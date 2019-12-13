Депрессия и алкоголь: откровенные признания Димы Билана

Российский певец Дима Билан раскрыл причину своей депрессии и временных проблем с алкоголем, что послужило причиной скандально известного концерта в Самаре. В YouTube-шоу «А поговорить?» артист впервые рассказал о периоде, когда он пытался завести семью. По словам Билана, когда он пресытился одноразовыми отношениями, случилось так, что он вновь встретился со своей «первой московской любовью» и через некоторое время они решили, что пришло время, и они хотят завести детей.

Однако одна беременность самопроизвольно прервалась на третьем месяце, другая — на втором. После этого пара решила расстаться.

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Музыкант признался, что очень хотел стать отцом, ждал беременности и радовался, когда они наступали, «рассказывал, как дурак всем друзьям» и очень тяжело переносил, когда все трагично заканчивалось. Говоря об этом, певец посетовал на то, что в обществе принято больше сочувствовать женщинам в такой ситуации и совершенно игнорировать чувства отцов, которые также испытывают боль в связи с утратой ребенка. По словам Билана, именно тогда он начал топить горе в алкоголе, а расставание пояснил невыносимым «чувством вины».

Выслушав этот рассказ, журналистка Ирина Шихман отметила, что во всей этой истории она не улавливает чувств к самой девушке и предположила, что решение завести детей могло быть своего рода «дружеским пактом». Артист опроверг это предположение, заверив, что чувства были, они были осознанные и пришли после периода, когда, по его словам, у него были отношения «со всем, что движется».

На вопрос ведущей о том, сколько раз ему доводилось ради хайпа играть несуществующий роман, Билан заверил, что у него «везде была какая-то правда».

«Большинство, с кем я снимался в клипах я имел отношения. Абсолютная правда», — сказал певец, поясняя, что причина этого кроется в его гиперсексуальности.

Говоря о романе с фотомоделью Еленой Кулецкой, Билан признал, что эти отношения начинались как проект, но вместе с тем заверил, что без «искры» ничего бы не получилось.

«Не могу натягивать на себя шкуру несуществующего животного», — сказал музыкант, добавив, что они с Кулецкой много проводили с ней времени и у них «все было».

На вопрос о том, от куда появился слух о его нетрадиционной сексуальной ориентации, Билан предположил, что это произошло еще во времена сотрудничества с покойным ныне продюсером Юрием Айзеншписом, с которым ему приписывали роман.

«Я человек, который пришел в компанию работать, который закончил «Гнесинку» (Российская академия музыки имени Гнесиных — «Газета.Ru»), пел с оркестром, имел отличный голос, поставленное дыхание, — сказал он, уточняя, что это важный момент в ответе на поставленный вопрос. — В тот период поющих трусов, меня никто не ангажировал, никто ни к чему не склонял, он (Айзеншпис) мог видеть во мне какого-то сына, я даже иногда обижал его».

Билан признался, что если бы не отцовское отношение продюсера, он мог бы в то время «съехать с катушек», поскольку тогда часто влюблялся и пропадал с разными девушками.

Говоря о том, кому могло быть выгодны распространять слухи, певец предположил, что начало его карьеры пришлось на «полубандитское» время, когда все делили «поляны» и «клепали» друг на друга разные небылицы.

На вопрос о том, как он к подобным подозрениям относится, Билан заверил, что ему все равно, поскольку он «многое видел в жизни». Отвечая ведущей, как подобные слухи воспринимают в его родной Кабардино-Балкарской Республике, Билан ответил, что там он Народный артист и на эти слухи не обращают внимание.

Затем Шихман попыталась уличить артиста в противоречии, приведя в пример его высказывания 2006 года — с призывом не запрещать гей-парады в Москве и 2013-го, когда он, напротив, обозначил негативное отношение к тем, кто обращает внимание на проблемы ЛГБТ в России, называя это пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации. Обороняясь, Билан назвал слова журналистки «хитросплетенными политическими штучками».

«Не понимаю на что это направлено, там столько подтекста, вы мне вопрос такой задаете, в то время когда пяти-семилетние дети матерятся, парни в YouTube наклеивают ногти и делают яркий макияж и все это живет параллельной жизнью», — немного нервничая ответил артист, резюмируя, что он проповедует толерантность.

В ходе интервью певец рассказал о своем знакомстве с американским «поп-королем» Майклом Джексоном, которое состоялось благодаря очень влиятельному поклоннику Билана — принцу Хаджи «Абдулу» Азиму из Брунея. Молодые люди часто общались в Лондоне и однажды член королевской семьи пригласил артиста выступить на закрытом мероприятии у себя в замке, на котором также присутствовал Джексон. По словам певца, это был его «момент истины».

Когда Шихман поинтересовалась у артиста, не страшно ли ему стать стареющим секс-символом, Билан решительно ответил — нет. Он признался, что чувствует себя «рок-н-роллом».

«Здравствуйте-мордавствуйте, я на третьем месте в TikTok (популярная у подростков социальная сеть обмена короткими роликами) по скачиванию «Получночного такси», я давал вчера концерт для пятилетних детей, которые знают мои песни наизусть», — отрезал исполнитель.