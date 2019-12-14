«Очерненные»: балерин Большого театра затравили за блэкфейс

Темнокожая прима Американского театра балета Мисти Коупленд выразила возмущение в связи с гримом балерин Большого театра, которые выступают в балете «Баядерка» с коричневым гримом на лице и темных перчатках и колготках на руках и ногах. Она сочла это вариацией «блэкфейса» (англ. «черное лицо», гримирование белых людей при помощи черной краски для сатирического изображения темнокожих — «Газета.Ru»).

«И это реальность балетного мира… «Баядерка» — люблю и ненавижу одновременно», — подписала она фотографию девушек, опубликованную на своей страничке в Instagram.

close mistyonpointe/instagram

Одна из ее подписчиц отметила в комментарии к фотографии аккаунт Большого театр и задала вопрос: «Как называется блэкфейс, когда он с головы до пят?»

На момент написания статьи публикация Коупленд собрала более 64 тысяч лайков.

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«Я заставляла себя молчать в «их» присутствии, делала так, чтобы им было комфортно, и страдала молча. В 37 лет я чувствую, что готова противостоять, с открытыми глазами, ушами, умом и душой», — добавила Коупленд в комментарии для revolutionnaire.co.

Он также назвала «болезненным» осознание того факта, что многие современные балетные организации отказываются нанимать темнокожих балерин и вместо этого используют «блэкфейс».

Публикация Коупленд вызвала столь сильное негодование среди ее подписчиков, что они устроили настоящую атаку на аккаунты девушек, изображенных на фотографии. В результате тем пришлось удалиться из Instagram.

Руководство Большого театра отреагировало на скандал вокруг грима балерин, однако не стало как-либо включаться в дискуссию о его допустимости в современном театре.

«Балет «Баядерка» прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет», — заявил генеральный директор театра Владимир Урин РИА «Новости».

После публикации Коупленд к обсуждению использования грима присоединилась темнокожая танцовщица Дана Николс, которая выступала с труппой Мариинского театра в постановке «Баядерки» в 2003 году в возрасте 11 лет.

«Наших родителей не пустили за сцену. Нас одели в темные костюмы с капюшонами, которые скрывали все, кроме лиц. Потом гример сказал нам, как наносить грим. Она вручила каждой из нас баночку с темно-коричневой краской…Пока я не получила все детали своего костюма — красновато-коричневую униформу, темно-коричневый грим и ярко-красную помаду — я не понимала, что буду носить «блэкфейс», — написала она в колонке для Dance Magazine.

Николс также отметила, что была единственной темнокожей танцовщицей в постановке Мариинского театра, и работницы сцены не знали, что с ней делать.

«Я видела белых танцовщиц вокруг себя, которые покрывали себя коричневой краской, и я чувствовала, что потеряла дар речи, потому что это было так дико. Особенно меня тревожила красная помада вокруг их ртов», — рассказала она.

Тем не менее, по словам Николс, после первого шока она привыкла к такому сценическому образу.

«Даже будучи черной девушкой, выросшей в сегрегированном Лос-Анджелесе, культурно просвещенной, я была ничем не лучше девушек в публикации Копуленд. Я даже видела фильм Спайка Ли «Очерненные», но пробуждение моей расовой осознанности произошло только в 15 лет», — призналась она.

Однако ряд российских работников балетной сферы не увидели ничего компрометирующего в фотографиях, опубликованных Коупленд.

«Если требуется, то и мажутся в черный грим. А если не требуется, то ничего не происходит. В той же «Баядерке» есть Золотой божок. Золотым мажется, ну что? Он Золотой божок. И что здесь такого? Американцам нужно привет передать, у них все — расизм, сексизм и так далее. Пусть они у себя разбираются, а к нам не лезут, у нас свои правила, и никакого расизма у нас вообще нет», — заявил Business.FM педагог классического танца Анатолий Коваленко.

Коупленд стала первой темнокожей примой в истории Американского театра балета в 2015 году. Она известна своей активной позицией по общественно значимым темам, выпустила две автобиографии и была включена журналом Time в список 100 самых влиятельных людей в мире.