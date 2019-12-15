«Поклонники ждут»: что известно о концертах Ротару в России

Народная артистка СССР София Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел 14 декабря в Москве. По словам украинской певицы, она была счастлива встретиться со своими российскими слушателями, передает «Пятый канал».

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«Вот оно — счастье с моими зрителями. Бесподобный концерт. Я счастлива как никогда!» — сказала Ротару.

Отмечается, что знаменитость не стала выходить к пресс-воллу для общения с журналистами и покинула место проведения мероприятия в сопровождении охраны. Как рассказал «Газете.Ru» концертный директор звезды Сергей Лавров, на следующий день после фестиваля она улетела во Францию.

«Сейчас закончились съемки в России, сегодня София Михайловна улетела из Москвы. Сегодня у нее встреча в Ницце — не буду говорить, с кем. Соответственно, этот год у нас, можно сказать, закончился», — поделился он.

Также директор отметил, что до конца 2019-го Ротару вернется в Россию для участия в мероприятии, подробности которого не разглашаются. На вопрос о концертах артистки на территории страны в следующем году Лавров заявил, что они возможны.

«Пока конкретных планов нет, но они возможны — почему бы нет. Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много, — сказал менеджер. — Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут».

Ранее он говорил «Газете.Ru», что в случае объявления о грядущих концертах Ротару в разных городах России на следующий день «будут проданы дворцы спорта». По мнению Лаврова, именно таким образом измеряется любовь зрителей, а все слухи и домыслы, касающиеся исполнительницы, «меркнут на фоне людской любви».

«Она просто не соглашается, но, уверяю вас, будут аншлаги. У нас уже была такая история: лет семь назад мы поехали в тур по России, и были вековые аншлаги. Но нам, к сожалению, часто ставили палки в колеса. Например, в городе Братск были проданы все билеты. Мы прилетели, и что вы думаете: сверху было дано указание. По словам директора зала, якобы опустился железный занавес пожарный, который разделяет зрителей и стену. И по техническим причинам концерт нельзя было провести. Слава Богу, в Министерстве культуры нам помогли поднять этот железный занавес — и в прямом, и в переносном смысле», — рассказал он.

Также директор вспомнил о подобной ситуации в Хабаровске, когда на концерт Ротару в 2014 году было реализовано около 5 тыс. билетов.

«Кто-то говорит, что ее не любят? А кто же эти 5 тыс. человек, которые купили билеты, достав последние деньги? Нам пришло письмо, что во дворце спорта именно в этот будет проводиться замена газового оборудования. В связи с этим нам принесли искренние — уж не знаю, насколько они искренние — извинения и заявили, что концерт в Хабаровске пройти не может. Причем накануне работает артист — и после нас работает артист. Почему-то нашли козла отпущения и сделали ее крайней за все беды в России и на Украине», — возмутился Лавров.

По его словам, 72-летняя певица отказывается от гастрольных туров и многих концертов в силу возраста. При этом директор подчеркнул, что решения Ротару касаются не только России, но и всех других стран.

«Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее. А что, Пугачева хочет много работать? Вы, наверное, видели, что творилось на «Песне года», когда Ротару вышла. Кто из ее коллег примерно такого возраста ведет полноценную гастрольную жизнь?» — отметил Лавров.

Он признался, что Ротару отказалась от запланированного на 2021 год тура по Германии и выступления на новогодней ночи в Казахстане, за которое ей могли заплатить €100 тыс. По словам директора, артистка соглашается выступать только на отдельных мероприятиях в городах, куда легко добраться.