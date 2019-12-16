«Есть к вам вопросики»: «Квартал 95» высмеял Зеленского

«Еще не сел никто»: «Квартал 95» спел Зеленскому о его обещаниях

Во время посещения президентом Владимиром Зеленским концерта бывших коллег из студии «Квартал 95», артисты спели ему со сцены песню об отсутствии арестов среди коррумпированных украинских чиновников, обещание которых было одним из главных пунктов его предвыборной программы.

В социальных сетях появилось видео с концерта студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, возглавлявший коллектив до победы на выборах главы государства. На видео, опубликованном одним из зрителей концерта, президент Украины поднялся на сцену к своим бывшим коллегам и продемонстрировал всем остальным зрителям купленный билет на концерт, после чего под аплодисменты вернулся на свое место.

«Кто пришел позже президента — в список», — пошутили участники «Квартала 95».

На этом общение «Квартала 95» со своим бывшим руководителем не закончилось. В ходе концерта артисты исполнили песню, в которой шла речь об одном из предвыборных обещаний Зеленского — арестах коррупционеров.

«Щас прилетит от нас кому положено / С лицами суровыми сидят прокурорские / С делами громкими, есть к вам вопросики / Весна прошла давно, еще не сел никто / А че, зимой у вас сажать не принято?» — говорилось в тексте песни.

Видеозапись исполнения песни опубликовала в своем инстаграме пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Сам президент на данный момент никак не прокомментировал выступление своих бывших коллег. При этом, в октябре актриса «Квартала 95» Елена Кравец, крестная мать супруги Зеленского, рассказала в программе «Светская жизнь» о том, что президент рассказал ей о своих планах вернуться к прежней работе после окончания первого срока.

«На день независимости я его набрала, чтобы сказать, что речь была очень мощная, ком в горле. Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться». Я говорю — серьезно? «Конечно, да», — сказал Зеленский.

Она также призналась, что Зеленский остался во всех чатах, где артисты «Квартала 95» обсуждают свои номера и программы.

«Вова все проверяет. Он вычитывает тексты», — отметила она.

Тем не менее, министерству культуры Украины недавно пришлось извиняться перед экс-руководителем Национального банка страны Валерией Гонтаревой за сатирическую песню о поджоге ее дома, которую спели артисты «Квартала 95». В ходе номера «Квартала 95» ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой «ярким событием», после чего женщины Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой спели песню со словами: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала» (В настоящее время Гонтарева проживает в Лондоне — «Газета.Ru).

В песне также содержался намек на то, что Гонтарева обвинила в причастности к произошедшему олигарха Игоря Коломойского, который контролирует медиагруппу «1+1 медиа». Гонтарева утверждала, что поджог мог быть организован им в качестве мести за национализацию «Приватбанка». В конце номера прозвучала строчка: «Мораль проста — дом сгорел со стыда».

«Это стыд. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! Относительно цинизма «95-го Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», — заявила Гонтарева.

Она также выразила уверенность в том, что судиться в связи с появлением такого номера не имеет смысла, так как у нее не хватит деньги на процессуальные издержки. «А еще и суды полностью продажны в пользу Коломойского. Вы это и сами видите», — добавила она.

В результате, свои извинения принес глава минкультуры Украины Владимир Бородянский.

«Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский на своей странице в фейсбуке.

Сам Коломойский в общении с журналистами подчеркнул, что не имеет никакого отношения к созданию номера, однако одобряет его. Комментируя издевательство над чужим горем, он сказал «не последнее же имущество сгорело».

«Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — подчеркнул Коломойский.

Видео с песней на момент написания материала посмотрели более 1,9 млн зрителей. Оно собрало 53 тысячи отметок «нравится» и 62 тысячи отметок «не нравится».