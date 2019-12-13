Бесславные ублюдки из «Призрачной шестерки»: Майкл Бэй все взорвал

Некий гений-миллиардер (Райан Рейнольдс) под пошловатую песенку Muse делает вид, что разбивается на самолете. Однажды он съездил в страну Тургистан и увидел, как тамошний диктатор (Лайор Раз) травит людей зарином. После этого он решил все бросить и сколотить отряд по борьбе с подобными персонажами, раз уж простой народ и правительства других государств не справляются. В отряде шесть квот: их занимают четыре мужчины и две женщины, имен нет — только порядковые номера (миллиардер — Первый), процедура инициации — инсценировка собственной гибели.

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Поскольку речь идет про фильм Майкла Бэя («Скала», «Армагеддон», «Трансформеры»), первый взрыв случается на пятой минуте. Незадолго до этого стартует погоня по Флоренции на 15 с чем-то минут — в том числе под танцевальный ремикс на «O Fortuna». В итоге персонаж Дэйва Франко гибнет, не выдержав сочетания экранизаций Дэна Брауна с франшизой «Пункт назначения». Вместо него берут Кори Хокинса из «Голоса улиц» (но номер присваивают новый — Седьмой).

close Кадр из фильма «Шестеро вне закона» (2019) Кадр из фильма «Шестеро вне закона» (2019) «Пифагор»

Подобная сумбурность тянется более-менее до финальных титров.

Такое ощущение, что один из пиротехнических снарядов угодил в монтажную, поэтому порой осмыслять происходящее на экране дается с трудом.

Задачу облегчает то, что сценаристы Ретт Риз и Пол Верник («Дэдпул», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Корпорация монстров») не чураются использовать жанровые клише; спишем на постмодернисткие издевки. В «Призрачной шестерке» (или «Шестеро вне закона» — короче, «6 Underground») есть, к примеру, сцена, где злодей угрюмо таращится в «Бонапарта на перевале Сен-Бернар», пока к нему через весь Лувр Абу-Даби несется помощник с чрезвычайно важной информацией.

Бэя еще лет десять назад начали активно ругать за усердную объективацию женщин в кадре (в основном все концентрировалось на формах Меган Фокс в «Трансформерах»). С того времени, в общем, мало что изменилось: от некоторых кадров искренне удивляешься тому, что в 2019 году кому-то еще дают так снимать. Четверо из шестерки — мужчины, и все они хоть немного существуют за рамками основного сюжета: некоторые получают краткие предыстории, а один, например, навещает мать в доме престарелых. Обе женщины (их играют Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков» и Адриа Архона из «Настоящего детектива») остаются загадочными и язвительными фем-фаталь — при том, что как раз о них-то и хочется узнать побольше.

close Кадр из фильма «Шестеро вне закона» (2019) Кадр из фильма «Шестеро вне закона» (2019) «Пифагор»

Словом, архаичная формула хорошего кино по Годару, для которого, как мы помним, нужны только пистолет и девушка, здесь (намеренно, надо полагать) доводится до абсурдного предела. Получается очень маскулинный то ли «Форсаж» без тачек (почти), то ли «Отряд самоубийц» без комиксовой подложки, то ли «Неудержимые» без экшн-пенсионеров. Порой бывает истерически смешно — например, когда герои пытаются перебежать между киевскими (!) зданиями по балке с огромной вывеской «Газпром» (!!).

В целом «дэдпуловский» бэкграунд сценаристов здесь очень хорошо ощущается: противники с завидно регулярностью разлетаются на куски, Райан Рейнольдс сканирует телефоном сетчатку выдранного с корнем глаза и цитирует Эминема в мотивационных речах

(привет Билли Бутчеру из сериала «Пацаны» и его эрудированности в вопросах, касающихся группы Spice Girls). При этом рука мастера тоже никуда не исчезает — в том смысле, что идеологически это кино по-бэевски американское (сцена похорон с гробом, покрытым флагом США, присутствует). Кучка массовиков-затейников, которая завалилась на Ближний Восток (не обманывайтесь суффиксом «-стан») делать демократию не самыми гуманными, скажем, методами, выставляется скорее в положительном свете. Занятно, что «Призрачная шестерка» обошлась Netflix даже дороже 140-миллионного «Ирландца» Мартина Скорсезе. Вот уж действительно ассортимент на все случаи жизни: тут тебе и три с половиной часа на голливудских ветеранов с благоговением посмотреть, и черепную коробку на вечер выходного дня отключить. Фильмы разные нужны, фильмы всякие важны.