сервиса Apple TV+, вышедшего в этом году.

Риз Уизерспун Lucy Nicholson/Reuters

Стив Карелл

Лауреату «Золотого глобуса» Стиву Кареллу при этом «Утреннее шоу» приносило чуть меньше — $750 тыс за эпизод. В Netflix же звезду «Офиса» оценили повыше: за сериал «Космические войска» (его сценаристом, кстати, выступает Грег Дэниелс, причастный к все тому же «Офису») он будет получать по $1 млн за серию. Партнерами Карелла по съемочной площадке шоу станут Джон Малкович и (внимание!) российский певец-актер Алексей Воробьев. Дата выхода комедийного сериала, рассказывающего о людях, которые отвечают за создание специальных космических войск, нового подразделения вооруженных сил США, на данный момент не сообщается.

close Стив Карелл Стив Карелл Mark Blinch/Reuters

Своего $1 млн за серию недавно добился и Джефф Бриджес, обладатель «Оскара» за роль в «Сумасшедшем сердце». Подобную сумму актеру выписали в Hulu, создающем сериал «Старик» (когда будет премьера, пока что неизвестно): шоу, основанное на романе Томаса Перри, обращается к истории отставного офицера ЦРУ, которому пришлось скрываться на протяжении трех десятков лет из-за преследующего его инцидента из далекого прошлого.

close Джефф Бриджес Джефф Бриджес Mario Anzuoni/Reuters

Николь Кидман

Кидман («Оскар» за «Часы», звезда «Догвилля» и «Мулен Руж») получает по $1 млн за каждый эпизод сериала Hulu «Nine Perfect Strangers» («Девять прекрасных незнакомцев»), от шоураннеров «Большой маленькой лжи», недавнего хита HBO, за роль в котором Николь получила «Золотой глобус». Для просмотра проект будет доступен не ранее следующего года.