Срок из-за дисса: рэпера наказали за оскорбление

Верховный суд Южной Кореи вынес окончательное решение по делу об оскорблении рэпером Black Nut хип-хоп-исполнительницы KittiB. Как пишет издание Soompi, госорган оставил в силе приговор музыканту, согласно которому Black Nut были назначены двухлетний испытательный срок с возможностью шестимесячного тюремного заключения, если он вновь позволит себе оскорбления подобного толка, а также 160 часов общественных работ.

Судебные разбирательства, касающиеся Black Nut, начались еще в 2017 году, когда иск — через свой музыкальный лейбл — против него подала KittiB. Как сообщала пресса, возмущение рэп-исполнительницы вызвали строчки ее коллеги, в которых он, в частности, признался, что мастурбировал на фотографии музыкантки.

Сама девушка, комментируя подачу иска в суд, говорила, что, по ее мнению, было бы ошибочным оставить такие оскорбительные слова без должного внимания.

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«Снаружи я вела себя так, словно у меня все хорошо, но, честно говоря, в реальности я чувствовала себя очень сердитой и пристыженной. Позднее я поняла, что было бы неправильным просто отпустить это. Я чувствую себя обиженной, напряженной и травмированной, а люди издеваются надо мной и распространяют слухи. Я больше не буду с этим мириться», — заверяла она.

Примечательно, что Black Nut в ходе судопроизводства не признавал вины, выражая мнение, что оскорбление артистки звучало в рамках так называемого дисса (специальное направление в хип-хопе, суть которого заключается в многочисленных словесных унижениях оппонента) и — следовательно — являлось нормативной частью субкультуры. При этом он подчеркивал, что оскорбить саму KittiB как личность якобы не хотел.

Рэп-исполнительница, в свою очередь, уверяла следствие, что не знала о существовании Black Nut до тех пор, пока он не выпустил песню «Indigo Child» с сексуальным подтекстом в ее адрес. Впоследствии — когда уже стартовало судебное разбирательство в отношении музыканта — девушка, прислушавшись к адвокатам, подала еще один иск против Black Nut: на сей раз за прилюдное исполнение скандального трека. Видеозапись с этим выступлением широко освещалась в социальных сетях, что — согласно самой KittiB — доставляло ей дискомфорт. Девушка признавалась, что ей неприятно видеть множественные комментарии с сексуальным подтекстом и неприличные жесты, показанные самим рэпером во время выступления.

Говоря об исках против Black Nut, она отмечала, что не связывает прозвучавшие в ее адрес оскорбления с самим форматом дисса, но видит в них прямое сексуальное домогательство.

«Я хочу добиться наказания для подсудимого по всей строгости. И надеюсь, что подобное больше никогда не повториться. Это не дисс, это сексуальное домогательство. Black Nut хвастался, что на последнее заседание он надел футболку с кимчи (символика, связанная с антифеминистским движением, — «Газета.Ru»). <...> Я хочу, чтобы суд показал мою силу этому человеку, который относится ко мне легкомысленно. Как к женщине», — цитирует исполнительницу YesAsia.

Вынося Black Nut обвинительный приговор, в суд подчеркивали, что так и не увидели от музыканта раскаяния: «Обвиняемый постоянно издевался над потерпевшей и нанес ей дополнительный ущерб. Мы не увидели его раскаяния или сожаления в ходе судебного разбирательства.

Несмотря на особенности музыки жанра хип-хоп, вульгарность его выражений и сексуальные оскорбления, размещенные в социальных сетях, — очевидное презрение с его стороны в адрес жертвы».

29-летняя KittiB (настоящее имя — Ким Бо-Ми) добилась известности в 2012 году, выпустив сингл «i'M Her». В 2015-м она приняла участие в телевизионном рэп-шоу Unpretty Rapstar 2, где заняла второе место. После окончания конкурса девушка подписала контракт с лейблом Brand New Music.

Что касается 30-летнего Black Nut (Ким Дэ-Вун), то на его счету несколько сравнительно популярных альбомов и престижных корейских рэп-наград. Баттлы с участие артиста на YouTube также достаточно востребованы — их смотрят в среднем более 1 млн человек. Наиболее же популярный трек музыканта на видеохостинге набрал без малого 10 млн просмотров, тогда как у KittiB этот показатель составляет всего 1,4 млн.