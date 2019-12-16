«Дана cорвалась»: у Борисовой забрали дочь и щенка

Телеведущая Дана Борисова сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что в ее доме часть ночи провели сотрудники полиции и медики, с которыми пришел ее бывший супруг, бизнесмен Максим Аксенов, чтобы забрать 12-летнюю дочь. По словам Борисовой, врачи осматривали девочку на предмет побоев, а в это же время отец девочки ожидал за дверью, поскольку знаменитость не согласилась его пустить. Судя по тому, что телеведущая пишет у себя в Instagram, конфликт с дочерью у нее начался в связи с тем, что та испортила и выкинула часть рукописи, которая в будущем должна была стать книгой об опыте лечения от наркозависимости.

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Согласно сведениям издания Teleprogramma.pro, отец ребенка также обвинил бывшую жену в наркомании. В ответ, она согласилась пройти тест на выявление запрещенных веществ в крови. В итоге Борисова все же передала дочь полицейским. Позже она опубликовала видео, в котором, указывая на мешки у себя под глазами, рассказала о том, что помимо дочери бывший муж забрал у нее домашнего питомца шпица, в связи с чем она «проревела весь день».

«Началось с того, что папа пришел, требовал Полину, а сейчас случилось самое страшное: я не уследила за тем, как они уходили, и он украл шпица Мишель!» — пожаловалась она.

Борисова посетовала на то, что Аксенов пообещал вернуть собаку только по решению суда. Поэтому в настоящее время она срочно разыскивает юриста, который поможет ей вернуть питомца. Что касается дочери, неизвестно, собирается ли знаменитость возвращать и ее. По словам телеведущей, девочка сама поддержала идею переезда к отцу и в беседе с полицией высказала ряд претензий к матери.

Позднее Борисова опубликовала пост, в котором она призвала вспомнить «этот чудесный и добрый год».

«Мне он принес только радость — собственную программу на YouTube, скоро сдаю свою книгу «Жизнь под кайфом». Знаю, она будет полезна всем, кто как и я побывал на дне, и родным зависимых людей. — написала она. — Дочка остается на НГ с папой, а я уже встречу Рождество на любимом острове. Мы летим огромной компанией и, конечно, мечтаем хоть на день заехать в Sabai-samui (реабилитационный центр лечения алкоголизма и наркомании — «Газета.Ru»). Ведь я очень люблю их и скучаю. С наступающим!»

Реагируя на эту публикацию, многие подписчики сделали вывод, что «Дана опять сорвалась». Телеведущей стали писать нравоучительные комментарии и упрекать в том, что избивать детей за испорченную рукопись совершенно недопустимо.

«Что она несет в сторис? Точно сорвалась. Хорошо, что отец дочку спас, эту уже не спасти. Жаль всех в этой ситуации», — оставила комментарий подписчица.

Однако нашлись и те, кто поддержали методы знаменитости и выразили мнение, что современным детям слишком много всего позволяется, а строгости и «ремня» им как раз не хватает. Многие родители стали делиться своими историями воспитания трудных подростков, сочувствовать и подбадривать оставшуюся без дочери и щенка женщину.

В марте уходящего года Борисова призналась в том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, с ней приключился сексоголизм.

«Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить», — сказала она в интервью изданию «СтарХит».

Кроме того, курс лечения пагубно отразился на отношениях звезды с дочерью Полиной.

«У нее сейчас очень сложный возраст, а еще ей не нравится, что я хожу на встречи для бывших зависимых. Она не в восторге, что все мои друзья — люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: «Ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?» А мне это нужно», — призналась Борисова.

Однако во всей этой истории Борисовой удалось найти плюсы, в частности, знаменитость смогла наладить отношения с собственной матерью.

«Наступил момент, когда мы просто почувствовали необходимость в общении. Начали переписываться, сейчас каждый день шлем друг другу сообщения. Я маме деньги отправляю в Крым, а она мне всякие подарочки», — рассказала она.