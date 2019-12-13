Фильм по твитам: как кино вдохновляется соцсетями

«Зола» («Zola»), 2020 — Яница Браво

close Кадр из фильма «Зола» (2020) Кадр из фильма «Зола» (2020) imdb.com

Драму «Зола», которая будет представлена на фестивале «Сандэнс-2020» в конкурсе американских игровых драм, изначально должен был снимать двукратный обладатель «Золотого глобуса» Джеймс Франко, чья кинокомпания в свое время приобрела права на экранизацию истории, однако из-за обвинений звезды «Горе-творца» и «Человека-паука» в сексуальных домогательствах проект в итоге был передан Янице Браво, одной из создательниц сериала «Атланта».

В основу ленты легла датированная 2015 годом серия твитов женщины по имени Азия Уэллс (с никнеймом zolarmoon или просто Zola): в ней она (максимально смешно) рассказала о поездке из Детройта в Тампу с целью заработать денег стриптизом в компании некой Джессики, с которой она за несколько дней до этого познакомилась в баре, ее молодого человека, а также их якобы соседа по комнате, впоследствии оказавшегося сутенером.

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Эмоциональный спич Уэллс в твиттере, явивший собой настоящую комедийно-драматическую историю о похищении людей, изменах и попытке самоубийства, вскоре стал вирусным: многие пользователи соцсетей (включая звезд — например, рэп-исполнительницу Мисси Эллиотт), ознакомившиеся с подробностями путешествия девушки, подчеркивали, что «будто бы посмотрели фильм посредством твиттера». Главные роли в картине Браво исполнят Райли Кио («Дом, который построил Джек», «Девушка по вызову»), Колман Доминго («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Николас Браун («Наследники»).

«Возвращение домой» (Homecoming), 2018 — Сэм Эсмейл и Кайл Патрик Альварез

close Кадр из сериала «Возвращение домой» (2018) Кадр из сериала «Возвращение домой» (2018) imdb.com



Сериал с «оскароносной» Джулией Робертс в главной роли, выпущенный Amazon Studios, мгновенно стал суперхитом — и даже получил три номинации на «Золотой глобус». Шоу основано на одноименном подкасте, записанном при участии Кэтлин Кинер, Дэвида Швиммера и Оскара Айзека, и рассказывает о Хайди Бергман, социальной работнице из Центра поддержки бывших военнослужащих, где им помогают справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и вернуться к нормальной гражданской жизни.

Однажды Бергман решает уйти со своей работы, но годы спустя ее начинает преследовать прошлое: персонаж Робертс со временем начинает распутывать массивный клубок интриг и загадок, осознавая, что ее обманули относительно истинной цели программы поддержки. В 2020 году сериал должен пополниться вторым сезоном — правда, самой звезды «Красотки» в нем уже не будет.

close Кадр из фильма «Предания» (2017) Кадр из фильма «Предания» (2017) imdb.com

Еще одно шоу от Amazon, основанное на сверхпопулярном подкасте, насчитывающем более 100 выпусков и более 5 млн прослушиваний. Что первый, что второй сезон шоу состоит из не связанных друг с другом серий, телепортирующих зрителей в разные уголки планеты и разные века. Проект ярко, подробно и — местами — жутковато повествует о (якобы) исторически достоверном происхождении различных мифов, легенд и прочих фольклорных составляющих. В частности, в эпизодах полудокументального хоррора рассказывается о феях (и, нет, это не милая история о феечках — там все максимально жестко), оборотнях, вампирах, куклах, в которые вселяются злые духи (must see для всех любителей «Проклятия Аннабель»), призраках-убийцах и даже лоботомии.

«Ты водишь!» (Tag), 2018 — Джефф Томсич

close Кадр из фильма «Ты водишь!» (2018) Кадр из фильма «Ты водишь!» (2018) imdb.com

Фильм, вдохновленный материалом газеты The Wall Street Journal о четверке бывших одноклассников, друзей, которые в течение более 30 лет — уже имея семьи, серьезную работу, смертельные заболевания — играли в салочки, используя самые сумасшедшие методы, чтобы победить. Сама лента, несмотря на мощный актерский состав (Эд Хелмс, Джереми Реннер, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Айла Фишер), получилась, справедливости ради, так себе: комедийная составляющая здесь крайне слабая, тогда как драматическая хоть и может пробрать на слезу, однако явно уступает реальной истории (которая обязательна к ознакомлению). Впрочем, появление «Ты водишь!» на экранах можно оправдать как минимум финальными кадрами, где зрителям показывают максимально ламповые видеозаписи с прототипами: они буквально пропитаны настоящей дружбой, жизнерадостностью и могут научить каждого, как оставаться детьми в душе, когда тебе уже давно не 18.

«Бред, который несет мой отец» ($#*! My Dad Says), 2010 — Гейл Манкусо, Роб Шиллер, Стив Цуккерман и другие

close Кадр из сериала «Бред, который несет мой отец» (2010) Кадр из сериала «Бред, который несет мой отец» (2010) imdb.com

Ситком «Бред, который несет мой отец», закрытый после первого сезона по причине низких рейтингов и негативных отзывов, основан на одноименном твиттер-аккаунте, в котором писатель Джастин Халперн делился цитатами своего эксцентричного отца, не знающего ничего о политкорректности. Шоу — как и книжный бестселлер — буквально переполнено расистскими, сексистскими и в целом оскорбляющими почти любое человеческое нутро шутками, но в то же время представляет собой не только набор перлов сомнительного содержания: здесь еще есть не самые плохие размышления про взаимоотношения (в частности, отцов и детей).

«Дело Аднана Сайеда» (The Case Against Adnan Syed), 2019 — Эми Берг

close Кадр из сериала «Дело Аднана Сайеда» (2019) Кадр из сериала «Дело Аднана Сайеда» (2019) imdb.com

Выход мини-сериала о реальной истории имени Аднана Сайеда, приговоренного в 2000 году к пожизненному тюремному сроку за удушение его девушки Хэ Мин Ли, с которой он вместе учился в одной из американских школ, напрашивался — как минимум из-за сумасшедшей популярности его аудиопредшественника.

В 2014-м тема заинтересовала создателей подкаста «Serial», которые усомнились в правдивости результатов расследования — и провели собственное. То есть по сути вместе со слушателями разбирались в загадочном убийстве, произошедшем много лет назад. Подкаст вскоре стал абсолютным хитом и даже обнадежил самого Сайеда: авторам журналистского расследования удалось найти свидетеля, который первым смог предоставить заключенному алиби.

Адвокаты Аднана неоднократно подчеркивали, что «Serial» сделал для их клиента очень многое и фактически выписал осужденному шанс на оправдательный приговор. Разбирательство по делу в итоге действительно возобновилось, однако решение суда (по крайней мере — пока что) подкасту изменить не удалось. Уже в 2019-м разобраться в истории попытались и в HBO — правда, настолько же мощной славы шоу не сыскало.