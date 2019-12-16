«Были недочеты»: Малышева о «недопуске» Гандельмана в Россию

Врач-кардиолог Герман Гандельман не был депортирован в Израиль в аэропорту Домодедово. Об этом «Газете.Ru» сообщила его коллега, ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева.

«Доктор Гандельман, ведущий программы «Жить здорово» не был депортирован в Израиль. Он был пропущен через границу Российской Федерации и принял участие в съемках новогоднего цикла программы. В этом может убедиться любой человек, включив телевизор», — пояснила она.

Малышева отметила, что «недочеты», которые обнаружили службы аэропорта «были немедленно исправлены».

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«Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением. И те недочеты, на которые обратили внимание службы аэропорта были немедленно исправлены, — заключила врач-терапевт. — Мы очень благодарны всем сотрудникам всех служб аэропорта за доброжелательность, верность долгу и защиту каждого из нас.

По данным Telegram-канала Baza, Гандельман не смог пройти паспортный контроль в аэропорту, поскольку пограничники обнаружили проблемы, связанные с его визой. Раньше врач всегда приезжал в Россию по рабочей визе, которую делал Первый канал. Тогда он якобы решил воспользоваться «планом Б» и позвонил Малышевой. Ведущая приехала в аэропорт и попыталась разобраться в ситуации. Однако, согласно изданию, в итоге Гандельман просидел в аэропорту девять часов и вернулся обратно в Израиль.

Сам Гандельман в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отказался комментировать ситуацию. «Я сейчас на заседании. Не надо со мной разговаривать», — сказал он.

Ранее Елена Малышева назвала «вопиющей ложью» слухи о том, что она якобы в нетрезвом состоянии «устроила дебош» в аэропорту Краснодара.

«Я вообще не пью, не курю, не ругаюсь матом и мою руки перед едой! Они «для подлинности» могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе», — возмутилась Малышева.

Она добавила, что видео, на основе которого была сфабрикована новость, не содержит никаких предпосылок к обвинениям в неадекватном поведении.

«И видео, на которое все ссылаются — просто надо иметь воспаление сознания! «Шаталась и билась о двери» написано»! Посмотрите видео, где «я билась о двери» и вы будете в еще большем шоке от того, что людям это мерещится», — сказала доктор.

Также она заявила о твердом намерении подать в суд на все источники, опубликовавшие противоречивую новость.

«Я подаю в суд сейчас на все издания, которые это напечатали — на все, независимо от того, кто сделал это первым. То, что они напечатали — это такая наглая вопиющая ложь, о чем еще говорить?» — сообщила Малышева.

Новость о том, что якобы нетрезвая знаменитость «с затуманенным взглядом» ругалась матом и «билась об углы» в аэропорту Краснодара появились в прессе 11 ноября. Основой для этих слухов, согласно СМИ, послужили показания неких очевидцев и видеоролики на странице Малышевой в Instagram, в которых она комментирует свои передвижения в аэропорту. Снимая Stories, телезвезда вела себя естественно и не давала очевидных поводов подозревать ее в нездоровом образе жизни и аморальном поведении.

Позднее она разместила в соцсети список изданий, опубликовавших ложную новость, и при отсутствии официальных извинений пригрозила подать на них в суд.

«Вы знаете, вот тут появилась информация о том, что я пьяная устроила дебош в аэропорту Краснодара. Поэтому официально: я подаю в суд на издательства, которые написали эту открытую ложь. На каждого подаю в суд и с каждого взыщу деньги. Готовьтесь! — сказала Малышева, добавив, что виновным «придется заплатить деньги за вранье».

В последнее время врач-терапевт активно освещает свою жизнь в Instagram. Когда в конце октября у звезды впервые диагностировали гипертонический криз, она поспешила поделиться этой новостью в формате Stories.

«Кто чем занят, а я нахожусь в машине «скорой помощи»... В первый раз в жизни у меня поднялось давление. В первый раз в жизни у меня гипертонический криз и давление 200 на 130», — сообщила Малышева.