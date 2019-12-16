«Есть к вам вопросики»: «Квартал 95» высмеял Зеленского

В социальных сетях появилось видео с концерта студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, возглавлявший коллектив до победы на выборах главы государства. На видео, опубликованном одним из зрителей концерта, президент Украины поднялся на сцену к своим бывшим коллегам и продемонстрировал всем остальным зрителям купленный билет на концерт, после чего под аплодисменты вернулся на свое место.

«Кто пришел позже президента — в список», — пошутили участники «Квартала 95».

На этом общение «Квартала 95» со своим бывшим руководителем не закончилось. В ходе концерта артисты исполнили песню, в которой шла речь об одном из предвыборных обещаний Зеленского — арестах коррупционеров.

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«Щас прилетит от нас кому положено / С лицами суровыми сидят прокурорские / С делами громкими, есть к вам вопросики / Весна прошла давно, еще не сел никто / А че, зимой у вас сажать не принято?» — говорилось в тексте песни.

Видеозапись исполнения песни опубликовала в своем инстаграме пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Сам президент на данный момент никак не прокомментировал выступление своих бывших коллег. При этом, в октябре актриса «Квартала 95» Елена Кравец, крестная мать супруги Зеленского, рассказала в программе «Светская жизнь» о том, что президент рассказал ей о своих планах вернуться к прежней работе после окончания первого срока.

«На день независимости я его набрала, чтобы сказать, что речь была очень мощная, ком в горле. Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться». Я говорю — серьезно? «Конечно, да», — сказал Зеленский.

Она также призналась, что Зеленский остался во всех чатах, где артисты «Квартала 95» обсуждают свои номера и программы.

«Вова все проверяет. Он вычитывает тексты», — отметила она.

Тем не менее, министерству культуры Украины недавно пришлось извиняться перед экс-руководителем Национального банка страны Валерией Гонтаревой за сатирическую песню о поджоге ее дома, которую спели артисты «Квартала 95». В ходе номера «Квартала 95» ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой «ярким событием», после чего женщины Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой спели песню со словами: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала» (В настоящее время Гонтарева проживает в Лондоне — «Газета.Ru).

В песне также содержался намек на то, что Гонтарева обвинила в причастности к произошедшему олигарха Игоря Коломойского, который контролирует медиагруппу «1+1 медиа». Гонтарева утверждала, что поджог мог быть организован им в качестве мести за национализацию «Приватбанка». В конце номера прозвучала строчка: «Мораль проста — дом сгорел со стыда».

«Это стыд. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! Относительно цинизма «95-го Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», — заявила Гонтарева.

Она также выразила уверенность в том, что судиться в связи с появлением такого номера не имеет смысла, так как у нее не хватит деньги на процессуальные издержки. «А еще и суды полностью продажны в пользу Коломойского. Вы это и сами видите», — добавила она.

В результате, свои извинения принес глава минкультуры Украины Владимир Бородянский.

«Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский на своей странице в фейсбуке.

Сам Коломойский в общении с журналистами подчеркнул, что не имеет никакого отношения к созданию номера, однако одобряет его. Комментируя издевательство над чужим горем, он сказал «не последнее же имущество сгорело».

«Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — подчеркнул Коломойский.

Видео с песней на момент написания материала посмотрели более 1,9 млн зрителей. Оно собрало 53 тысячи отметок «нравится» и 62 тысячи отметок «не нравится».