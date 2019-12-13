«Министр погружен в проблемы цирка»: Запашный о Мединском и животных

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал заявление министра культуры России Владимира Мединского об ужесточении требований содержания цирковых животных. В беседе с «Газетой.Ru» дрессировщик заявил, что поддерживает стремление властей участвовать в развитии циркового искусства, которое, по его словам, на самом деле не несет в себе «издевательства» и «жестокости».

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«Я точно знаю, что Министерство культуры, видные деятели циркового искусства и руководители крупнейших цирков и компаний нашей страны заинтересованы в том, чтобы животные, находящиеся в цирковом искусстве должным образом содержались, чтобы к ним должным образом относились и чтобы перестало существовать смешение таких понятий, как «цирк — это сплошная жестокость» и «цирк — это сплошное издевательство». Потому что министр погружен в проблемы цирка и прекрасно знает, что это не так», — отметил Запашный.

По словам народного артиста России, руководители цирков делают все возможное для сохранения интереса к номерам с участием дрессированных животных.

«Есть определенное количество структур — в большей степени, это в частном секторе — когда действительно идет дискриминация понятия цирка. Мы эту работу ведем на постоянной основе, потому что есть заинтересованность в том, чтобы животные и люди чувствовали себя в цирке комфортно, чтобы условия эти всегда стремились быть еще лучше», — сказал Запашный.

В частности, для этого выносятся вопросы о переделке стационарных зданий, многие из которых были построены в 50-60-х годах, «чтобы у людей была возможность наблюдать за животными — и система становилась прозрачной». Также артист подчеркнул, что должные условия для содержания животных можно обеспечивать и в передвижном цирке, как это делают в европейских странах.

«Я хотел бы напомнить, что цирки-шапито, о которых часто очень говорят, существуют по всей Европе. Самый большой передвижной цирк «Кроне», существующий в Германии, в котором порядка 200 животных, цирк Флавио Тони итальянский, цирк «Кни», цирк «Орфей» — это все западные цирки. Всю жизнь, не имея зданий, они передвигаются, но условия содержания животных всегда на высшем уровне. То есть, здесь проблема ни в коем случае не в шапито, а в людях», — считает дрессировщик, —

А Министерство культуры и мы, цирковые деятели, заинтересованы в том, чтобы выработался механизм, который будет определять условия содержания животных и в дальнейшем контролировать, требовать их выполнения».

С начала следующего года в России начнут действовать положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными» в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в цирках, зоопарках, зоосадах, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Право на предоставление лицензий получит Россельхознадзор, передает РИА «Новости».

По словам Мединского, полного закрытия цирков с животными пока не предвидится, однако меры по ужесточению требований содержания зверей непременно будут приняты.

«Сложно об этом говорить», — отметил чиновник, отвечая на вопрос, изжил ли себя традиционный русский цирк с животными и есть ли перспективы его развития.

«Изжил, не изжил — это те оценки, которые лучше не давать министру культуры. Кто-то сразу начнет это воспринимать как руководство к действию. Думаю, что время покажет. <...> Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить. Росчерком пера запрещать выступление тех или иных животных в цирке преждевременно», — сказал глава российского Минкультуры.

Министр также отметил, что цирк непрерывно развивается вместе с изменениями аудитории. «Многие вещи, которые нам сегодня кажутся дикими, были естественны для цирка несколько столетий назад», — объяснил он.

Ранее Запашный жестко высказался о болельщиках, которые ругаются матом и хулиганят на стадионах, передает «Спорт день за днем». На нескольких матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на игре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино фанаты нецензурно высказывались в адрес Артема Дзюбы.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. Понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие», — заявил Запашный.

Эти слова вызвали общественный резонанс и шквал критики в адрес артиста. В частности, председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии «Газете.Ru» был возмущен предложением дрессировщика.

«О словах Запашного слышу впервые... С такой позицией можно соглашаться, можно нет. Однако я против категорически. Ни к чему хорошему это точно не приведет», — заявил Андреев.

Высказался по поводу заявления и юморист Михаил Грушевский. «Запашный — дрессировщик, работает с хищниками: видимо, Эдгард поэтому склоняется к подобному способу решения острой проблемы. Но болельщики не такие опасные, как тигры, и как такового вреда Дзюбе нанести не могут», — отметил он.

Наиболее жестко же директора Большого Московского цирка раскритиковал спортивный журналист и блогер Василий Уткин. По его словам, Запашный всю жизнь мучает животных, что «красноречиво говорит о сущности этого человека».

«Очень интересно проанализировать высказывания одного живодера, который получил весомый ответ в соцсетях. Его там прополоскали — естественно, это же слова дегенеративного ума. Даже у тигра владение русским языком лучше, чем у живодера», — сказал Уткин в своей программе «Футбольный клуб».

Позднее, по словам журналиста, дрессировщик обратился к нему с предложением «поговорить по-мужски». В ответ на эти слова Уткин заявил, что пока отец дрессировщика учил Запашного издеваться над зверями, его отец прививал умение быть мужчиной.