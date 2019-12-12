«Чушь какая-то»: Лоза разнес Успенскую за критику Ротару

Музыкант Юрий Лоза отреагировал на громкое высказывание певицы Любови Успенской, осудившей его за обвинения в финансировании вооруженных сил Украины. Свою позицию он высказал в одном из интервью телеканалу «Россия-1». В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» композитор не отказался от своих слов, подчеркнув, что просто констатировал факты.

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«Если Успенская провела легальный тур по Украине и билеты на ее концерты продавались легально, то часть выручки пошла на поддержку АТО. Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство.

Если ты поехал на Украину работать, ты будешь поддерживать АТО. И Жванецкий, и Успенская, и Гребенщиков, и все, кто там работал легально, отстегивали какую-то часть, потому что это установлено законом», — объяснил Лоза.

Также Успенская осудила музыканта за поддержку украинской певицы Софии Ротару, «которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы». Комментируя эти слова, Лоза заявил, что у него нет оснований для претензий в адрес народной артистки СССР.

«Я поддерживаю Ротару. Софья Михайловна — народная артистка СССР, как ее не поддерживать? Я сказал, что к ней претензий быть не может. Я написал в своем посте, что самих высказываний Ротару никто привести не смог — поэтому все это слухи и домыслы. Бред какой-то, чушь какая-то. Все нападки на Ротару беспочвенны. Хотите нападать — приведите конкретный текст», — заключил музыкант.

Размышляя над словами Успенской, он предположил, что причиной критики в адрес Ротару может быть личная неприязнь или конкуренция на рынке корпоративов.

«Я не врублюсь, о чем речь вообще? Что не нравится Успенской — то, что она отберет у нее корпоратив? Кроме меня еще куча народу поддержали Ротару, чего она на меня-то наехала? За что все журналисты накинулись на Ротару, если она ничего не говорила? Кто-то придумал какую-то ерунду, кто-то взял фейковую запись, ссылаясь на какую-то сестру, — сказал композитор. — А то, что не нравится Успенской — это ее личное дело. У нее с Ротару, может быть, терки какие-то — мы же не знаем ничего. Я понимаю, что, конечно же, Успенская и Ротару работают в одном поле, и никто не может быть рад большому количеству конкурентов. Это даже обсуждать не надо — это естественно. Я даже не представляю, как должен выглядеть артист, который радуется тому, то на корпоратив вместо него поехал кто-то другой».

В заключение он заявил, что нападки Успенской на Ротару являются беспочвенными, а причины ее обид назвал глупостью. На громкие слова певицы в свой адрес Лоза отвечать не стал.

«Никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность», — написала Успенская в Instagram.

Она также попыталась обвинить музыканта в «очернении и унижении действительно талантливых людей» посредством поддержки Ротару.

«Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в нее украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили», — продолжила певица.

Своей высшей ценностью она назвала «мир, любовь, возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и талантом», а действия Лозы причислила в «грязи, о которую не хочется марать руки».

Большинству пользователей, оставивших комментарии под этим постом, не понравилась позиция Успенской. «С удовольствием слушаю песни Ротару. Артист он должен быть вне политики», «Люба Успенская! Почему вы оскорбляете Софию Ротару? Она же круче вас! Это народ подтвердит!», «А что вам плохого сделала Ротару? Приличная, талантливая женщина!» — вступились подписчики.

На критику со стороны пользователей Instagram Успенская реагировать не стала.