«Мэтр доволен»: Дорн о съемках в фильме Серебренникова

Украинский певец и композитор Иван Дорн получил роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Новый проект художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» представит собой экранизацию романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В пресс-службе кинокомпании Hype Film, которая занимается производством ленты, рассказали об актерских талантах Дорна и отметили его способности к драматическим ролям, передает ТАСС.

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«Прежде всего, оказалось, что Ваня — замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена», — процитировали Серебренникова в пресс-службе компании.

Режиссер также рассказал, что в фильме «Петровы в гриппе» Дорн отлично справляется со съемкой одним кадром 18-минутного сложного эпизода, в котором соединяется «смешное, трагическое и парадоксальное».

«Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино», — поделился Серебренников.

По словам самого Дорна, в течение последних пяти лет он не появлялся ни в каких фильмах. Причину отказа от ролей артист объяснил наличием неудачного опыта в нескольких киноработах, после которых он зарекся когда-либо еще сниматься.

«Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — процитировали Дорна в пресс-службе фильма.

По словам музыканта, его персонаж совершенно не похож на него самого — «ни мыслями, ни отношением к жизни, ни характером». Артист признался, что именно это делает работу над фильмом интереснее.

«Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съемочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино», — поделился Дорн.

Произведение Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», на основе которого снимается кинолента, одержало победу на нескольких книжных фестивалях и удостоилось ряда литературных премий. Сюжет романа построен вокруг среднестатистической семьи Петровых — мужа-автослесаря, жены-библиотекаря и сына. Однако после того, как все члены семьи заболевают гриппом, их стабильная жизнь переворачивается с ног на голову. Отмечается, что фильм выйдет в 2020 году, а помимо Дорна роли в нем играют народная артистка России Чулпан Хаматова и актер Семен Серзин.

С 2008 по 2014 год Дорн снялся в четырех фильмах, каждый из которых оказался провальным. В числе таких работ — новая версия советской комедии «Веселые ребята;)», в которой Дорн сыграл Костю Потехина. При бюджете в $2,6 млн картина собрала в российском прокате всего $151 тыс. Сам музыкант позднее признался, что получился «полный отстой», и данной ролью он себя «максимально похоронил как актера».

По сюжету фильма автомеханик Костя Потехин живет в безымянном приморском городке, пишет песни на макбуке и периодически выступает для друзей в местном баре. Несмотря на желание реализовать себя как музыкант, парень не хочет переезжать в столицу. Однажды он встречает на пирсе дочку столичного бизнесмена Веру (София Каштанова), влюбляется и посвящает ей песню. Потом Потехин случайно обнаруживает, что девушка отлично поет и собирается в Москву на музыкальный конкурс. Следуя ее примеру, парень отправляется следом при поддержке Вериной домработницы Ани (Катерина Шпица), которой на самом деле принадлежит покоривший его голос.