Полиция Барвихи и «Скала» Джонсон: что смотрят россияне

Фаворитом россиян в преддверии новогодних праздников уже по традиции оказалась полнометражная версия сериала «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2». В первые выходные сиквел комедии Ильи Куликова пополнил кассу на 344 млн рублей, незначительно превысив свой прошлогодний результат. В 2018-м первая часть с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Александрой Бортич в главных ролях заработала 330 млн рублей.

Реклама

На этот раз сотрудникам отдела полиции Барвихи придется заняться поимкой преступников, «взявших» ювелирный. Чтобы встретить новогоднюю ночь вместе с близкими, полицейским придется приложить все усилия, чтобы вернуть драгоценности их владельцам.

Несмотря на прогнозы экспертов, фильм «Джуманджи: Новый уровень» от режиссера предыдущей части франшизы Джейка Кэздана проиграл в битве за первое место отечественного бокс-офиса. Новая глава приключений героев в исполнении Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джека Блэка и Карен Гиллан во вселенной таинственной игры, переносящей своих игроков в опасный мир джунглей, собрала 298,7 млн рублей. В третьей части истории персонажи снова окажутся в злополучной игре, которую, как казалось, удалось уничтожить еще в финале первой главы. К звездному составу присоединятся Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер. В 2017 году «Джуманджи: Зов джунглей» стал лидером российского проката, собрав за первые выходные чуть меньше — 292,2 млн рублей.

С первого на третье место спустился новогодний мультфильм «Холодное сердце 2». После двухнедельного лидерства, новая часть волшебной истории о королевах Анне и Эльзе и их друзьях, которые решили покинуть пределы Эренделл, чтобы узнать тайну своей страны и происхождения магических способностей принесла своим создателям около 150 млн рублей.

Четвертой финишировала романтическая комедия Пола Фига «Рождество на двоих» по сценарию Эммы Томпсон. Долгожданная история о встрече девушки, работающей эльфом в рождественском магазине, и очаровательного незнакомца, заработала на второй неделе 33 млн рублей. Главные роли в картине исполнили Эмилия Кларк, Генри Голдинг и сама Томпсон. В недавнем интервью «Газете.Ru» сценаристка рассказала, что фильм посвящен певцу Джорджу Майкла — именно его веселый и бодрый хит «Last Christmas», а также более глубокие поздние композиции вдохновили ее на создание сюжета.

Пятую строчку занял новый фильм от режиссера последней части космической саги «Звездные войны» Райана Джонсона «Достать ножи». Своеобразная пародия на классический детектив о неожиданной смерти аристократа с последующим поиском виновных среди его семейства, в третий уикенд показала результат на уровне 28,7 млн рублей.

На одну позицию вниз после премьерных выходных опустилась военная драма режиссера Игоря Копылова «Ржев». Лента с Александром Горбатовым, Сергеем Жарковым и Александром Бухаровым в главных ролях об одном дне Ржевской битвы 1942 года принесла своему создателю еще 20,3 млн рублей.

Долгожитель проката — спортивная драма »Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом — в пятые выходные пополнила копилку еще на 13,7 млн рублей. Фильм-претендент на премию «Оскар» основан на биографической книге о противостоянии конструкторов и гонщиков двух легендарных команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году.

Наконец, замкнула восьмерку самых прибыльных фильмов минувшей недели криминально-биографическая драма «Сиротский Бруклин», собрав за уикенд 12-15 декабря 11,8 млн рублей. Вторая режиссерская работа Эдварда Нортона рассказывает о частном детективе-одиночке с синдромом Туретта, который решает выследить убийц своего наставника и единственного друга. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины ХХ века. Главную роль исполнил сам Нортон. В актерский состав также вошли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс и Лесли Манн.