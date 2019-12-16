«Ничтожные люди»: Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов прокомментировал обвинение в домашнем насилии, жертвой которого якобы стала его бывшая возлюбленная Анастасия Заворотнюк. По словам заслуженного артиста России, он не понимает, как малознакомые люди могут обсуждать чужую личную жизнь и делать безосновательные выводы, передает Nation News.

«Периодически читаю о себе интересные новости. Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают «шокирующие подробности», находятся очевидцы, публикуются «правдивые» воспоминания», — отметил Жигунов.

Он подчеркнул, что у всех интересующихся чужой жизнью людей есть одна общая черта — нереализованность в своем деле и желание заявить о себе за счет других.

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«В ста процентах случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе — это оседлать, а еще лучше выдумать, тему поскандальнее. Никогда ни в одном таблоиде, ни в одном «желтом» интернет-издании и ни в одном ток-шоу вы не увидите порядочного человека, обсуждающего чужую личную жизнь», — пояснил артист.

Громкое заявление о рукоприкладстве Жигунова сделала дочь режиссера Сергея Бондарчука Наталья Бондарчук, в чьем фильме «Гоголь. Ближайший» снималась Заворотнюк. По словам постановщицы, она очень переживает за свою подругу и молится за нее в храмах, передает «Экспресс-Газета».

«Сергей Жигунов был груб с Анастасией и даже поднимал на нее руку. Увы, не обошлось и без этого. Но Настя — невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла», — сказала Бондарчук.

Согласно СМИ, роман Жигунова и Заворотнюк начался в 2004 году на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня», в котором актер сыграл бизнесмена Максима Шаталина. Ради отношений влюбленные пожертвовали своими семьями: Жигунов ушел от актрисы Веры Новиковой после 20 лет брака, а Заворотнюк бросила бизнесмена Дмитрия Стрюкова.

Влюбленный артист — по слухам — добивался внимания девушки различными способами, в том числе с помощью дорогих подарков, путешествий и содействия в работе. В частности, как режиссер он задействовал ее в нескольких своих проектах и помог устроиться на Первый канал. В 2008 году пара распалась без объяснения причин.

Сейчас Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием, при этом точный диагноз не разглашается. После достаточного продолжительного перерыва в публикации новостей на эту тему портал Mash сообщил, что по итогам трех месяцев реабилитации в клинике позитивных изменений в состоянии актрисы нет.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — рассказал источник канала.

Позднее в Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» появился первый за несколько недель пост, в котором приводится перечеркнутый скриншот новостных заголовков.

«Затишье было недолгим, а жаль, — написали авторы поста под фото. — [Новый Год] — такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе».

В то же время авторы аккаунта поблагодарили тех, кто выражает поддержку Заворотнюк. «Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что — при всем уважении к интересующимся — считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни», — подчеркнули авторы.

В последнее время сообщений об Анастасии Заворотнюк стало появляться в прессе заметно меньше, однако в сентябре этого года актриса была на первых полосах всех изданий. Тогда, в частности, в СМИ просочилась информация о том, что Заворотнюк был диагностирован рак мозга в терминальной стадии. Близкие артистки при этом долгое время хранили молчание. В октябре в Instagram появился аккаунт «Поддержка Заворотнюк», в котором было опубликовано подтверждение о том, что актриса действительно проходит курс лечения, но при этом не была названа точная болезнь.