Пожар, драка с полицией и ДТП: как прошел концерт Коржа в Перми

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа на пермском стадионе «Молот» обернулся пожаром, потасовкой фанатов и аварией с участием автобуса со зрителями. Согласно опубликованным поклонниками знаменитости роликам в Instagram, из-за десятков зажженных файеров, которые падали на пол, на месте проведения мероприятия произошло возгорание. По словам организатора концерта, пожарные были наготове и заливали файеры водой только в тот момент, когда они оказывались на полу, передает «Ura.Ru».

Реклама

«Пожарные дежурили на месте, потому что были готовы к таким ситуациям. А покрытие, если бросить на него файер, конечно, сразу воспламеняется», — рассказал собеседник агентства.

Однако работе пожарных мешали поклонники Коржа, которые отобрали у них пожарный рукав. Отмечается, что урегулировать конфликт удалось лишь после подключения сотрудников полиции и охраны, с которыми фанаты также вступали в потасовку. Все это время артист находился на сцене и ни на минуту не прерывал свое выступление.

«Это было мощно! Конечно, не обошлось без охраны, полиции, скорой и пожарных, заливающих водой всех на танцполе, ибо властелины огня дали жару!», «Пожарные три раза тушили огонь, охрана выносила ребят с танцпола. Если охрана не успевала выбраться из круга, их давили в слэме», «Разнесли стадик», «Непобедимая уральская туса», — писали посетители концерта в Instagram.

Кроме того, на обратном пути из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами Коржа вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек, передает «Звезда» со ссылкой на ГИБДД России. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением из-за того, что уснул за рулем.

Примечательно, что в официальной группе исполнителя в соцсети был опубликован свод правил поведения на стадионе «Молот», а также план эвакуации из помещения. Согласно регламенту нахождения на концерте, зрителям было запрещено проносить с собой спиртные напитки, наркотические вещества, любого вида оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, дымовые шашки, файеры, сигнальные ракеты, петарды, пиротехнику и прочие опасные предметы.

«Сегодня будет незабываемый день! Во избежание возникновения конфликтных ситуаций во время концерта Макса Коржа в УДС «Молот» просим соблюдать вас некоторые правила посещения! Обращаем ваше внимание, что при входе на площадку будет производиться серьезный досмотр, поэтому не рекомендуем брать с собой большое количество вещей», — говорилось в обращении организаторов концерта.

За несколько дней до этого на концерте Коржа в Пензе несколько человек получили ожоги из-за неосторожного использования файеров, передает «ПензаИнформ».

«По имеющейся информации, на концерте исполнителя Макса Коржа, состоявшемся в здании ледового дворца «Дизель-Арена», в нарушение требований пожарной безопасности применялся открытый огонь, в результате которого несколько человек получили ожоги. Будет дана оценка соблюдению противопожарного режима при проведении зрелищных мероприятий в ледовом дворце спорта «Дизель-Арена». И при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила начальник отдела прокуратуры Пензенской области Светлана Лейгер.

В материале издания отмечается, что во время хоккейных матчей арена вмещает до 5,5 тысячи зрителей, но в ходе выступления Коржа в помещении было почти в два раза больше человек. По словам телеведущей Алины Алмакаевой, которая присутствовала на концерте, такой хаос она видела впервые.

«В какой-то момент стало очень страшно: все это начало гореть, люди размахивали футболками. Я думаю, они не осознавали, что делают, ведь, если бы это все загорелось, последствия были бы необратимыми», — поделилась журналистка.

Почти каждый концерт уроженца Белоруссии Макса Коржа, сверхпопулярного в СНГ артиста, сопровождается огненными шоу, ради которых фанаты придумывают различные способы проникновения на концертную площадку с файерами и петардами. Как это было и в Перми, где десять лет назад произошла трагедия в клубе «Хромая лошадь». В ночь на 5 декабря 2009-го более 300 гостей пришли в заведение отмечать его восьмилетие. В честь праздника организаторы мероприятия запустили в помещении фейерверк, из-за которого воспламенились ивовые прутья на потолке клуба. Гости стали выбегать из здания, давить друг друга и падать от нехватки кислорода — в результате трагедия унесла жизни 156 человек.