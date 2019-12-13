Фильм по твитам: как кино вдохновляется соцсетями

«Зола» («Zola»), 2020 — Яница Браво
Кадр из фильма «Зола» (2020)imdb.com
Драму «Зола», которая будет представлена на фестивале «Сандэнс-2020» в конкурсе американских игровых драм, изначально должен был снимать двукратный обладатель «Золотого глобуса» Джеймс Франко, чья кинокомпания в свое время приобрела права на экранизацию истории, однако из-за обвинений звезды «Горе-творца» и «Человека-паука» в сексуальных домогательствах проект в итоге был передан Янице Браво, одной из создательниц сериала «Атланта».
В основу ленты легла датированная 2015 годом серия твитов женщины по имени Азия Уэллс (с никнеймом zolarmoon или просто Zola): в ней она (максимально смешно) рассказала о поездке из Детройта в Тампу с целью заработать денег стриптизом в компании некой Джессики, с которой она за несколько дней до этого познакомилась в баре, ее молодого человека, а также их якобы соседа по комнате, впоследствии оказавшегося сутенером.
Эмоциональный спич Уэллс в твиттере, явивший собой настоящую комедийно-драматическую историю о похищении людей, изменах и попытке самоубийства, вскоре стал вирусным: многие пользователи соцсетей (включая звезд — например, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт), ознакомившиеся с подробностями путешествия девушки, подчеркивали, что «будто бы посмотрели фильм посредством твиттера». Главные роли в картине Браво исполнят Райли Кио («Дом, который построил Джек», «Девушка по вызову»), Колман Доминго («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Николас Браун («Наследники»).
«Возвращение домой» (Homecoming), 2018 — Сэм Эсмейл и Кайл Патрик Альварез
Кадр из сериала «Возвращение домой» (2018)imdb.com
Сериал с «оскароносной» Джулией Робертс в главной роли, выпущенный Amazon Studios, мгновенно стал суперхитом — и даже получил три номинации на «Золотой глобус». Шоу основано на одноименном подкасте, записанном при участии Кэтлин Кинер, Дэвида Швиммера и Оскара Айзека, и рассказывает о Хайди Бергман, социальной работнице из Центра поддержки бывших военнослужащих, где им помогают справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и вернуться к нормальной гражданской жизни.
Однажды Бергман решает уйти со своей работы, но годы спустя ее начинает преследовать прошлое: персонаж Робертс со временем начинает распутывать массивный клубок интриг и загадок, осознавая, что ее обманули относительно истинной цели программы поддержки. В 2020 году сериал должен пополниться вторым сезоном — правда, самой звезды «Красотки» в нем уже не будет.
«Предания» (Lore), 2017 — Кристоф Шреве, Элис Тротон, Дарнелл Мартин и другие
Кадр из фильма «Предания» (2017)imdb.com
Еще одно шоу от Amazon, основанное на сверхпопулярном подкасте, насчитывающем более 100 выпусков и более 5 млн прослушиваний. Что первый, что второй сезон шоу состоит из не связанных друг с другом серий, телепортирующих зрителей в разные уголки планеты и разные века. Проект ярко, подробно и — местами — жутковато повествует о (якобы) исторически достоверном происхождении различных мифов, легенд и прочих фольклорных составляющих. В частности, в эпизодах полудокументального хоррора рассказывается о феях (и, нет, это не милая история о феечках — там все максимально жестко), оборотнях, вампирах, куклах, в которые вселяются злые духи (must see для всех любителей «Проклятия Аннабель»), призраках-убийцах и даже лоботомии.
«Ты водишь!» (Tag), 2018 — Джефф Томсич
Кадр из фильма «Ты водишь!» (2018)imdb.com
Фильм, вдохновленный материалом газеты The Wall Street Journal о четверке бывших одноклассников, друзей, которые в течение более 30 лет — уже имея семьи, серьезную работу, смертельные заболевания — играли в салочки, используя самые сумасшедшие методы, чтобы победить. Сама лента, несмотря на мощный актерский состав (Эд Хелмс, Джереми Реннер, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Айла Фишер), получилась, справедливости ради, так себе: комедийная составляющая здесь крайне слабая, тогда как драматическая хоть и может пробрать на слезу, однако явно уступает реальной истории (которая обязательна к ознакомлению). Впрочем, появление «Ты водишь!» на экранах можно оправдать как минимум финальными кадрами, где зрителям показывают максимально ламповые видеозаписи с прототипами: они буквально пропитаны настоящей дружбой, жизнерадостностью и могут научить каждого, как оставаться детьми в душе, когда тебе уже давно не 18.
«Бред, который несет мой отец» ($#*! My Dad Says), 2010 — Гейл Манкусо, Роб Шиллер, Стив Цуккерман и другие
Кадр из сериала «Бред, который несет мой отец» (2010)imdb.com
Ситком «Бред, который несет мой отец», закрытый после первого сезона по причине низких рейтингов и негативных отзывов, основан на одноименном твиттер-аккаунте, в котором писатель Джастин Халперн делился цитатами своего эксцентричного отца, не знающего ничего о политкорректности. Шоу — как и книжный бестселлер — буквально переполнено расистскими, сексистскими и в целом оскорбляющими почти любое человеческое нутро шутками, но в то же время представляет собой не только набор перлов сомнительного содержания: здесь еще есть не самые плохие размышления про взаимоотношения (в частности, отцов и детей).
«Дело Аднана Сайеда» (The Case Against Adnan Syed), 2019 — Эми Берг
Кадр из сериала «Дело Аднана Сайеда» (2019)imdb.com
Выход мини-сериала о реальной истории имени Аднана Сайеда, приговоренного в 2000 году к пожизненному тюремному сроку за удушение его девушки Хэ Мин Ли, с которой он вместе учился в одной из американских школ, напрашивался — как минимум из-за сумасшедшей популярности его аудиопредшественника.
В 2014-м тема заинтересовала создателей подкаста «Serial», которые усомнились в правдивости результатов расследования — и провели собственное. То есть по сути вместе со слушателями разбирались в загадочном убийстве, произошедшем много лет назад. Подкаст вскоре стал абсолютным хитом и даже обнадежил самого Сайеда: авторам журналистского расследования удалось найти свидетеля, который первым смог предоставить заключенному алиби.
Адвокаты Аднана неоднократно подчеркивали, что «Serial» сделал для их клиента очень многое и фактически выписал осужденному шанс на оправдательный приговор. Разбирательство по делу в итоге действительно возобновилось, однако решение суда (по крайней мере — пока что) подкасту изменить не удалось. Уже в 2019-м разобраться в истории попытались и в HBO — правда, настолько же мощной славы шоу не сыскало.