Бесславные ублюдки из «Призрачной шестерки»: Майкл Бэй все взорвал

Некий гений-миллиардер (Райан Рейнольдс) под пошловатую песенку Muse делает вид, что разбивается на самолете. Однажды он съездил в страну Тургистан и увидел, как тамошний диктатор (Лайор Раз) травит людей зарином. После этого он решил все бросить и сколотить отряд по борьбе с подобными персонажами, раз уж простой народ и правительства других государств не справляются. В отряде шесть квот: их занимают четыре мужчины и две женщины, имен нет — только порядковые номера (миллиардер — Первый), процедура инициации — инсценировка собственной гибели.
Поскольку речь идет про фильм Майкла Бэя («Скала», «Армагеддон», «Трансформеры»), первый взрыв случается на пятой минуте. Незадолго до этого стартует погоня по Флоренции на 15 с чем-то минут — в том числе под танцевальный ремикс на «O Fortuna». В итоге персонаж Дэйва Франко гибнет, не выдержав сочетания экранизаций Дэна Брауна с франшизой «Пункт назначения». Вместо него берут Кори Хокинса из «Голоса улиц» (но номер присваивают новый — Седьмой).
Кадр из фильма «Шестеро вне закона» (2019)«Пифагор»
Подобная сумбурность тянется более-менее до финальных титров.
Такое ощущение, что один из пиротехнических снарядов угодил в монтажную, поэтому порой осмыслять происходящее на экране дается с трудом.
Задачу облегчает то, что сценаристы Ретт Риз и Пол Верник («Дэдпул», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Корпорация монстров») не чураются использовать жанровые клише; спишем на постмодернисткие издевки. В «Призрачной шестерке» (или «Шестеро вне закона» — короче, «6 Underground») есть, к примеру, сцена, где злодей угрюмо таращится в «Бонапарта на перевале Сен-Бернар», пока к нему через весь Лувр Абу-Даби несется помощник с чрезвычайно важной информацией.
Бэя еще лет десять назад начали активно ругать за усердную объективацию женщин в кадре (в основном все концентрировалось на формах Меган Фокс в «Трансформерах»). С того времени, в общем, мало что изменилось: от некоторых кадров искренне удивляешься тому, что в 2019 году кому-то еще дают так снимать. Четверо из шестерки — мужчины, и все они хоть немного существуют за рамками основного сюжета: некоторые получают краткие предыстории, а один, например, навещает мать в доме престарелых. Обе женщины (их играют Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков» и Адриа Архона из «Настоящего детектива») остаются загадочными и язвительными фем-фаталь — при том, что как раз о них-то и хочется узнать побольше.
Кадр из фильма «Шестеро вне закона» (2019)«Пифагор»
Словом, архаичная формула хорошего кино по Годару, для которого, как мы помним, нужны только пистолет и девушка, здесь (намеренно, надо полагать) доводится до абсурдного предела. Получается очень маскулинный то ли «Форсаж» без тачек (почти), то ли «Отряд самоубийц» без комиксовой подложки, то ли «Неудержимые» без экшн-пенсионеров. Порой бывает истерически смешно — например, когда герои пытаются перебежать между киевскими (!) зданиями по балке с огромной вывеской «Газпром» (!!).
В целом «дэдпуловский» бэкграунд сценаристов здесь очень хорошо ощущается: противники с завидно регулярностью разлетаются на куски, Райан Рейнольдс сканирует телефоном сетчатку выдранного с корнем глаза и цитирует Эминема в мотивационных речах
(привет Билли Бутчеру из сериала «Пацаны» и его эрудированности в вопросах, касающихся группы Spice Girls). При этом рука мастера тоже никуда не исчезает — в том смысле, что идеологически это кино по-бэевски американское (сцена похорон с гробом, покрытым флагом США, присутствует). Кучка массовиков-затейников, которая завалилась на Ближний Восток (не обманывайтесь суффиксом «-стан») делать демократию не самыми гуманными, скажем, методами, выставляется скорее в положительном свете. Занятно, что «Призрачная шестерка» обошлась Netflix даже дороже 140-миллионного «Ирландца» Мартина Скорсезе. Вот уж действительно ассортимент на все случаи жизни: тут тебе и три с половиной часа на голливудских ветеранов с благоговением посмотреть, и черепную коробку на вечер выходного дня отключить. Фильмы разные нужны, фильмы всякие важны.